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ليبيا... لقاء بين 3 مرشحين للرئاسة لبحث مصير الانتخابات
ليبيا... لقاء بين 3 مرشحين للرئاسة لبحث مصير الانتخابات
كشفت مصادر ليبية خاصة أن لقاء سيجمع، اليوم الثلاثاء، المرشحين للانتخابات الرئاسية نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T07:03+0000
2021-12-21T07:03+0000
مصراتة
أحمد معيتيق
خليفة حفتر
ليبيا
الانتخابات الرئاسية الليبية
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وقالت المصادر لـ "سبوتنيك" مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن لقاء باشاغا- معيتيق- حفتر يأتي في إطار التنسيق بينهم بشأن العملية السياسية ومصير الانتخابات الليبية.وأضافت أن اللقاء يهدف أيضا إلى إنهاء القطيعة بين مصراته (غرب) والمنطقة الشرقية، حيث يشارك بعض المرشحين من مناطق أخرى أيضا.وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
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مصراتة, أحمد معيتيق, خليفة حفتر, ليبيا, الانتخابات الرئاسية الليبية

ليبيا... لقاء بين 3 مرشحين للرئاسة لبحث مصير الانتخابات

07:03 GMT 21.12.2021
© Sputnik . Andrei Stenin / الذهاب إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Andrei Stenin
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كشفت مصادر ليبية خاصة أن لقاء سيجمع، اليوم الثلاثاء، المرشحين للانتخابات الرئاسية نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
وقالت المصادر لـ "سبوتنيك" مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن لقاء باشاغا- معيتيق- حفتر يأتي في إطار التنسيق بينهم بشأن العملية السياسية ومصير الانتخابات الليبية.
وأضافت أن اللقاء يهدف أيضا إلى إنهاء القطيعة بين مصراته (غرب) والمنطقة الشرقية، حيث يشارك بعض المرشحين من مناطق أخرى أيضا.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
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