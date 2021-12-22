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الكرملين يعلق على تسمية حديقة في تركيا باسم إرهابي روسي
الكرملين يعلق على تسمية حديقة في تركيا باسم إرهابي روسي
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن قرار السلطات التركية تسمية إحدى الحدائق باسم إرهابي روسي مؤلم لسكان جمهورية الشيشان. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T15:09+0000
2021-12-22T15:16+0000
روسيا
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وقال بيسكوف: "هذا رد فعل عاطفي للغاية من الرئيس الشيشاني رمضان قادروف، لكنه مفهوم، رئيس الجمهورية التي نجت من عدة حروب أثارها وشرعها إرهابيون حاولوا السيطرة على هذه المنطقة من روسيا. كان أحد الإرهابيين الذين فعلوا ذلك جوهر دوداييف. في الآونة الأخيرة، للأسف، في إحدى مناطق تركيا، تم تسمية إحدى الحدائق باسم هذا الإرهابي. بالطبع، هذا قرار مؤلم للغاية لجميع الشيشان".وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، عبر "تليغرام"، اليوم الأربعاء، "تواصل معي ممثلو برلمان جمهورية الشيشان، والأجهزة الأمنية، ورجال الدين، بطلب للرد على تصرفات السلطات التركية، التي تتستر على الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم في روسيا، ويلطخون سمعة قيادة الدولة والجمهورية".وناشد قديروف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يتخذ قراره بشأن ذلك، فإما أن يكون رئيس دولة تدعم الإرهابيين علانية، أو الدعوة إلى علاقات شفافة وصادقة مع روسيا، مع "عدم تغيير معتقداته" من خلف الظهر.وأوضح الرئيس الشيشاني أنه من المنطقي تمامًا في هذه الحالة، وسياسيًا يعتبر ردا من جانب بلاده، "تخليد" اسم مؤسس "حزب العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في أحد السجون التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/قديروف-يهاجم-أردوغان-ويدعوه-لعدم-تغيير-معتقداته-في-الخفاء-1054436111.html
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روسيا, العالم

الكرملين يعلق على تسمية حديقة في تركيا باسم إرهابي روسي

15:09 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 15:16 GMT 22.12.2021)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Sergei Guneyev
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن قرار السلطات التركية تسمية إحدى الحدائق باسم إرهابي روسي مؤلم لسكان جمهورية الشيشان.
وقال بيسكوف: "هذا رد فعل عاطفي للغاية من الرئيس الشيشاني رمضان قادروف، لكنه مفهوم، رئيس الجمهورية التي نجت من عدة حروب أثارها وشرعها إرهابيون حاولوا السيطرة على هذه المنطقة من روسيا. كان أحد الإرهابيين الذين فعلوا ذلك جوهر دوداييف. في الآونة الأخيرة، للأسف، في إحدى مناطق تركيا، تم تسمية إحدى الحدائق باسم هذا الإرهابي. بالطبع، هذا قرار مؤلم للغاية لجميع الشيشان".

وأضاف "عبر القنوات الدبلوماسية، أبلغنا بالفعل زملاءنا الأتراك أننا لا نوافق على مثل هذا الاسم لساحة في إحدى المدن التركية".

دميتري بيسكوف
السكرتير الصحفي للرئيس الروسي
وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، عبر "تليغرام"، اليوم الأربعاء، "تواصل معي ممثلو برلمان جمهورية الشيشان، والأجهزة الأمنية، ورجال الدين، بطلب للرد على تصرفات السلطات التركية، التي تتستر على الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم في روسيا، ويلطخون سمعة قيادة الدولة والجمهورية".
وناشد قديروف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يتخذ قراره بشأن ذلك، فإما أن يكون رئيس دولة تدعم الإرهابيين علانية، أو الدعوة إلى علاقات شفافة وصادقة مع روسيا، مع "عدم تغيير معتقداته" من خلف الظهر.
وتابع "في الوقت الذي يجد فيه "قطاع الطرق والمجرمون المطلوبون ملاذاً في تركيا، فإنهم ينظمون علناً "التجمعات والمناسبات لإعادة تسمية الحدائق باسم الإرهابيين"، مؤكدا أن جمهورية الشيشان تحتفظ بحقها في الرد.
رمضان قادروف
الرئيس الشيشاني
وأوضح الرئيس الشيشاني أنه من المنطقي تمامًا في هذه الحالة، وسياسيًا يعتبر ردا من جانب بلاده، "تخليد" اسم مؤسس "حزب العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في أحد السجون التركية.
اجتماع العمل بين فلاديمير بوتين رئيس روسيا ورمضان قادروف رئيس الشيشان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
قديروف يهاجم أردوغان ويدعوه لعدم "تغيير معتقداته في الخفاء"
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