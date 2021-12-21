تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/فنزويلا-تستلم-7-ملايين-جرعة-دفعة-واحدة-من-لقاح-سبوتنيك-لايت-المضاد-لكورونا-1054418291.html
فنزويلا تستلم 7 ملايين جرعة دفعة واحدة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا
فنزويلا تستلم 7 ملايين جرعة دفعة واحدة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا
أعلن صندوق الاستثمارات الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه تم شحن 7 ملايين جرعة، دفعة واحدة، من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا إلى دولة فنزويلا. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T16:04+0000
2021-12-21T16:07+0000
روسيا
فنزويلا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049222280_0:790:2048:1942_1920x0_80_0_0_9a1ff1a96b3900f006171031bc733e8c.jpg
ووفقا لصندوق الاستثمارات الروسي، فإن ذلك يعتبر أكبر عملية تسليم عالمية للقاح "سبوتنيك لايت" الذي يؤخذ على جرعة واحدة.وكان مركز "غامالي" الروسي للأبحاث قد أعلن أن لقاحيه "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".وأوضح مركز غامالي أن "العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.وذكر بيان صادر عن الصندوق: "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت"، وفقًا لمركز غامالي قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا أنه: "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل، فإن النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".ووفقا للصندوق فإن مئات الملايين من جرعات "سبوتنيك" المعززة ضد "أوميكرون" يمكن أن تقدم إلى السوق الدولية بحلول 20 فبراير 2022".وأضاف البيان: "في عام 2022 من الممكن أن تكون نحو 3 مليارات جرعة من هذا اللقاح المعزز متاحة".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد تلقى جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لـ"كوفيد-19" في نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الصحة-الروسية-تكشف-عن-لقاحين-يحميان-من-سلالة-أوميكرون-1054417212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049222280_0:598:2048:2134_1920x0_80_0_0_8d287a2dea9c17befda024673f09d720.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فنزويلا, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

فنزويلا تستلم 7 ملايين جرعة دفعة واحدة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا

16:04 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 16:07 GMT 21.12.2021)
© Press Service of the Research Institute of Epidemiology and Microbiology. N.F. Gamalei / الذهاب إلى بنك الصور لقاح "سبوتنيك لايت"  الروسي
 لقاح سبوتنيك لايت  الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Press Service of the Research Institute of Epidemiology and Microbiology. N.F. Gamalei
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن صندوق الاستثمارات الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه تم شحن 7 ملايين جرعة، دفعة واحدة، من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا إلى دولة فنزويلا.
ووفقا لصندوق الاستثمارات الروسي، فإن ذلك يعتبر أكبر عملية تسليم عالمية للقاح "سبوتنيك لايت" الذي يؤخذ على جرعة واحدة.
وكان مركز "غامالي" الروسي للأبحاث قد أعلن أن لقاحيه "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".
وأوضح مركز غامالي أن "العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.
وذكر بيان صادر عن الصندوق: "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت"، وفقًا لمركز غامالي قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا أنه: "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل، فإن النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".
فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
الصحة الروسية تكشف عن لقاحين يحميان من سلالة "أوميكرون"
15:44 GMT
ووفقا للصندوق فإن مئات الملايين من جرعات "سبوتنيك" المعززة ضد "أوميكرون" يمكن أن تقدم إلى السوق الدولية بحلول 20 فبراير 2022".
وأضاف البيان: "في عام 2022 من الممكن أن تكون نحو 3 مليارات جرعة من هذا اللقاح المعزز متاحة".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد تلقى جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لـ"كوفيد-19" في نوفمبر الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:12 GMTالتحالف العربي: مستعدون لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول إلى الداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة
17:09 GMTالقوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا
17:06 GMTالأمم المتحدة تعلق على التوترات المسلحة في العاصمة الليبية
17:00 GMTالتحالف: الحوثيون أغلقوا مطار صنعاء أمام رحلات المنظمات الدولية منذ الأحد
16:54 GMTقرار جديدة من المحكمة بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة
16:53 GMTبوتين يطلع شولتس على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية
16:50 GMTليفربول يعلن إيقاف روبرتسون 3 مباريات
16:47 GMTنائب عربي في الكنيست: إسرائيل ولدت دولة يهودية وستبقى يهودية
16:44 GMTترامب يقابل بصيحات استهجان بعد إعلان تلقيه جرعة معززة من لقاح كورونا... فيديو
16:42 GMTضباط الجيش الأمريكي يكايدون السكان العرب شرقي سوريا: "نحن باقون"
16:38 GMTهل تنجح خطة تركيا لمواجهة انهيار الليرة أم تشكل خطرا اقتصاديا جديدا؟
16:35 GMTإيران تكشف عن ميزات جديدة لبحرية الحرس الثوري
16:28 GMTالكرملين: روسيا وفرنسا تعتزمان العمل بشكل متزامن حول ملف قره باغ
16:20 GMTإعلام: الحكومة الإسرائيلية بصدد اتخاذ خطوة استفزازية بعقد جلستها المقبلة في هضبة الجولان المحتلة
16:16 GMTرئيس الوزراء اليمني: التصعيد المستمر للحوثيين مؤشر على عدم جديتهم في تحقيق السلام
16:14 GMTشويغو: شركات عسكرية أمريكية تستعد لاستفزازات بأسلحة كيميائية شرقي أوكرانيا
16:10 GMTبـ "كاميرا خفية"... الشرطة الإيطالية توثق تزوير الحصول على اللقاح
16:04 GMTفنزويلا تستلم 7 ملايين جرعة دفعة واحدة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا
16:01 GMTكيروش يؤجل معسكر منتخب مصر الخاص بأمم أفريقيا
15:59 GMTوزير خارجية حكومة جماعة "أنصار الله" يتهم التحالف العربي بعرقلة جهود إعادة تشغيل مطار صنعاء