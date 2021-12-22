مذيع تركي شهير يضرب فني الصوت على الهواء مباشرة… فيديو
11:44 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 11:59 GMT 22.12.2021)
© AFP 2021 / SEZAYI ERKENمدينة إسطنبول
© AFP 2021 / SEZAYI ERKEN
ارتكب مذيع تركي شهير خطأ جسيما على الهواء مباشرة، أثناء مقابلة مع مسؤولة حكومية، عندما قام بصفع فني الصوت أمام الجميع بطريقة مهينة، مما تسبب في غضب عارم ضده في وسائل الإعلام التركية.
ووفقا صحيفة "الصباح" التركية، حدثت الواقعة خلال مقابلة مع السيدة فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازي عنتاب التركية.
وأظهر مقطع الفيديو، كيف كان الفني ويدعى أحمد ديمر يحاول إصلاح خلل الصوت في سماعات الأذن الخاصة بهاتف المذيع محرم ساريكايا، واستمرت محاولة الإصلاح لفترة، وهو ما ضايق المذيع الشهير على الهواء.
Burada tokattan sonra olanlar var. Saldırıdan sonraki tavırları da garip. Hiç bir şey yokmuş gibi konuşmaya devam etmeleri de tuhaf. pic.twitter.com/UhWlykmUd3— Serhat Uçak (@serhatucak) December 19, 2021
وفي نوبة غضب صفع المذيع الفني على وجهه وأبعده عن الهاتف، ثم بدأ يشير لطاقم البرنامج ويكتب على ورقة محاولًا إصلاح خلل الصوت.
وتسبب المشهد في استياء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي على ساريكايا، الذي كتب تدوينة اعتذار لفني الصوت ورئيسة بلدية غازي عنتاب.
وقال ساريكايا "أثناء البث المباشر الذي أجريناه مع رئيسة بلدية مدينة غازي عنتاب فاطمة شاهين، فقدت السيطرة على نفسي للحظة بسبب المشاكل التقنية المتكررة".
وأضاف "لقد افتعلت مشكلة وما كان يجب أن أفعل ذلك. لقد تصرفت بشكل غير لائق لي وللمؤسسة التي أمثلها".
Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziüantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…— MUHARREM SARIKAYA (@msarikaya6) December 19, 2021
Muharrem SARIKAYA
وأثار المقطع غضب الصحفيين في تركيا وطالبوا بضرورة محاسبة ساريكايا ورفع دعوى تعويض مادي ومعنوي وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تلك الحادثة.