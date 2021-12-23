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https://arabic.sputniknews.com/20211223/أكثر-10-دول-تمتلك-احتياطيا-من-النقد-الأجنبي-في-العالم-1054493517.html
أكثر 10 دول امتلاكا لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم
أكثر 10 دول امتلاكا لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم
تنفرد الصين بصدارة قائمة البلدان الأكثر امتلاكا للاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية في العالم، وبفارق شاسع عن اليابان صاحبة المركز الثاني. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T14:30+0000
2021-12-23T14:30+0000
2021-12-23T14:57+0000
انفوجرافيك
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بنت الصين هذه الاحتياطيات الضخمة (وغيرها من البلدان) بفضل الفائض في الحساب الجاري. وببساطة فإن هذه الدول تحقق دخلا من بيع منتجاتها وخدماتها إلى الخارج بما يفوق ما تحتاج هي استيراده.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أكثر 10 دول امتلاكا لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم
14:30 GMT 23.12.2021 (تم التحديث: 14:57 GMT 23.12.2021)
تنفرد الصين بصدارة قائمة البلدان الأكثر امتلاكا للاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية في العالم، وبفارق شاسع عن اليابان صاحبة المركز الثاني.
بنت الصين هذه الاحتياطيات الضخمة (وغيرها من البلدان)
بفضل الفائض في الحساب الجاري. وببساطة فإن هذه الدول تحقق دخلا من بيع منتجاتها وخدماتها إلى الخارج بما يفوق ما تحتاج هي استيراده.