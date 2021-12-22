راتب استثنائي..وظيفة بشروط خيالية في روسيا للمتكلمين باللغة العربية

وجاء في المنشور على موقع "Avito" أن الوظيفة تحمل شروطا خاصة للمتقدمين للفوز بها للحصول على الوظيفة حيث يبلغ الراتب الشهري الاجمالي نحو 13500 دولار أمريكي. ومن أبرزها امتلاك المتقدم سيارة فاخرة خاصة ورخصة حمل سلاح، بالإضافة إلى امتلاكه بدلات رسمية فاخرة وساعة يد باهظة الثمن. كما يشترط على المتقدم أن يكون حاصلا على فيزا "شينغن" أوروبية مفتوحة وأن يكون قد أخذ لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وتحديدا لقاح "فايزر".بالإضافة لذلك يتوجب على المتقدم إتقان 3 لغات وهي الروسية والإنجليزية بشكل أساسي ولغة ثالثة خيارية مثل العربية أو الصينية.وفي السياق نفسه، شككت إذاعة Business FM بهذا الإعلان، حيث حاولت معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة الشاغرة لكن الجهة المسؤولة عن الإعلان رفضت تقديم معلومات توضيحية، وقالت إن التفاصيل ستقدم خلال مقابلة شخصية مع الشخص المناسب.
نشر موقع متخصص بالوظائف والإعلانات في روسيا وظيفة شاغرة لتوصيل الهدايا وتهنئة المسؤولين ورجال الأعمال بحسب الطلب، وذلك مقابل راتب مرتفع.
وجاء في المنشور على موقع "Avito" أن الوظيفة تحمل شروطا خاصة للمتقدمين للفوز بها للحصول على الوظيفة حيث يبلغ الراتب الشهري الاجمالي نحو 13500 دولار أمريكي. ومن أبرزها امتلاك المتقدم سيارة فاخرة خاصة ورخصة حمل سلاح، بالإضافة إلى امتلاكه بدلات رسمية فاخرة وساعة يد باهظة الثمن.
كما يشترط على المتقدم أن يكون حاصلا على فيزا "شينغن" أوروبية مفتوحة وأن يكون قد أخذ لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وتحديدا لقاح "فايزر".
بالإضافة لذلك يتوجب على المتقدم إتقان 3 لغات وهي الروسية والإنجليزية بشكل أساسي ولغة ثالثة خيارية مثل العربية أو الصينية.
وفي السياق نفسه، شككت إذاعة Business FM بهذا الإعلان، حيث حاولت معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة الشاغرة لكن الجهة المسؤولة عن الإعلان رفضت تقديم معلومات توضيحية، وقالت إن التفاصيل ستقدم خلال مقابلة شخصية مع الشخص المناسب.