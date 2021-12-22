تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/لاتفيا-مستعدون-لتزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-في-حال-نشوب-حرب-مع-روسيا-1054447129.html
لاتفيا: مستعدون لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في حال نشوب حرب مع روسيا
لاتفيا: مستعدون لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في حال نشوب حرب مع روسيا
أعلن وزير الدفاع اللاتفي، أرتيس بابريكس، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في حال تصعيد الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T12:49+0000
2021-12-22T12:49+0000
روسيا
أوكرانيا
الناتو
لاتفيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102216/37/1022163796_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_7af6254aa26e57dcc9cd7bc5e2c1a7f8.jpg
ريغا - سبوتنيك. وقال بابريكس للصحفيين: "الأسلحة مختلفة جدا، وإذا لزم الأمر، سنقوم بتسليمها لأوكرانيا".وأشار إلى أن لدى لاتفيا، الفرصة لتسليم البضائع العسكرية وغير العسكرية إلى أوكرانيا. ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل.وكان بابريكس، أشار إلى أن لاتفيا قد تضطر إلى المطالبة بوجود قوة أكبر من قوات الناتو في بلاده بسبب الوضع حول أوكرانيا.إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشوسكاس أن دول البلطيق مستعدة لتقديم المساعدة العسكرية وغير العسكرية لأوكرانيا.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الجمعة الماضية، إن حلف شمال الأطلسي يتحرك باتجاه روسيا، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو غزو زاحف من قبل حلف الناتو لأوكرانيا.ويتهم حلف الناتو والولايات المتحدة روسيا بأنها تستعد لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا، حيث اعتبرت الاتهامات الموجهة لها بالتخطيط لغزو أوكرانيا ذريعة لنشر قوات حلف شمال الأطلسي قرب حدود روسيا، وهو ما تراه موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بينها وبين الحلف.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/لافروف-روسيا-لا-تريد-حربا-وتحذر-الرؤوس-الساخنة-في-أوكرانيا-من-المواجهة-العسكرية-1054442073.html
أوكرانيا
لاتفيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102216/37/1022163796_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_306f7155d675bb0e7e307d4ec556f087.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أوكرانيا, الناتو, لاتفيا, أخبار العالم الآن

لاتفيا: مستعدون لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في حال نشوب حرب مع روسيا

12:49 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Stanislav Savelyevعرض عسكري لقوات "الناتو" في لاتفيا
عرض عسكري لقوات الناتو في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Stanislav Savelyev
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع اللاتفي، أرتيس بابريكس، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في حال تصعيد الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية.
ريغا - سبوتنيك. وقال بابريكس للصحفيين: "الأسلحة مختلفة جدا، وإذا لزم الأمر، سنقوم بتسليمها لأوكرانيا".

وأشار إلى أن لدى لاتفيا، الفرصة لتسليم البضائع العسكرية وغير العسكرية إلى أوكرانيا. ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل.

وكان بابريكس، أشار إلى أن لاتفيا قد تضطر إلى المطالبة بوجود قوة أكبر من قوات الناتو في بلاده بسبب الوضع حول أوكرانيا.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
لافروف: روسيا لا تريد حربا وتحذر "الرؤوس الساخنة" في أوكرانيا من المواجهة العسكرية
10:58 GMT
إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشوسكاس أن دول البلطيق مستعدة لتقديم المساعدة العسكرية وغير العسكرية لأوكرانيا.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الجمعة الماضية، إن حلف شمال الأطلسي يتحرك باتجاه روسيا، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو غزو زاحف من قبل حلف الناتو لأوكرانيا.

ويتهم حلف الناتو والولايات المتحدة روسيا بأنها تستعد لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا، حيث اعتبرت الاتهامات الموجهة لها بالتخطيط لغزو أوكرانيا ذريعة لنشر قوات حلف شمال الأطلسي قرب حدود روسيا، وهو ما تراه موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بينها وبين الحلف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:05 GMTتصريحات الجانب الروسي في ختام اجتماع أستانا
13:01 GMTإيطاليا: الاتحاد الأوروبي ليس قويا كفاية لفرض عقوبات جديدة على روسيا
12:59 GMTدولة أوروبية تتفق مع أخرى لإيواء السجناء لديها
12:58 GMTارتفاع معدل الوفيات في مصر بنحو 17% في 2020 وتوقع باستمرار الزيادة السنوية بسبب كورونا
12:56 GMTبايدن يهنئ المنفي بمناسبة بعيد الاستقلال
12:55 GMT"أوبو" تسجل براءة اختراع خاتم ذكي
12:49 GMTلاتفيا: مستعدون لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في حال نشوب حرب مع روسيا
12:41 GMTإصابة مدافع الرجاء بكورونا قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي
12:32 GMTالمبعوث الروسي إلى سوريا: سلاح الجو الروسي قضى مؤخرا على أحد أكبر المسلحين الشيشانيين في سوريا
12:30 GMTبيان عاجل من الكاميرون بشأن تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022... وإيتو يغرد مجددا
12:19 GMTصحفي ليبي: ربما تؤجل الانتخابات لثلاثة أو ستة أشهر
12:17 GMTدونيتسك: واشنطن أرسلت شحنات من المواد المحرمة دوليا لأوكرانيا لاستخدامها في الحرب
12:15 GMTالسيسي: سأكون راضيا عندما يصل دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه في الشهر... فيديو
12:13 GMTالدول صاحبة أكبر احتياطيات النقد الأجنبي في العالم... بلد واحد يمتلك تريليونات
12:12 GMTأكتمال بناء أول مصنع روسي لإنتاج الطائرات المسيرة
12:08 GMTشيرين عبد الوهاب تطرح أغنية مستوحاة من قصة حقيقية بعد طلاقها... فيديو
12:06 GMTالأسرى الفلسطينيون يواصلون خطوات احتجاجية رفضا لسياسات مصلحة السجون الإسرائيلية
12:05 GMTأمريكا تدعو لمعالجة العقبات أمام الانتخابات في ليبيا: الوقت ليس مناسبا لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب
12:00 GMTالدول الضامنة لـ"عملية أستانا" تجدد التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها
11:59 GMTحاملة طائرات صينية تظهر قدرات هائلة خلال مناورات بحرية بالمحيط الهادئ... فيديو