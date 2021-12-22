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https://arabic.sputniknews.com/20211222/سوليفان-الدبلوماسية-النووية-مع-إيران-ربما-تستنفد-خلال-أسابيع-1054466988.html
سوليفان: الدبلوماسية النووية مع إيران ربما تستنفد خلال أسابيع
سوليفان: الدبلوماسية النووية مع إيران ربما تستنفد خلال أسابيع
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن بلاده وشركاءها يبحثون أطرا زمنية للدبلوماسية النووية مع إيران. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-22T20:45+0000
إسرائيل
جون سوليفان
إيران
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ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، عن سوليفان، أن الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد ربما تُستنفد خلال أسابيع، وهي التصريحات التي أدلى بها خلال زيارته إلى إسرائيل.وأكد جيك سوليفان أنه يوجد تحديد وقت بعينه، علنا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ستبحث خلف الأبواب المغلقة أطرا زمنية وهي ليست بالطويلة، مشيرا إلى أنها ربما تمتد لأسابيع.يشار إلى أن جيك ساليفان، كان قد وصل إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، في زيارة عمل استمرت يوما واحدا لمناقشة المشروع النووي الإيراني، حيث التقي بالرئيس الإسرائيلي، وكذلك برئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية، اليوم الأربعاء.وتركز طهران خلال محادثات فيينا، على موضوع رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور، فيما تعتبر إسرائيل، بالمقابل، أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدا لها، وتقول إنها "ليست ملزمة بالاتفاق، وألمحت سابقا لاستعدادها القيام بعمل عسكري ضد إيران".
إيران
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إسرائيل, جون سوليفان, إيران

سوليفان: الدبلوماسية النووية مع إيران ربما تستنفد خلال أسابيع

20:45 GMT 22.12.2021
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSمستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن بلاده وشركاءها يبحثون أطرا زمنية للدبلوماسية النووية مع إيران.
ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، عن سوليفان، أن الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد ربما تُستنفد خلال أسابيع، وهي التصريحات التي أدلى بها خلال زيارته إلى إسرائيل.
وأكد جيك سوليفان أنه يوجد تحديد وقت بعينه، علنا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ستبحث خلف الأبواب المغلقة أطرا زمنية وهي ليست بالطويلة، مشيرا إلى أنها ربما تمتد لأسابيع.
يشار إلى أن جيك ساليفان، كان قد وصل إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، في زيارة عمل استمرت يوما واحدا لمناقشة المشروع النووي الإيراني، حيث التقي بالرئيس الإسرائيلي، وكذلك برئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية، اليوم الأربعاء.
وتركز طهران خلال محادثات فيينا، على موضوع رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور، فيما تعتبر إسرائيل، بالمقابل، أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدا لها، وتقول إنها "ليست ملزمة بالاتفاق، وألمحت سابقا لاستعدادها القيام بعمل عسكري ضد إيران".
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