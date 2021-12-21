فنزويلا تستلم 7 ملايين جرعة دفعة واحدة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا
16:04 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 16:07 GMT 21.12.2021)
© Press Service of the Research Institute of Epidemiology and Microbiology. N.F. Gamalei / الذهاب إلى بنك الصور لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي
© Press Service of the Research Institute of Epidemiology and Microbiology. N.F. Gamalei/
أعلن صندوق الاستثمارات الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه تم شحن 7 ملايين جرعة، دفعة واحدة، من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا إلى دولة فنزويلا.
ووفقا لصندوق الاستثمارات الروسي، فإن ذلك يعتبر أكبر عملية تسليم عالمية للقاح "سبوتنيك لايت" الذي يؤخذ على جرعة واحدة.
BREAKING: Venezuela received 7 mln Sputnik Light doses in the biggest one-time global delivery of 1-shot vaccine to date. More countries are using Light as universal booster, effective against all SARS-COV-2 variants, including #Omicron— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 21, 2021
Read more👇https://t.co/prLpvUOLTl
وكان مركز "غامالي" الروسي للأبحاث قد أعلن أن لقاحيه "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".
وأوضح مركز غامالي أن "العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.
وذكر بيان صادر عن الصندوق: "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت"، وفقًا لمركز غامالي قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا أنه: "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل، فإن النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".
وذكر بيان صادر عن الصندوق: "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت"، وفقًا لمركز غامالي قادران على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة"، مضيفا أنه: "في حال الضرورة التي قد تتطلب مثل هذا التعديل، فإن النسخ الجديدة من سبوتنيك ضد سلالة أوميكرون ستكون جاهزة للإنتاج خلال 45 يومًا".
ووفقا للصندوق فإن مئات الملايين من جرعات "سبوتنيك" المعززة ضد "أوميكرون" يمكن أن تقدم إلى السوق الدولية بحلول 20 فبراير 2022".
وأضاف البيان: "في عام 2022 من الممكن أن تكون نحو 3 مليارات جرعة من هذا اللقاح المعزز متاحة".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد تلقى جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لـ"كوفيد-19" في نوفمبر الماضي.