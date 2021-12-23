اليونيسيف تكشف عن تزايد العنف واستخدام القوة المفرط ضد أطفال السودان

وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي إن تزايد العنف المجتمعي في غرب دارفور، ومؤخرا في جبل مون، أسفرعن ارتفاع عدد القتلى بين الأطفال، في وقت يشهد استمرار نزوح العائلات هربًا من العنف.وأضافت اليونيسيف أنها تلقت تقارير تكشف عن ممارسة عنف قائم على النوع الاجتماعي في المنطقة، إلى جانب تقارير وصفتها بالـ"مروعة" عن حالات اغتصاب خلال الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم في وقت سابق، حيث كان من بين الجرحى أطفال ونساء.واختتمت المنظمة الأممية تقريرها بدعوة "جميع السلطات في السودان إلى حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف والأذى، بما في ذلك ما يقع أثناء النزاعات والأحداث السياسية"، مؤكدة أن "استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين غير ضروري ويجب تجنبه دائما".وفي وقت سابق، استخدمت الشرطة السودانية، يوم الأحد الماضي، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمام القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم.وكانت قوى سودانية قد أعلنت عن مظاهرات في مدن كثيرة في جميع أنحاء البلاد، لإحياء الذكرى الثالثة للاحتجاجات التي أدت إلى انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، ورفضا لاتفاق البرهان ـ حمدوك وللمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.وخطط المحتجون للسير نحو القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، حيث انتشرت بشكل مكثف قوات الأمن بما في ذلك الجيش وقوات الدعم السريع.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.
كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اليوم الخميس، عن تزايد حالات العنف والاستخدام المفرط للقوة ضد الأطفال في السودان.
وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي إن تزايد العنف المجتمعي في غرب دارفور، ومؤخرا في جبل مون، أسفرعن ارتفاع عدد القتلى بين الأطفال، في وقت يشهد استمرار نزوح العائلات هربًا من العنف.
وأضافت اليونيسيف أنها تلقت تقارير تكشف عن ممارسة عنف قائم على النوع الاجتماعي في المنطقة، إلى جانب تقارير وصفتها بالـ"مروعة" عن حالات اغتصاب خلال الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم في وقت سابق، حيث كان من بين الجرحى أطفال ونساء.
واختتمت المنظمة الأممية تقريرها بدعوة "جميع السلطات في السودان إلى حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف والأذى، بما في ذلك ما يقع أثناء النزاعات والأحداث السياسية"، مؤكدة أن "استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين غير ضروري ويجب تجنبه دائما".
وكانت قوى سودانية قد أعلنت عن مظاهرات في مدن كثيرة في جميع أنحاء البلاد، لإحياء الذكرى الثالثة للاحتجاجات التي أدت إلى انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، ورفضا لاتفاق البرهان ـ حمدوك وللمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وخطط المحتجون للسير نحو القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، حيث انتشرت بشكل مكثف قوات الأمن بما في ذلك الجيش وقوات الدعم السريع.