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https://arabic.sputniknews.com/20211223/الرئيس-التونسي-هناك-ما-يُدبر-في-البلاد-من-مؤامرات-تصل-إلى-حد-الاغتيال-1054501072.html
الرئيس التونسي: الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عدد من المسؤولين
الرئيس التونسي: الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عدد من المسؤولين
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، أن هناك "مؤامرات تحاك في بلاده"، تصل إلى حد الاغتيال، مشيرا إلى أن البعض تعاون مع استخبارات دول أجنبية "للتخطيط... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T17:44+0000
2021-12-23T17:44+0000
2021-12-23T18:05+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وقال خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إن "هناك ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال".وأضاف "لينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة".وواصل أن "الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عدد من المسؤولين، "وهناك مكالمة هاتفية، السيد وزير الداخلية تتحدث عن يوم الاغتيال".وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن الأسبوع الماضي، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وأكد سعيد في خطاب استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، منوها أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، شدد قبل أيام على أن تطهير بلاده يقتضي أن يكون الجميع على قدم المساواة، وألا تبقى القضايا منشورة في المحاكم وتتأجل من جلسة إلى أخرى على مرّ أكثر من عقد من الزمن".
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي: الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عدد من المسؤولين 17:44 GMT 23.12.2021 (تم التحديث: 18:05 GMT 23.12.2021)
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، أن هناك "مؤامرات تحاك في بلاده"، تصل إلى حد الاغتيال، مشيرا إلى أن البعض تعاون مع استخبارات دول أجنبية "للتخطيط لاغتيال عدد من المسؤولين"، بحسب قوله.
وقال خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إن "هناك ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال".
وأضاف "لينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة". وواصل أن "الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عدد من المسؤولين، "وهناك مكالمة هاتفية، السيد وزير الداخلية تتحدث عن يوم الاغتيال".
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن الأسبوع الماضي، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأكد سعيد في خطاب استمرار
تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة
، منوها أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، شدد قبل أيام على أن
تطهير بلاده
يقتضي أن يكون الجميع على قدم المساواة، وألا تبقى القضايا منشورة في المحاكم وتتأجل من جلسة إلى أخرى على مرّ أكثر من عقد من الزمن".