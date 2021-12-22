تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/دراسة-تؤكد-احتمالية-وجود-حياة-غريبة-مختبئة-في-غيوم-كوكب-الزهرة-1054433683.html
دراسة تؤكد احتمالية وجود حياة غريبة مختبئة في غيوم كوكب الزهرة
دراسة تؤكد احتمالية وجود حياة غريبة مختبئة في غيوم كوكب الزهرة
يُعتقد عمومًا أن كوكب الزهرة كوكب غير صالح للسكن، ولكن ماذا لو كانت الحياة موجودة هناك بطريقة ما؟ 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T07:31+0000
2021-12-22T07:31+0000
مجتمع
كوكب الزهرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1050312606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a6303f1f16ebc61a9484c0845b1b869.jpg
غالبًا ما يُعتقد أن كوكب الزهرة كوكب غير صالح للسكن، لكن دراسة جديدة تعتقد أن حياة غريبة يمكن أن تكون مختبئة في غيومه. هناك كواكب معينة في النظام الشمسي تحظى باهتمام أكثر من غيرها. بالنسبة لكثير من الناس، فإن كوكب المريخ هو كوكب الدراسات الأساسي. إنه قريب من الأرض، وله سطح صلب، وله بيئة يسهل استكشافها نسبيًا. كوكب المشتري أيضًا رائع جدًا بفضل حجمه الضخم وتكوينه الغازي.كوكب واحد غالبًا ما يتم استبعاده من محادثة الكواكب الصالحة للحياة هو كوكب الزهرة. ألمع كوكب مرئي في سماء الأرض، له توهج أصفر مبدع، وجو سام، ودرجات حرارة سطحية تصل إلى 860 درجة فهرنهايت أو أعلى.في دراسة نشرت على موقع "screenrant"، يشرح الباحثون فرضية أن الحياة الفضائية قد تكون موجودة جيدًا داخل غيوم كوكب الزهرة. يتكون الغلاف الجوي للزهرة بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون وحمض الكبريتيك. ومع ذلك، فقد اكتشف علماء الفلك في السابق مشاهد غير قابلة للتفسير للأكسجين والأمونيا داخل الكوكب.ما نعرفه عن الزهرة يقول أن الأمونيا لا يجب أن توجد هناك. وجود الأمونيا على كوكب الزهرة من شأنه أن يحيد غلافه الجوي الضار ويخلق جيوبًا صالحة للعيش في غيومه.ليست الدراسة الأولى للحياة على كوكب الزهرةعلى الرغم من أن هذا قد يبدو غير معقول، فهذه ليست المرة الأولى التي يتلاعب فيها الباحثون بفكرة الحياة على كوكب الزهرة. في عام 2020، اكتشف العلماء غاز الفوسفين داخل سحب كوكب الزهرة، وهو غاز تم إنشاؤه إلى حد كبير عن طريق التفاعلات البيولوجية هنا على الأرض.لكن هذه الفكرة بالذات تم دحضها منذ ذلك الحين. في يوليو الماضي، أشارت دراسة أخرى إلى أن البراكين النشطة كانت مصدر فوسفين الزهرة وليس أشكال الحياة العضوية.أكد العلماء أن هذه مجرد فرضية حتى الآن. إذا كان هذا صحيحًا، فمن المحتمل أن تكون أشكال الحياة عبارة عن ميكروبات، على غرار البكتيريا التي تعيش على الأرض.يأمل مؤلفو الدراسة في الحصول على بيانات جديدة من خلال البعثات العلمية المستقبلية إلى كوكب الزهرة ابتداءا من عام 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/حفرة-جهنم-في-كوكب-الزهرة-وسبات-الخلايا-السرطانية-وحرائق-غابات-قياسية--1054305413.html
https://arabic.sputniknews.com/20211012/روسيا-تحدد-موعد-إطلاق-أول-مهمة-روسية-إلى-كوكب-الزهرة--1050414316.html
كوكب الزهرة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1050312606_350:0:1790:1080_1920x0_80_0_0_f3a9d5489216408e01b326e41cddf689.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, كوكب الزهرة

دراسة تؤكد احتمالية وجود حياة غريبة مختبئة في غيوم كوكب الزهرة

07:31 GMT 22.12.2021
© Photo / pixabay/TBITصورة توضح كوكب الزهرة مع بعض أقماره
صورة توضح كوكب الزهرة مع بعض أقماره - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Photo / pixabay/TBIT
تابعنا عبر
يُعتقد عمومًا أن كوكب الزهرة كوكب غير صالح للسكن، ولكن ماذا لو كانت الحياة موجودة هناك بطريقة ما؟
غالبًا ما يُعتقد أن كوكب الزهرة كوكب غير صالح للسكن، لكن دراسة جديدة تعتقد أن حياة غريبة يمكن أن تكون مختبئة في غيومه. هناك كواكب معينة في النظام الشمسي تحظى باهتمام أكثر من غيرها. بالنسبة لكثير من الناس، فإن كوكب المريخ هو كوكب الدراسات الأساسي. إنه قريب من الأرض، وله سطح صلب، وله بيئة يسهل استكشافها نسبيًا. كوكب المشتري أيضًا رائع جدًا بفضل حجمه الضخم وتكوينه الغازي.
