البيت الأبيض: الولايات المتحدة و"الناتو" لا يمتلكان أي نية عدائية تجاه روسيا

القاهرة - سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي: "لا الولايات المتحدة ولا حلف الناتو لديهم نية عدائية نحو روسيا"، متهمة روسيا باتخاذ إجراءات عدائية عبر حشد قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.وأعربت المتحدثة أيضا عن أملها في أن تستمر المحادثات الدبلوماسية الأخيرة مع روسيا.وأكد الرئيس الروسي، في حديثه أمام مجمع وزارة الدفاع، أن كل ما فعلته الولايات المتحدة في السنوات السابقة، والذي يفترض أنه يضمن مصالحها وأمنها، على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيها الوطنية، تم دون أي عقوبات من مجلس الأمن الدولي.وأكدت موسكو مرارا أن الجيش الروسي موجود على أرضه، لا على أرض غيره، وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الناتو العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لا يمتلكان أي نية عدائية نحو روسيا، متهمة موسكو بأنها من تقوم بممارسات عدائية عبر حشد قواتها قرب حدود أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي: "لا الولايات المتحدة ولا حلف الناتو لديهم نية عدائية نحو روسيا"، متهمة روسيا باتخاذ إجراءات عدائية عبر حشد قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.
وأعربت المتحدثة أيضا عن أملها في أن تستمر المحادثات الدبلوماسية الأخيرة مع روسيا.
وأكد الرئيس الروسي، في حديثه أمام مجمع وزارة الدفاع، أن كل ما فعلته الولايات المتحدة في السنوات السابقة، والذي يفترض أنه يضمن مصالحها وأمنها، على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيها الوطنية، تم دون أي عقوبات من مجلس الأمن الدولي.
وقال بوتين: يفعلون ما يريدون. لكن ما يفعلونه الآن على أراضي أوكرانيا أو يخططون للقيام بذلك ليس على بعد آلاف الكيلومترات من حدودنا. إته على أعتاب منزلنا! يجب أن يفهموا أنه ليس لدينا مكان نتراجع فيه أكثر... هل يعتقدون أننا سنقف متفرجين؟
وأكدت موسكو مرارا أن الجيش الروسي موجود على أرضه، لا على أرض غيره، وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الناتو العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.