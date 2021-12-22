https://arabic.sputniknews.com/20211222/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-والناتو-لا-يمتلكان-أي-نية-عدائية-تجاه-روسيا-1054464044.html

البيت الأبيض: الولايات المتحدة و"الناتو" لا يمتلكان أي نية عدائية تجاه روسيا

البيت الأبيض: الولايات المتحدة و"الناتو" لا يمتلكان أي نية عدائية تجاه روسيا

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لا يمتلكان أي نية عدائية نحو روسيا، متهمة موسكو بأنها من تقوم بممارسات عدائية عبر حشد... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T19:04+0000

2021-12-22T19:04+0000

2021-12-22T19:04+0000

روسيا

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي: "لا الولايات المتحدة ولا حلف الناتو لديهم نية عدائية نحو روسيا"، متهمة روسيا باتخاذ إجراءات عدائية عبر حشد قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.وأعربت المتحدثة أيضا عن أملها في أن تستمر المحادثات الدبلوماسية الأخيرة مع روسيا.وأكد الرئيس الروسي، في حديثه أمام مجمع وزارة الدفاع، أن كل ما فعلته الولايات المتحدة في السنوات السابقة، والذي يفترض أنه يضمن مصالحها وأمنها، على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيها الوطنية، تم دون أي عقوبات من مجلس الأمن الدولي.وأكدت موسكو مرارا أن الجيش الروسي موجود على أرضه، لا على أرض غيره، وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الناتو العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.

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