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بوتين بشأن المقاطعة السياسية لأولمبياد بكين: هذا القرار غير مقبول وخاطئ
بوتين بشأن المقاطعة السياسية لأولمبياد بكين: هذا القرار غير مقبول وخاطئ
اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قرار بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة، مقاطعة أولمبياد بكين، هو قرار غير مقبول وخاطئ. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T13:33+0000
2021-12-23T13:33+0000
روسيا
الصين
بكين
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وجاءت تصريحات بوتين ردا على سؤال خلال مؤتمره الصحفي السنوي بشأن المقاطعة السياسية من قبل بعض الدول لأولمبياد بكين قائلا: "هذا القرار غير مقبول وخاطئ".وأعلن البيت الأبيض أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بسبب ما اسماه "الفظائع في مجال حقوق الإنسان في الصين"، على الرغم من أن الرياضيين الأمريكيين يحظون بحرية السفر إلى هناك للمنافسة.وقالت الصين إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة إعلامية في بكين، اليوم، إن الصين تعارض المقاطعة وستتخذ "إجراءات مضادة حازمة".وستقام الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/شباط من العام 2022.
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روسيا, الصين, بكين

بوتين بشأن المقاطعة السياسية لأولمبياد بكين: هذا القرار غير مقبول وخاطئ

13:33 GMT 23.12.2021
© REUTERS / Thomas Peter أولمبياد بكين 2022
أولمبياد بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Thomas Peter
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اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قرار بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة، مقاطعة أولمبياد بكين، هو قرار غير مقبول وخاطئ.
وجاءت تصريحات بوتين ردا على سؤال خلال مؤتمره الصحفي السنوي بشأن المقاطعة السياسية من قبل بعض الدول لأولمبياد بكين قائلا: "هذا القرار غير مقبول وخاطئ".
وأعلن البيت الأبيض أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بسبب ما اسماه "الفظائع في مجال حقوق الإنسان في الصين"، على الرغم من أن الرياضيين الأمريكيين يحظون بحرية السفر إلى هناك للمنافسة.
وقالت الصين إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة إعلامية في بكين، اليوم، إن الصين تعارض المقاطعة وستتخذ "إجراءات مضادة حازمة".
وستقام الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/شباط من العام 2022.
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