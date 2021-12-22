https://arabic.sputniknews.com/20211222/لاتفيا-مستعدون-لتزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-في-حال-نشوب-حرب-مع-روسيا-1054447129.html

لاتفيا: مستعدون لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في حال نشوب حرب مع روسيا

لاتفيا: مستعدون لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في حال نشوب حرب مع روسيا

أعلن وزير الدفاع اللاتفي، أرتيس بابريكس، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في حال تصعيد الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

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ريغا - سبوتنيك. وقال بابريكس للصحفيين: "الأسلحة مختلفة جدا، وإذا لزم الأمر، سنقوم بتسليمها لأوكرانيا".وأشار إلى أن لدى لاتفيا، الفرصة لتسليم البضائع العسكرية وغير العسكرية إلى أوكرانيا. ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل.وكان بابريكس، أشار إلى أن لاتفيا قد تضطر إلى المطالبة بوجود قوة أكبر من قوات الناتو في بلاده بسبب الوضع حول أوكرانيا.إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشوسكاس أن دول البلطيق مستعدة لتقديم المساعدة العسكرية وغير العسكرية لأوكرانيا.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الجمعة الماضية، إن حلف شمال الأطلسي يتحرك باتجاه روسيا، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو غزو زاحف من قبل حلف الناتو لأوكرانيا.ويتهم حلف الناتو والولايات المتحدة روسيا بأنها تستعد لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا، حيث اعتبرت الاتهامات الموجهة لها بالتخطيط لغزو أوكرانيا ذريعة لنشر قوات حلف شمال الأطلسي قرب حدود روسيا، وهو ما تراه موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بينها وبين الحلف.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/لافروف-روسيا-لا-تريد-حربا-وتحذر-الرؤوس-الساخنة-في-أوكرانيا-من-المواجهة-العسكرية-1054442073.html

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