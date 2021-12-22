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أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تتراجع بنحو 10% إلى أقل من 1900 دولار
أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تتراجع بنحو 10% إلى أقل من 1900 دولار
تواصل أسعار العقود الآجلة للغاز في الأسواق الأوروبية، تراجعها التصحيحي؛ حيث هبطت إلى ما دون 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، اليوم الأربعاء. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T09:55+0000
2021-12-22T09:55+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات بورصة لندن "آي سي إي"، فقد تجاوزت قيمة العقود الآجلة، لشهر كانون الثاني/يناير، على مؤشر "تي تي إف" الهولندي، عند افتتاح التداول، 2030 دولاراً بقليل.وانخفضت الأسعار، في الساعة 11:45، إلى 1885.2 دولاراً؛ وهو أقل بنسبة 10.5 بالمئة من السعر المستهدف، يوم الثلاثاء الفائت (2106.2 دولاراً).وكانت أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت في الأشهر الأخيرة بشكل حاد.وبالعودة إلى أوائل آب/أغسطس، كان السعر المقدر لأقرب العقود الآجلة على مؤشر "تي تي إف"، يبلغ حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ وفي نهاية أيلول/سبتمبر، ارتفع السعر بأكثر من الضعف.ومنذ 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد أن بلغ الحد الأقصى التاريخي للأسعار 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ بدأت أسعار الغاز في الانخفاض.
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اقتصاد, العالم

أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تتراجع بنحو 10% إلى أقل من 1900 دولار

09:55 GMT 22.12.2021
© REUTERS / Issei Katoدفع ناقلة غاز طبيعي مسال نحو محطة طاقة حرارية في فوتسو شرق طوكيو في اليابان
دفع ناقلة غاز طبيعي مسال نحو محطة طاقة حرارية في فوتسو شرق طوكيو في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Issei Kato
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تواصل أسعار العقود الآجلة للغاز في الأسواق الأوروبية، تراجعها التصحيحي؛ حيث هبطت إلى ما دون 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، اليوم الأربعاء.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات بورصة لندن "آي سي إي"، فقد تجاوزت قيمة العقود الآجلة، لشهر كانون الثاني/يناير، على مؤشر "تي تي إف" الهولندي، عند افتتاح التداول، 2030 دولاراً بقليل.

وانخفضت الأسعار، في الساعة 11:45، إلى 1885.2 دولاراً؛ وهو أقل بنسبة 10.5 بالمئة من السعر المستهدف، يوم الثلاثاء الفائت (2106.2 دولاراً).
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
أمريكا تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بداية 2022
أمس, 07:18 GMT

وكانت أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت في الأشهر الأخيرة بشكل حاد.

وبالعودة إلى أوائل آب/أغسطس، كان السعر المقدر لأقرب العقود الآجلة على مؤشر "تي تي إف"، يبلغ حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ وفي نهاية أيلول/سبتمبر، ارتفع السعر بأكثر من الضعف.

ومنذ 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد أن بلغ الحد الأقصى التاريخي للأسعار 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ بدأت أسعار الغاز في الانخفاض.
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