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مذيع تركي شهير يضرب فني الصوت على الهواء مباشرة… فيديو
مذيع تركي شهير يضرب فني الصوت على الهواء مباشرة… فيديو
ارتكب مذيع تركي شهير خطأ جسيما على الهواء مباشرة، أثناء مقابلة مع مسؤولة حكومية، عندما قام بصفع فني الصوت أمام الجميع بطريقة مهينة، مما تسبب في غضب عارم ضده في... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T11:44+0000
2021-12-22T11:59+0000
مجتمع
منوعات
أخبار تركيا اليوم
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ووفقا صحيفة "الصباح" التركية، حدثت الواقعة خلال مقابلة مع السيدة فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازي عنتاب التركية.وأظهر مقطع الفيديو، كيف كان الفني ويدعى أحمد ديمر يحاول إصلاح خلل الصوت في سماعات الأذن الخاصة بهاتف المذيع محرم ساريكايا، واستمرت محاولة الإصلاح لفترة، وهو ما ضايق المذيع الشهير على الهواء.وفي نوبة غضب صفع المذيع الفني على وجهه وأبعده عن الهاتف، ثم بدأ يشير لطاقم البرنامج ويكتب على ورقة محاولًا إصلاح خلل الصوت.وتسبب المشهد في استياء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي على ساريكايا، الذي كتب تدوينة اعتذار لفني الصوت ورئيسة بلدية غازي عنتاب.وأضاف "لقد افتعلت مشكلة وما كان يجب أن أفعل ذلك. لقد تصرفت بشكل غير لائق لي وللمؤسسة التي أمثلها".وأثار المقطع غضب الصحفيين في تركيا وطالبوا بضرورة محاسبة ساريكايا ورفع دعوى تعويض مادي ومعنوي وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تلك الحادثة.
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مجتمع, منوعات, أخبار تركيا اليوم

مذيع تركي شهير يضرب فني الصوت على الهواء مباشرة… فيديو

11:44 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 11:59 GMT 22.12.2021)
© AFP 2021 / SEZAYI ERKENمدينة إسطنبول
مدينة إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / SEZAYI ERKEN
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ارتكب مذيع تركي شهير خطأ جسيما على الهواء مباشرة، أثناء مقابلة مع مسؤولة حكومية، عندما قام بصفع فني الصوت أمام الجميع بطريقة مهينة، مما تسبب في غضب عارم ضده في وسائل الإعلام التركية.
ووفقا صحيفة "الصباح" التركية، حدثت الواقعة خلال مقابلة مع السيدة فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازي عنتاب التركية.
وأظهر مقطع الفيديو، كيف كان الفني ويدعى أحمد ديمر يحاول إصلاح خلل الصوت في سماعات الأذن الخاصة بهاتف المذيع محرم ساريكايا، واستمرت محاولة الإصلاح لفترة، وهو ما ضايق المذيع الشهير على الهواء.
وفي نوبة غضب صفع المذيع الفني على وجهه وأبعده عن الهاتف، ثم بدأ يشير لطاقم البرنامج ويكتب على ورقة محاولًا إصلاح خلل الصوت.
وتسبب المشهد في استياء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي على ساريكايا، الذي كتب تدوينة اعتذار لفني الصوت ورئيسة بلدية غازي عنتاب.

وقال ساريكايا "أثناء البث المباشر الذي أجريناه مع رئيسة بلدية مدينة غازي عنتاب فاطمة شاهين، فقدت السيطرة على نفسي للحظة بسبب المشاكل التقنية المتكررة".

وأضاف "لقد افتعلت مشكلة وما كان يجب أن أفعل ذلك. لقد تصرفت بشكل غير لائق لي وللمؤسسة التي أمثلها".
وأثار المقطع غضب الصحفيين في تركيا وطالبوا بضرورة محاسبة ساريكايا ورفع دعوى تعويض مادي ومعنوي وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تلك الحادثة.
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