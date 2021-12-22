تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/راتب-استثنائيوظيفة-بشروط-خيالية-في-روسيا-للمتكلمين-باللغة-العربية-1054444154.html
راتب استثنائي..وظيفة بشروط خيالية في روسيا للمتكلمين باللغة العربية
راتب استثنائي..وظيفة بشروط خيالية في روسيا للمتكلمين باللغة العربية
نشر موقع متخصص بالوظائف والإعلانات في روسيا وظيفة شاغرة لتوصيل الهدايا وتهنئة المسؤولين ورجال الأعمال بحسب الطلب، وذلك مقابل راتب مرتفع. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T11:46+0000
2021-12-22T11:46+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104358/20/1043582088_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f038103e67f287fd385ec6727c48c899.jpg
وجاء في المنشور على موقع "Avito" أن الوظيفة تحمل شروطا خاصة للمتقدمين للفوز بها للحصول على الوظيفة حيث يبلغ الراتب الشهري الاجمالي نحو 13500 دولار أمريكي. ومن أبرزها امتلاك المتقدم سيارة فاخرة خاصة ورخصة حمل سلاح، بالإضافة إلى امتلاكه بدلات رسمية فاخرة وساعة يد باهظة الثمن. كما يشترط على المتقدم أن يكون حاصلا على فيزا "شينغن" أوروبية مفتوحة وأن يكون قد أخذ لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وتحديدا لقاح "فايزر".بالإضافة لذلك يتوجب على المتقدم إتقان 3 لغات وهي الروسية والإنجليزية بشكل أساسي ولغة ثالثة خيارية مثل العربية أو الصينية.وفي السياق نفسه، شككت إذاعة Business FM بهذا الإعلان، حيث حاولت معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة الشاغرة لكن الجهة المسؤولة عن الإعلان رفضت تقديم معلومات توضيحية، وقالت إن التفاصيل ستقدم خلال مقابلة شخصية مع الشخص المناسب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104358/20/1043582088_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_9ead1098d525db63001cf3ddda6bce23.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

راتب استثنائي..وظيفة بشروط خيالية في روسيا للمتكلمين باللغة العربية

11:46 GMT 22.12.2021
© Photo / Pixabay//StartupStockPhotosموظف
موظف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Photo / Pixabay//StartupStockPhotos
تابعنا عبر
نشر موقع متخصص بالوظائف والإعلانات في روسيا وظيفة شاغرة لتوصيل الهدايا وتهنئة المسؤولين ورجال الأعمال بحسب الطلب، وذلك مقابل راتب مرتفع.
وجاء في المنشور على موقع "Avito" أن الوظيفة تحمل شروطا خاصة للمتقدمين للفوز بها للحصول على الوظيفة حيث يبلغ الراتب الشهري الاجمالي نحو 13500 دولار أمريكي. ومن أبرزها امتلاك المتقدم سيارة فاخرة خاصة ورخصة حمل سلاح، بالإضافة إلى امتلاكه بدلات رسمية فاخرة وساعة يد باهظة الثمن.
كما يشترط على المتقدم أن يكون حاصلا على فيزا "شينغن" أوروبية مفتوحة وأن يكون قد أخذ لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وتحديدا لقاح "فايزر".
بالإضافة لذلك يتوجب على المتقدم إتقان 3 لغات وهي الروسية والإنجليزية بشكل أساسي ولغة ثالثة خيارية مثل العربية أو الصينية.
وفي السياق نفسه، شككت إذاعة Business FM بهذا الإعلان، حيث حاولت معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة الشاغرة لكن الجهة المسؤولة عن الإعلان رفضت تقديم معلومات توضيحية، وقالت إن التفاصيل ستقدم خلال مقابلة شخصية مع الشخص المناسب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:05 GMTتصريحات الجانب الروسي في ختام اجتماع أستانا
13:01 GMTإيطاليا: الاتحاد الأوروبي ليس قويا كفاية لفرض عقوبات جديدة على روسيا
12:59 GMTدولة أوروبية تتفق مع أخرى لإيواء السجناء لديها
12:58 GMTارتفاع معدل الوفيات في مصر بنحو 17% في 2020 وتوقع باستمرار الزيادة السنوية بسبب كورونا
12:56 GMTبايدن يهنئ المنفي بمناسبة بعيد الاستقلال
12:55 GMT"أوبو" تسجل براءة اختراع خاتم ذكي
12:49 GMTلاتفيا: مستعدون لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في حال نشوب حرب مع روسيا
12:41 GMTإصابة مدافع الرجاء بكورونا قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي
12:32 GMTالمبعوث الروسي إلى سوريا: سلاح الجو الروسي قضى مؤخرا على أحد أكبر المسلحين الشيشانيين في سوريا
12:30 GMTبيان عاجل من الكاميرون بشأن تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022... وإيتو يغرد مجددا
12:19 GMTصحفي ليبي: ربما تؤجل الانتخابات لثلاثة أو ستة أشهر
12:17 GMTدونيتسك: واشنطن أرسلت شحنات من المواد المحرمة دوليا لأوكرانيا لاستخدامها في الحرب
12:15 GMTالسيسي: سأكون راضيا عندما يصل دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه في الشهر... فيديو
12:13 GMTالدول صاحبة أكبر احتياطيات النقد الأجنبي في العالم... بلد واحد يمتلك تريليونات
12:12 GMTأكتمال بناء أول مصنع روسي لإنتاج الطائرات المسيرة
12:08 GMTشيرين عبد الوهاب تطرح أغنية مستوحاة من قصة حقيقية بعد طلاقها... فيديو
12:06 GMTالأسرى الفلسطينيون يواصلون خطوات احتجاجية رفضا لسياسات مصلحة السجون الإسرائيلية
12:05 GMTأمريكا تدعو لمعالجة العقبات أمام الانتخابات في ليبيا: الوقت ليس مناسبا لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب
12:00 GMTالدول الضامنة لـ"عملية أستانا" تجدد التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها
11:59 GMTحاملة طائرات صينية تظهر قدرات هائلة خلال مناورات بحرية بالمحيط الهادئ... فيديو