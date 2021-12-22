https://arabic.sputniknews.com/20211222/أسعار-العقود-الآجلة-للغاز-في-أوروبا-تتراجع-بنحو-10-إلى-أقل-من-1900-دولار-1054439068.html

أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تتراجع بنحو 10% إلى أقل من 1900 دولار

أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تتراجع بنحو 10% إلى أقل من 1900 دولار

تواصل أسعار العقود الآجلة للغاز في الأسواق الأوروبية، تراجعها التصحيحي؛ حيث هبطت إلى ما دون 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، اليوم الأربعاء. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات بورصة لندن "آي سي إي"، فقد تجاوزت قيمة العقود الآجلة، لشهر كانون الثاني/يناير، على مؤشر "تي تي إف" الهولندي، عند افتتاح التداول، 2030 دولاراً بقليل.وانخفضت الأسعار، في الساعة 11:45، إلى 1885.2 دولاراً؛ وهو أقل بنسبة 10.5 بالمئة من السعر المستهدف، يوم الثلاثاء الفائت (2106.2 دولاراً).وكانت أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت في الأشهر الأخيرة بشكل حاد.وبالعودة إلى أوائل آب/أغسطس، كان السعر المقدر لأقرب العقود الآجلة على مؤشر "تي تي إف"، يبلغ حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ وفي نهاية أيلول/سبتمبر، ارتفع السعر بأكثر من الضعف.ومنذ 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد أن بلغ الحد الأقصى التاريخي للأسعار 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ بدأت أسعار الغاز في الانخفاض.

https://arabic.sputniknews.com/20211221/أمريكا-تصبح-أكبر-مصدر-للغاز-الطبيعي-في-العالم-بداية-2022-1054394733.html

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