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الصحة الروسية تكشف عن لقاحين يحميان من سلالة "أوميكرون"
الصحة الروسية تكشف عن لقاحين يحميان من سلالة "أوميكرون"
يسابق العلماء الوقت للإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يجب على شركات الدواء تعديل لقاحات "كوفيد 19" لمواجهة متحور "أوميكرون" سريع الانتشار. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، أن التطعيم بلقاحي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" يساعد على الحماية من فيروس كورونا بما في ذلك سلالة "أوميكرون".وقال موراشكو متحدثًا في اجتماع لهيئة رئاسة مجلس التنسيق لمكافحة "كوفيد-19": "التطعيم بلقاح "غام-كوفيد-فاك" (سبوتنيك V)، إضافة لإعادة التطعيم بلقاح "سبوتنيك لايت" يمكن أن يمنع ويحمي السكان بشكل كبير من عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة "أوميكرون".وأشار إلى أن وزارة الصحة الروسية درست صفات تفشي سلالة "أوميكرون" في أفريقيا.وأضاف "شاركنا مع موظفي هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك (روسبوتريب نادزور)، في العمل في جمهورية جنوب أفريقيا. وقد درس أطباؤنا صفات تفشي فيروس كورونا الجديد التي يسببها "أوميكرون".هذا وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الـ9 من الشهر الجاري، هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، التعاون الثنائي فيما يخص انتشار متحور "أميكرون"، حيث تم الاتفاق على إرسال مجموعة من علماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس، بالإضافة إلى مختبر، وغيره من المعدات الطبية إلى جنوب إفريقيا في المستقبل القريب.إلى ذلك أعلن مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، يحمي من متحور "أوميكرون"، مؤكدا أن السؤال، الآن، يتمحور حول "أرقام محددة" لمستوى الفاعلية.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/مركز-غامالي-سبوتنيك---v-يظهر-نشاطا-مرتفعا-ضد-أوميكرون-1054269313.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

الصحة الروسية تكشف عن لقاحين يحميان من سلالة "أوميكرون"

15:44 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 16:06 GMT 21.12.2021)
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورفحص و معالجة مرضى "كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020
فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Iliya Pitalev
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يسابق العلماء الوقت للإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يجب على شركات الدواء تعديل لقاحات "كوفيد 19" لمواجهة متحور "أوميكرون" سريع الانتشار.
موسكو - سبوتنيك. أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، أن التطعيم بلقاحي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" يساعد على الحماية من فيروس كورونا بما في ذلك سلالة "أوميكرون".

وقال موراشكو متحدثًا في اجتماع لهيئة رئاسة مجلس التنسيق لمكافحة "كوفيد-19": "التطعيم بلقاح "غام-كوفيد-فاك" (سبوتنيك V)، إضافة لإعادة التطعيم بلقاح "سبوتنيك لايت" يمكن أن يمنع ويحمي السكان بشكل كبير من عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة "أوميكرون".
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
مركز غامالي: "سبوتنيك - V" يظهر نشاطا مرتفعا ضد "أوميكرون"
17 ديسمبر, 13:04 GMT
وأشار إلى أن وزارة الصحة الروسية درست صفات تفشي سلالة "أوميكرون" في أفريقيا.
وأضاف "شاركنا مع موظفي هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك (روسبوتريب نادزور)، في العمل في جمهورية جنوب أفريقيا. وقد درس أطباؤنا صفات تفشي فيروس كورونا الجديد التي يسببها "أوميكرون".
هذا وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الـ9 من الشهر الجاري، هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، التعاون الثنائي فيما يخص انتشار متحور "أميكرون"، حيث تم الاتفاق على إرسال مجموعة من علماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس، بالإضافة إلى مختبر، وغيره من المعدات الطبية إلى جنوب إفريقيا في المستقبل القريب.
إلى ذلك أعلن مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، يحمي من متحور "أوميكرون"، مؤكدا أن السؤال، الآن، يتمحور حول "أرقام محددة" لمستوى الفاعلية.
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