كوكب واحد غالبًا ما يتم استبعاده من محادثة الكواكب الصالحة للحياة هو كوكب الزهرة. ألمع كوكب مرئي في سماء الأرض، له توهج أصفر مبدع، وجو سام، ودرجات حرارة سطحية تصل إلى 860 درجة فهرنهايت أو أعلى.
في دراسة نشرت على موقع "screenrant"، يشرح الباحثون فرضية أن الحياة الفضائية قد تكون موجودة جيدًا داخل غيوم كوكب الزهرة. يتكون الغلاف الجوي للزهرة بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون وحمض الكبريتيك. ومع ذلك، فقد اكتشف علماء الفلك في السابق مشاهد غير قابلة للتفسير للأكسجين والأمونيا داخل الكوكب.
ما نعرفه عن الزهرة يقول أن الأمونيا لا يجب أن توجد هناك. وجود الأمونيا على كوكب الزهرة من شأنه أن يحيد غلافه الجوي الضار ويخلق جيوبًا صالحة للعيش في غيومه.
حفرة جهنم في كوكب الزهرة وسبات الخلايا السرطانية وحرائق غابات قياسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
حفرة جهنم في كوكب الزهرة وسبات الخلايا السرطانية وحرائق غابات قياسية
18 ديسمبر, 13:49 GMT
ليست الدراسة الأولى للحياة على كوكب الزهرة
على الرغم من أن هذا قد يبدو غير معقول، فهذه ليست المرة الأولى التي يتلاعب فيها الباحثون بفكرة الحياة على كوكب الزهرة. في عام 2020، اكتشف العلماء غاز الفوسفين داخل سحب كوكب الزهرة، وهو غاز تم إنشاؤه إلى حد كبير عن طريق التفاعلات البيولوجية هنا على الأرض.
لكن هذه الفكرة بالذات تم دحضها منذ ذلك الحين. في يوليو الماضي، أشارت دراسة أخرى إلى أن البراكين النشطة كانت مصدر فوسفين الزهرة وليس أشكال الحياة العضوية.
قالت الكاتبة المشاركة في الدراسة سارا سيجر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "لا توجد حياة واحدة معروفة لنا يمكن أن تعيش كوكب الزهرة. لكن ربما تكون هناك حياة غير مألوفة هناك".
أكد العلماء أن هذه مجرد فرضية حتى الآن. إذا كان هذا صحيحًا، فمن المحتمل أن تكون أشكال الحياة عبارة عن ميكروبات، على غرار البكتيريا التي تعيش على الأرض.
يأمل مؤلفو الدراسة في الحصول على بيانات جديدة من خلال البعثات العلمية المستقبلية إلى كوكب الزهرة ابتداءا من عام 2023.
صورة توضح كوكب الزهرة مع بعض أقماره - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2021
روسيا تحدد موعد إطلاق أول مهمة إلى كوكب الزهرة
12 أكتوبر, 13:07 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:31 GMT"الثالث والأخير خلال هذا العام"... الكعبة تشهد حدثا فلكيا غدا
08:30 GMTدراسة تشير إلى علامة خطيرة لهشاشة العظام تظهر في أسنانك
08:27 GMTإيران تعلن عن دخول الدبابة "كرار" إلى منظومة القوة البرية للحرس الثوري
08:25 GMTبلماضي: منتخب الجزائر انتزع لقب بطولة كأس العرب عن استحقاق
08:24 GMTنتفليكس تعرض أول فيلم عربي من إنتاجها في يناير المقبل... صورة
08:06 GMTوزير في دولة أفريقية يسبح 12 ساعة في البحر وينجو بحياته بأعجوبة بعد تحطم طائرته... فيديو
08:02 GMTدراسة تكشف عن عدد الخطوات اللازمة للإنسان يوميا لإطالة العمر والحفاظ على الصحة
08:01 GMTأنباء عن وفاة سفير إيران لدى أنصار لله جراء إصابته بغارة للتحالف... وطهران تعلق
07:31 GMTدراسة تؤكد احتمالية وجود حياة غريبة مختبئة في غيوم كوكب الزهرة
07:26 GMTإعلام: انخفاض حجم التجارة الخارجية بين البحرين وروسيا 40 مليون دولار
07:11 GMTفنانة هولوودية أمريكية تمنع عن أولادها الهواتف الذكية ودخول منصات التواصل الاجتماعية
07:03 GMTالديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود... صور
07:01 GMT"ناسا" تعلن تأجيل إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي مجددا
06:58 GMTإصابة 22 شخصا على الأقل في مترو طهران...فيديو
06:39 GMTالدبيبة يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس ويدعو إلى عدم الانجرار وراء الحرب
06:36 GMTمميزات "أباكان" المضادة للصواريخ.. صنعت في روسيا بمواصفات تريدها دولة شرق أوسطية
06:28 GMTثوران بركان بيتون دي لا فورنيز الفرنسي...صور
06:27 GMTالسعودية ترد على اتهامات إيران بشأن وفاة سفيرها لدى أنصار الله... وطهران تتخذ أَول خطوة ضد الرياض
06:17 GMTجيولوجيون يكتشفون "ممرا تحت الأرض" يربط بين جزر غالاباغوس وبنما
05:31 GMTكاتب ومحلل سياسي يكشف عن إسقاط صفقة في لبنان