الصحة الروسية تكشف عن لقاحين يحميان من سلالة "أوميكرون"

موسكو - سبوتنيك. أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، أن التطعيم بلقاحي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" يساعد على الحماية من فيروس كورونا بما في ذلك سلالة "أوميكرون".وقال موراشكو متحدثًا في اجتماع لهيئة رئاسة مجلس التنسيق لمكافحة "كوفيد-19": "التطعيم بلقاح "غام-كوفيد-فاك" (سبوتنيك V)، إضافة لإعادة التطعيم بلقاح "سبوتنيك لايت" يمكن أن يمنع ويحمي السكان بشكل كبير من عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة "أوميكرون".وأشار إلى أن وزارة الصحة الروسية درست صفات تفشي سلالة "أوميكرون" في أفريقيا.وأضاف "شاركنا مع موظفي هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك (روسبوتريب نادزور)، في العمل في جمهورية جنوب أفريقيا. وقد درس أطباؤنا صفات تفشي فيروس كورونا الجديد التي يسببها "أوميكرون".هذا وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الـ9 من الشهر الجاري، هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، التعاون الثنائي فيما يخص انتشار متحور "أميكرون"، حيث تم الاتفاق على إرسال مجموعة من علماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس، بالإضافة إلى مختبر، وغيره من المعدات الطبية إلى جنوب إفريقيا في المستقبل القريب.إلى ذلك أعلن مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، يحمي من متحور "أوميكرون"، مؤكدا أن السؤال، الآن، يتمحور حول "أرقام محددة" لمستوى الفاعلية.
يسابق العلماء الوقت للإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يجب على شركات الدواء تعديل لقاحات "كوفيد 19" لمواجهة متحور "أوميكرون" سريع الانتشار.
موسكو - سبوتنيك. أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، أن التطعيم بلقاحي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" يساعد على الحماية من فيروس كورونا بما في ذلك سلالة "أوميكرون".
وقال موراشكو متحدثًا في اجتماع لهيئة رئاسة مجلس التنسيق لمكافحة "كوفيد-19": "التطعيم بلقاح "غام-كوفيد-فاك" (سبوتنيك V)، إضافة لإعادة التطعيم بلقاح "سبوتنيك لايت" يمكن أن يمنع ويحمي السكان بشكل كبير من عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة "أوميكرون".
وأشار إلى أن وزارة الصحة الروسية درست صفات تفشي سلالة "أوميكرون" في أفريقيا.
وأضاف "شاركنا مع موظفي هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك (روسبوتريب نادزور)، في العمل في جمهورية جنوب أفريقيا. وقد درس أطباؤنا صفات تفشي فيروس كورونا الجديد التي يسببها "أوميكرون".
هذا وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الـ9 من الشهر الجاري، هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، التعاون الثنائي فيما يخص انتشار متحور "أميكرون"، حيث تم الاتفاق على إرسال مجموعة من علماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس، بالإضافة إلى مختبر، وغيره من المعدات الطبية إلى جنوب إفريقيا في المستقبل القريب.
إلى ذلك أعلن مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، يحمي من متحور "أوميكرون"، مؤكدا أن السؤال، الآن، يتمحور حول "أرقام محددة" لمستوى الفاعلية.