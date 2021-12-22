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https://arabic.sputniknews.com/20211222/ارتفاع-معدل-الوفيات-في-مصر-بنحو-17-في-2020-وتوقع-باستمرار-الزيادة-السنوية-بسبب-كورونا-1054447703.html
ارتفاع معدل الوفيات في مصر بنحو 17% في 2020 وتوقع باستمرار الزيادة السنوية بسبب كورونا
ارتفاع معدل الوفيات في مصر بنحو 17% في 2020 وتوقع باستمرار الزيادة السنوية بسبب كورونا
ارتفعت نسبة الوفيات في مصر، في العام 2020، بنسبة 16.5 بالمئة، لتبلغ 6.6 حالة وفاة لكل ألف نسمة؛ مسجلة بذلك أعلى معدل وفيات، منذ سنوات. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T12:58+0000
2021-12-22T12:58+0000
العالم العربي
مصر
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب النشرة السنوية لإحصاء المواليد والوفيات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، فقد بلغ عـدد الوفيات 664 ألف و763 حالة، عام 2020؛ مقابل 570 ألف و580 حالة، عام 2019.واعتبرت أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، فاطمة الزناتي، أن السبب الأبرز وراء الزيادة الملحوظة في الأعداد، هو وباء "كوفيد 19"، بالإضافة للزيادة الطبيعية الناتجة عن ارتفاع نسبة المسنين.وقالت الزناتي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الزيادة في الوفيات، عام 2020، كانت متوقعة بسبب وباء كورونا. هناك بالطبع زيادة طبيعية ناتجة عن ارتفاع نسبة المسنين؛ ولكن السبب الأهم هو وباء كورونا. وهو ما كانت تتوقعه دراسات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل صدور الإحصاء السنوي".وأضافت، "هناك توضيحات متتالية من وزارة الصحة، أن عدد المصابين فعليا بكورونا أضعاف المسجلين رسميا. وبالتالي من الطبيعي أن يكون عدد المتوفين بكورونا أكثر من المسجل رسميا كوفاة بسبب الوباء، وهو ما انعكس في معدلات الوفاة السنوية".وتابعت الأكاديمية المصرية، "أتوقع أن تستمر هذه الزيادات في السنوات التالية، لأن الوباء لا زال موجود ويتسبب في الوفيات، ولا ينسب كلها لكورونا".ورغم الزيادة في معدل الوفيات، فقد شهدت وفيات الأطفال والرضع انخفاضا ملحوظا، حيث بلغ عدد حالات وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) 35197، عام 2020؛ مقابل 36173، عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 2.7 بالمئة.وبلغ عدد حالات وفيات الأطفال، دون الخامسة، 44300 حالة، عام 2020؛ مقابل 46956، عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 5.7 بالمئة.كما بلغ عدد المواليد، مليونين و235 ألف و326 حالة، عام 2020؛ مقابل مليونين 304 آلاف و832 حالة، عام 2019، بانخفاض قدره 3 بالمئة.وبحسب النشرة، فقد شهدت الزيادة الطبيعية للسكان (عدد المواليد مخصوم منه عدد الوفيات) في مصر، عام 2020، انخفاضا؛ حيث سجلت 1.571 مليون نسمة، مقابل 1.734 مليون نسمة، عام 2019.وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة، بخصوص إحصاءات الإصابة والوفاة جراء "كوفيد 19"، فقد بلغ عدد الوفيات بالوباء منذ ظهوره في مصر، في آذار/ مارس 2020، حتى مساء أمس، 21457 حالة وفاة.وتوضح إحصاءات سابقة لمعدل الوفيات في مصر، أن عام 2019 سجل 5.8 حالة وفاة لكل ألف نسمة، وهو نفس المعدل المسجل في عام 2018.وسجل عام 2017، 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة، متراجعا عن عام 2016 الذي سجل 6 حالات وفاة لكل ألف نسمة؛ فيما يعد المعدل الذي سجله عام 2020، وهو 6.6 حالة وفاة لكل ألف، هو الأعلى منذ سنوات.
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العالم العربي, مصر

ارتفاع معدل الوفيات في مصر بنحو 17% في 2020 وتوقع باستمرار الزيادة السنوية بسبب كورونا

12:58 GMT 22.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYبدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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ارتفعت نسبة الوفيات في مصر، في العام 2020، بنسبة 16.5 بالمئة، لتبلغ 6.6 حالة وفاة لكل ألف نسمة؛ مسجلة بذلك أعلى معدل وفيات، منذ سنوات.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب النشرة السنوية لإحصاء المواليد والوفيات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، فقد بلغ عـدد الوفيات 664 ألف و763 حالة، عام 2020؛ مقابل 570 ألف و580 حالة، عام 2019.

واعتبرت أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، فاطمة الزناتي، أن السبب الأبرز وراء الزيادة الملحوظة في الأعداد، هو وباء "كوفيد 19"، بالإضافة للزيادة الطبيعية الناتجة عن ارتفاع نسبة المسنين.

وقالت الزناتي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الزيادة في الوفيات، عام 2020، كانت متوقعة بسبب وباء كورونا. هناك بالطبع زيادة طبيعية ناتجة عن ارتفاع نسبة المسنين؛ ولكن السبب الأهم هو وباء كورونا. وهو ما كانت تتوقعه دراسات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل صدور الإحصاء السنوي".
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وأضافت، "هناك توضيحات متتالية من وزارة الصحة، أن عدد المصابين فعليا بكورونا أضعاف المسجلين رسميا. وبالتالي من الطبيعي أن يكون عدد المتوفين بكورونا أكثر من المسجل رسميا كوفاة بسبب الوباء، وهو ما انعكس في معدلات الوفاة السنوية".

وتابعت الأكاديمية المصرية، "أتوقع أن تستمر هذه الزيادات في السنوات التالية، لأن الوباء لا زال موجود ويتسبب في الوفيات، ولا ينسب كلها لكورونا".

ورغم الزيادة في معدل الوفيات، فقد شهدت وفيات الأطفال والرضع انخفاضا ملحوظا، حيث بلغ عدد حالات وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) 35197، عام 2020؛ مقابل 36173، عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 2.7 بالمئة.

وبلغ عدد حالات وفيات الأطفال، دون الخامسة، 44300 حالة، عام 2020؛ مقابل 46956، عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 5.7 بالمئة.

كما بلغ عدد المواليد، مليونين و235 ألف و326 حالة، عام 2020؛ مقابل مليونين 304 آلاف و832 حالة، عام 2019، بانخفاض قدره 3 بالمئة.

وبحسب النشرة، فقد شهدت الزيادة الطبيعية للسكان (عدد المواليد مخصوم منه عدد الوفيات) في مصر، عام 2020، انخفاضا؛ حيث سجلت 1.571 مليون نسمة، مقابل 1.734 مليون نسمة، عام 2019.

وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة، بخصوص إحصاءات الإصابة والوفاة جراء "كوفيد 19"، فقد بلغ عدد الوفيات بالوباء منذ ظهوره في مصر، في آذار/ مارس 2020، حتى مساء أمس، 21457 حالة وفاة.

وتوضح إحصاءات سابقة لمعدل الوفيات في مصر، أن عام 2019 سجل 5.8 حالة وفاة لكل ألف نسمة، وهو نفس المعدل المسجل في عام 2018.

وسجل عام 2017، 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة، متراجعا عن عام 2016 الذي سجل 6 حالات وفاة لكل ألف نسمة؛ فيما يعد المعدل الذي سجله عام 2020، وهو 6.6 حالة وفاة لكل ألف، هو الأعلى منذ سنوات.
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