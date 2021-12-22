https://arabic.sputniknews.com/20211222/-اتفاق-تركي-قطري-على-تشغيل-مطار-كابول-1054460682.html

اتفاق تركي قطري على تشغيل مطار كابول

اتفاق تركي قطري على تشغيل مطار كابول

كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق قطر وتركيا على تشغيل مطار كابول الدولي بشكل مشترك. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T17:06+0000

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2021-12-22T17:06+0000

تركيا

قطر

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نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر مطلعة أن اجتماعات ومشاورات جمعت مسؤولين من قطر وتركيا بشأن تشغيل المطار.وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن وفدا من البلدين سيتوجه غدا الخميس إلى العاصمة الأفغانية لبحث الاتفاق الرسمي الخاص بتشغيل المطار مع الحكومة الانتقالية.وأشارت المصادر إلى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات عديدة بين الوفود القطرية التركية خلال الفترة الماضية.وذكرت المصادر الدبلوماسية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في السابع من الشهر الجاري بين شركتين من تركيا وقطر في هذا الشأن على أساس الشراكة المتكافئة.ويتوقع أن يقيم الوفد المؤلف من المسؤولين الأتراك والقطريين الوضع في وقت لاحق وفق اللقاءات التي ستعقد مع الجانب الأفغاني، بحسب المصادر ذاتها.ويحظى مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية بأهمية خاصة لكونه الرابط الجوي الرئيسي لدولة أفغانستان التي لا تطل على بحار، بالعالم.وكانت حركة طالبان قد استولت على السلطة في أفغانستان بالكامل في منتصف أغسطس/ آب الماضي، بالتزامن مع انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتمل نهاية الشهر ذاته.

https://arabic.sputniknews.com/20210902/وزير-الخارجية-التركي-يجب-أن-يكون-هناك-قوة-دولية-لتأمين-مطار-كابول-1050018579.html

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