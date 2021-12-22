https://arabic.sputniknews.com/20211222/الكرملين-يعلق-على-تسمية-حديقة-في-تركيا-باسم-إرهابي-روسي--1054454932.html

الكرملين يعلق على تسمية حديقة في تركيا باسم إرهابي روسي

الكرملين يعلق على تسمية حديقة في تركيا باسم إرهابي روسي

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن قرار السلطات التركية تسمية إحدى الحدائق باسم إرهابي روسي مؤلم لسكان جمهورية الشيشان. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T15:09+0000

2021-12-22T15:09+0000

2021-12-22T15:16+0000

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف: "هذا رد فعل عاطفي للغاية من الرئيس الشيشاني رمضان قادروف، لكنه مفهوم، رئيس الجمهورية التي نجت من عدة حروب أثارها وشرعها إرهابيون حاولوا السيطرة على هذه المنطقة من روسيا. كان أحد الإرهابيين الذين فعلوا ذلك جوهر دوداييف. في الآونة الأخيرة، للأسف، في إحدى مناطق تركيا، تم تسمية إحدى الحدائق باسم هذا الإرهابي. بالطبع، هذا قرار مؤلم للغاية لجميع الشيشان".وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، عبر "تليغرام"، اليوم الأربعاء، "تواصل معي ممثلو برلمان جمهورية الشيشان، والأجهزة الأمنية، ورجال الدين، بطلب للرد على تصرفات السلطات التركية، التي تتستر على الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم في روسيا، ويلطخون سمعة قيادة الدولة والجمهورية".وناشد قديروف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يتخذ قراره بشأن ذلك، فإما أن يكون رئيس دولة تدعم الإرهابيين علانية، أو الدعوة إلى علاقات شفافة وصادقة مع روسيا، مع "عدم تغيير معتقداته" من خلف الظهر.وأوضح الرئيس الشيشاني أنه من المنطقي تمامًا في هذه الحالة، وسياسيًا يعتبر ردا من جانب بلاده، "تخليد" اسم مؤسس "حزب العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في أحد السجون التركية.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/قديروف-يهاجم-أردوغان-ويدعوه-لعدم-تغيير-معتقداته-في-الخفاء-1054436111.html

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