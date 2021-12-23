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https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-إهانة-النبي-محمد-ليست-حرية-تعبير-1054489692.html
بوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير
بوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي السنوي، إن إهانة النبي محمد ونشر صور النازيين على المواقع الإلكترونية ليست حرية تعبير. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T13:23+0000
2021-12-23T13:23+0000
2021-12-23T13:33+0000
روسيا
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وقال بوتين: "وضع هتلر على موقع "الفوج الخالد"حرية رأي؟ لنفكر في هذا الجانب من الموضوع. إهانة للنبي محمد ما هي؟ هل هي حرية رأي؟"وأضاف: " هي ليست حرية رأي بل انتهاك حرية الدين وانتهاك المشاعر المقدسة لمن يعتنق الإسلام".
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روسيا
بوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير 13:23 GMT 23.12.2021 (تم التحديث: 13:33 GMT 23.12.2021) يتبع
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي السنوي، إن إهانة النبي محمد ونشر صور النازيين على المواقع الإلكترونية ليست حرية تعبير.
وقال بوتين: "وضع هتلر على موقع "الفوج الخالد"حرية رأي؟ لنفكر في هذا الجانب من الموضوع. إهانة للنبي محمد ما هي؟ هل هي حرية رأي؟"
وأضاف: " هي ليست حرية رأي بل انتهاك حرية الدين وانتهاك المشاعر المقدسة لمن يعتنق الإسلام".