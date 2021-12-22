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مقتل وإصابة 6 من الحشد الشعبي بهجوم لـ "داعش" شمالي العراق
مقتل وإصابة 6 من الحشد الشعبي بهجوم لـ "داعش" شمالي العراق
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مساء اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من عناصرها وإصابة 4 آخرين بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T20:37+0000
2021-12-22T20:37+0000
الحشد الشعبي
محافظة صلاح الدين
تنظيم داعش الأرهابي
العراق
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وذكرت هيئة الحشد في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن مقاتلين اثنين من عناصرها قتلا وأصيب 4 آخرون بتعرض إرهابي في محافظة صلاح الدين.وأضافت: "قدم اللواء 88 بالحشد شهيدين و4 جرحى خلال مواجهات مع داعش الإرهابي في منطقة الفتحة".وتابعت أن قوة من اللواء ذاته نفذت عملية أمنية لملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي في أعقاب الهجوم.وكانت وتيرة هجمات "داعش" (محظور في روسيا) قد تزايدت خلال الآونة الأخيرة لاسيما في محافظة صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد ومحافظة ديالى (شرق).وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.
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الحشد الشعبي, محافظة صلاح الدين, تنظيم داعش الأرهابي, العراق

مقتل وإصابة 6 من الحشد الشعبي بهجوم لـ "داعش" شمالي العراق

20:37 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Nazek Mohamedالحشد الشعبي ينتشر في سنجار
الحشد الشعبي ينتشر في سنجار - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Nazek Mohamed
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مساء اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من عناصرها وإصابة 4 آخرين بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد.
وذكرت هيئة الحشد في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن مقاتلين اثنين من عناصرها قتلا وأصيب 4 آخرون بتعرض إرهابي في محافظة صلاح الدين.
وأضافت: "قدم اللواء 88 بالحشد شهيدين و4 جرحى خلال مواجهات مع داعش الإرهابي في منطقة الفتحة".
وتابعت أن قوة من اللواء ذاته نفذت عملية أمنية لملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي في أعقاب الهجوم.
وكانت وتيرة هجمات "داعش" (محظور في روسيا) قد تزايدت خلال الآونة الأخيرة لاسيما في محافظة صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد ومحافظة ديالى (شرق).
وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.
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