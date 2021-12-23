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https://arabic.sputniknews.com/20211223/أكثر-10-دول-تمتلك-احتياطيا-من-النقد-الأجنبي-في-العالم-1054493517.html
أكثر 10 دول امتلاكا لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم
أكثر 10 دول امتلاكا لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم
تنفرد الصين بصدارة قائمة البلدان الأكثر امتلاكا للاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية في العالم، وبفارق شاسع عن اليابان صاحبة المركز الثاني. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T14:30+0000
2021-12-23T14:57+0000
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بنت الصين هذه الاحتياطيات الضخمة (وغيرها من البلدان) بفضل الفائض في الحساب الجاري. وببساطة فإن هذه الدول تحقق دخلا من بيع منتجاتها وخدماتها إلى الخارج بما يفوق ما تحتاج هي استيراده.
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انفوجرافيك, инфографика

أكثر 10 دول امتلاكا لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم

14:30 GMT 23.12.2021 (تم التحديث: 14:57 GMT 23.12.2021)
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تنفرد الصين بصدارة قائمة البلدان الأكثر امتلاكا للاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية في العالم، وبفارق شاسع عن اليابان صاحبة المركز الثاني.
الدول صاحبة أكبر احتياطيات النقد الأجنبي في العالم- إنفوجراف - سبوتنيك عربي
بنت الصين هذه الاحتياطيات الضخمة (وغيرها من البلدان) بفضل الفائض في الحساب الجاري. وببساطة فإن هذه الدول تحقق دخلا من بيع منتجاتها وخدماتها إلى الخارج بما يفوق ما تحتاج هي استيراده.
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