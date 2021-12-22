تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-والناتو-لا-يمتلكان-أي-نية-عدائية-تجاه-روسيا-1054464044.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة و"الناتو" لا يمتلكان أي نية عدائية تجاه روسيا
البيت الأبيض: الولايات المتحدة و"الناتو" لا يمتلكان أي نية عدائية تجاه روسيا
أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لا يمتلكان أي نية عدائية نحو روسيا، متهمة موسكو بأنها من تقوم بممارسات عدائية عبر حشد... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T19:04+0000
2021-12-22T19:04+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049057207_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e45dce518fc5e40355011519de9ee448.jpg
القاهرة - سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي: "لا الولايات المتحدة ولا حلف الناتو لديهم نية عدائية نحو روسيا"، متهمة روسيا باتخاذ إجراءات عدائية عبر حشد قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.وأعربت المتحدثة أيضا عن أملها في أن تستمر المحادثات الدبلوماسية الأخيرة مع روسيا.وأكد الرئيس الروسي، في حديثه أمام مجمع وزارة الدفاع، أن كل ما فعلته الولايات المتحدة في السنوات السابقة، والذي يفترض أنه يضمن مصالحها وأمنها، على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيها الوطنية، تم دون أي عقوبات من مجلس الأمن الدولي.وأكدت موسكو مرارا أن الجيش الروسي موجود على أرضه، لا على أرض غيره، وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الناتو العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/بيسكوف-قبل-عقد-قمة-روسية-أمريكية-جديدة-نود-أن-نعرف-الرد-على-مقترحاتنا-بشأن-الضمانات-الأمنية--1054462653.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049057207_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e0736fdee853e7069a00b1c59b89013d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

البيت الأبيض: الولايات المتحدة و"الناتو" لا يمتلكان أي نية عدائية تجاه روسيا

19:04 GMT 22.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالسكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
تابعنا عبر
أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لا يمتلكان أي نية عدائية نحو روسيا، متهمة موسكو بأنها من تقوم بممارسات عدائية عبر حشد قواتها قرب حدود أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي: "لا الولايات المتحدة ولا حلف الناتو لديهم نية عدائية نحو روسيا"، متهمة روسيا باتخاذ إجراءات عدائية عبر حشد قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.
وأعربت المتحدثة أيضا عن أملها في أن تستمر المحادثات الدبلوماسية الأخيرة مع روسيا.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
بيسكوف: قبل عقد قمة روسية أمريكية جديدة نود أن نعرف الرد على مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية
18:20 GMT
وأكد الرئيس الروسي، في حديثه أمام مجمع وزارة الدفاع، أن كل ما فعلته الولايات المتحدة في السنوات السابقة، والذي يفترض أنه يضمن مصالحها وأمنها، على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيها الوطنية، تم دون أي عقوبات من مجلس الأمن الدولي.

وقال بوتين: يفعلون ما يريدون. لكن ما يفعلونه الآن على أراضي أوكرانيا أو يخططون للقيام بذلك ليس على بعد آلاف الكيلومترات من حدودنا. إته على أعتاب منزلنا! يجب أن يفهموا أنه ليس لدينا مكان نتراجع فيه أكثر... هل يعتقدون أننا سنقف متفرجين؟

وأكدت موسكو مرارا أن الجيش الروسي موجود على أرضه، لا على أرض غيره، وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الناتو العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:09 GMTالحكومة الإثيوبية تعلن السيطرة على مدينة جنوبي تيغراي
19:04 GMTالبيت الأبيض: الولايات المتحدة و"الناتو" لا يمتلكان أي نية عدائية تجاه روسيا
18:53 GMTالرئيس اليمني: هناك توافق دائم مع السعودية بشأن القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني
18:38 GMTمصر... حسن راتب يكشف علاقة "نائب العفاريت" بأميرة سعودية
18:30 GMTمتى تبدأ الجولة الجديدة من المفاوضات حول "سد النهضة" الإثيوبي؟
18:20 GMTبيسكوف: قبل عقد قمة روسية أمريكية جديدة نود أن نعرف الرد على مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية
18:07 GMTوزير الزراعة اللبناني لـ"سبوتنيك": ندرة المياه عامل مركزي في كبح القطاع الزراعي في البلاد
17:50 GMTقيادي إيراني يهدد بنسف مفاعل ديمونا الإسرائيلي
17:25 GMTالعراق: جميع القوات القتالية الأجنبية غادرت البلاد
17:06 GMT اتفاق تركي قطري على تشغيل مطار كابول
17:03 GMTسياسي سوداني لـ"سبوتنيك": هذه القضايا دفعت حمدوك للتلويح بالاستقالة
16:55 GMTبلينكن يقود حملة لتوطين المهاجرين الأفغان في أمريكا… فيديو
16:49 GMTمقتل 6 من عناصر "طالبان" بهجوم مسلح في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان
16:46 GMTحبس امرأة دنماركية بتهمة غسل 4.5 مليار دولار... واحدة من أكبر الفضائح في العالم
16:43 GMTمحمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي
16:41 GMT"لم يحن وقت موتي"... أول تصريح لوزير داخلية مدغشقر بعد تحطم مروحيته في عرض البحر (فيديو)
16:38 GMTالأهلي المصري يعلن التشكيل النهائي لمباراة السوبر الأفريقي
16:34 GMTنقيب الأطباء اللبنانيين يرجح عودة بلاده للإغلاق التام
16:31 GMTنهاية البث.. الأهلي بطل السوبر الإفريقي بعد تغلبه على الرجاء بركلات الترجيح
16:29 GMTخلاف بين رئيس "الهلال" السعودي ومدربه بسبب مصير بيريرا