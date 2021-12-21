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مسؤول بـ"المركزي الأوروبي": التضخم المرتفع باق معنا لفترة أطول
مسؤول بـ"المركزي الأوروبي": التضخم المرتفع باق معنا لفترة أطول
أكد بيتر كازيمير، رئيس مجلس إدراة الاتحاد في البنك المركزي الأوروبي، أن ارتفاع نسبة التضخم سيبقى لفترة اطول في أوروبا. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T11:03+0000
2021-12-21T11:03+0000
البنك المركزي الأوروبي
معدلات التضخم
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وحسب تصريحات لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، أكد بيتر أن التضخم في منطقة اليورو قد يظل مرتفعا لفترة أطول مما يتوقعه البنك المركزي الأوروبي الآن، بعد أيام فقط من توسع البنك في إجراءات التحفيز.وقال بيتر: "ما هو صحيح في حالة سلوفاكيا ينطبق أيضًا على منطقة اليورو ككل.. هناك خطر، وهذه المخاطر ليست صغيرة".وشدد على أن "التضخم المرتفع سيبقى معنا لفترة أطول".لكن البنك توقع الأسبوع الماضي، أنه سينخفض ​​دون المستوى المستهدف مرة أخرى في الربع الرابع من عام 2022.يشار إلى أن تقارير إعلامية كانت قد تحدثت عن أن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى دراسة تعديل برنامج السندات، في محاولة لإعادة تفعيل سياساته النقدية، مع عمليات شراء سندات أقل بكثير في الوقت الذي أعقب أزمة الوباء الحادة.
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البنك المركزي الأوروبي, معدلات التضخم

مسؤول بـ"المركزي الأوروبي": التضخم المرتفع باق معنا لفترة أطول

11:03 GMT 21.12.2021
© flickr.com / maveric2003البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© flickr.com / maveric2003
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أكد بيتر كازيمير، رئيس مجلس إدراة الاتحاد في البنك المركزي الأوروبي، أن ارتفاع نسبة التضخم سيبقى لفترة اطول في أوروبا.
وحسب تصريحات لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، أكد بيتر أن التضخم في منطقة اليورو قد يظل مرتفعا لفترة أطول مما يتوقعه البنك المركزي الأوروبي الآن، بعد أيام فقط من توسع البنك في إجراءات التحفيز.
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وقال بيتر: "ما هو صحيح في حالة سلوفاكيا ينطبق أيضًا على منطقة اليورو ككل.. هناك خطر، وهذه المخاطر ليست صغيرة".
وشدد على أن "التضخم المرتفع سيبقى معنا لفترة أطول".
وكان معدل التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 4.9% الشهر الماضي، وهو ما يعني أكثر من ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
لكن البنك توقع الأسبوع الماضي، أنه سينخفض ​​دون المستوى المستهدف مرة أخرى في الربع الرابع من عام 2022.
يشار إلى أن تقارير إعلامية كانت قد تحدثت عن أن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى دراسة تعديل برنامج السندات، في محاولة لإعادة تفعيل سياساته النقدية، مع عمليات شراء سندات أقل بكثير في الوقت الذي أعقب أزمة الوباء الحادة.
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