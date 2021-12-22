بايدن يهنئ المنفي بمناسبة بعيد الاستقلال

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هنأ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والشعب الليبي بمناسبة عيد استقلال ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول.وأضاف المكتب الإعلامي، أن هذه التهنئة، جاءت في رسالة خطية بعث بها الرئيس الأمريكي، لرئيس المجلس الرئاسي.وأعرب بايدن خلال الرسالة عن تهانيه بمناسبة عيد الاستقلال الليبي، نيابة عن الشعب الأمريكي.وأكد الرئيس الأمريكي، وقوفه وتضامنه الدائم مع الشعب الليبي، وهو يستعيد سيادته ويتغلب على سنوات طويلة من الصراع.
بعث الرئيس الأمريكي، جو بادين، اليوم الأربعاء، رسالة تهنئة للشعب الليبي بمناسبة عيد استقلال ليبيا.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هنأ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والشعب الليبي بمناسبة عيد استقلال ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف المكتب الإعلامي، أن هذه التهنئة، جاءت في رسالة خطية بعث بها الرئيس الأمريكي، لرئيس المجلس الرئاسي.
وأعرب بايدن خلال الرسالة عن تهانيه بمناسبة عيد الاستقلال الليبي، نيابة عن الشعب الأمريكي.
وأكد الرئيس الأمريكي، وقوفه وتضامنه الدائم مع الشعب الليبي، وهو يستعيد سيادته ويتغلب على سنوات طويلة من الصراع.