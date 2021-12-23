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https://arabic.sputniknews.com/20211223/دراسة-خطر-البقاء-في-المستشفى-بسبب-أوميكرون-أقل-بنسبة-40-45-من-دلتا-1054469834.html
دراسة: خطر البقاء في المستشفى بسبب أوميكرون أقل بنسبة 40-45% من دلتا
دراسة: خطر البقاء في المستشفى بسبب أوميكرون أقل بنسبة 40-45% من دلتا
أفاد بحث أجرته جامعة إمبريال كوليدج في لندن ونشر يوم الأربعاء بأن خطر حاجة المرضى المصابين بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا للبقاء في المستشفى أقل بنسبة تتراوح... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T03:26+0000
2021-12-23T03:27+0000
أوميكرون
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وحللت الدراسة بيانات حالات أكد اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) إصابتها بالمتحور في إنجلترا في الفترة بين 1 و14 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب رويترز. وقال الباحثون عن هذه الدراسة "بشكل عام وجدنا أدلة على تقلص في خطر الإقامة في المستشفى بسبب أوميكرون مقارنة بالإصابات بدلتا كمتوسط لجميع الحالات في فترة الدراسة".ويسابق العلماء الزمن للإجابة على أسئلة بخصوص الضرر الذي يحدثه أوميكرون وشدته لمساعدة الحكومات على التعامل مع المتحور الذي ينتشر بسرعة فائقة.ويأتي البحث البريطاني بعد دراسة في جنوب أفريقيا نشرت يوم الأربعاء وجدت أن احتمال دخول الذين شخصوا بأنهم مصابون بالمتحور أوميكرون المستشفى كان أقل بنسبة 80 في المئة في الفترة بين أول أكتوبر/ تشرين الأول و30 نوفمبر/ تشرين الثاني من أولئك الذين شخصت إصابتهم بمتحور آخر في نفس الفترة.ويقول باحثو إمبريال كوليدج إن احتمال أي تردد على المستشفى للمصابين بأوميكرون أقل بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة من المصابين بالمتحور دلتا.لكنهم يضيفون أنه لا بد من النظر إلى انخفاض دخول المستشفيات مقارنة بزيادة خطر الإصابة بأوميكرون بسبب تراجع الحماية التي يوفرها كل من التطعيم والإصابة الطبيعية بالعدوى.وأعلنت بريطانيا تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء لأول مرة منذ إتاحة اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس على نطاق واسع.وقال الباحثون إن تقديراتهم بناء على البحث أشارت إلى أن من تلقوا تطعيما بجرعتي لقاح لا يزالون محميين بدرجة كبيرة من دخول المستشفيات حتى لو تراجعت الحماية من الإصابة بأوميكرون إلى حد كبير.منذ التعرف عليه من قبل علماء جنوب أفريقيا في 25 نوفمبر، أدى المتحور الجديد إلى زيادة أعداد الحالات بشكل قياسي في جميع أنحاء البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/منظمة-الصحة-العالمية-انتشار-سريع-للمتحور-أوميكرون-ضمن-فئة-الشباب--1054437043.html
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أوميكرون

دراسة: خطر البقاء في المستشفى بسبب أوميكرون أقل بنسبة 40-45% من دلتا

03:26 GMT 23.12.2021 (تم التحديث: 03:27 GMT 23.12.2021)
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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أفاد بحث أجرته جامعة إمبريال كوليدج في لندن ونشر يوم الأربعاء بأن خطر حاجة المرضى المصابين بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا للبقاء في المستشفى أقل بنسبة تتراوح بين 40 و45 بالمائة من المصابين بالمتحور دلتا.
وحللت الدراسة بيانات حالات أكد اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) إصابتها بالمتحور في إنجلترا في الفترة بين 1 و14 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب رويترز.
وقال الباحثون عن هذه الدراسة "بشكل عام وجدنا أدلة على تقلص في خطر الإقامة في المستشفى بسبب أوميكرون مقارنة بالإصابات بدلتا كمتوسط لجميع الحالات في فترة الدراسة".
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
منظمة الصحة العالمية: انتشار سريع للمتحور أوميكرون ضمن فئة الشباب
أمس, 09:28 GMT
ويسابق العلماء الزمن للإجابة على أسئلة بخصوص الضرر الذي يحدثه أوميكرون وشدته لمساعدة الحكومات على التعامل مع المتحور الذي ينتشر بسرعة فائقة.
ويأتي البحث البريطاني بعد دراسة في جنوب أفريقيا نشرت يوم الأربعاء وجدت أن احتمال دخول الذين شخصوا بأنهم مصابون بالمتحور أوميكرون المستشفى كان أقل بنسبة 80 في المئة في الفترة بين أول أكتوبر/ تشرين الأول و30 نوفمبر/ تشرين الثاني من أولئك الذين شخصت إصابتهم بمتحور آخر في نفس الفترة.
ويقول باحثو إمبريال كوليدج إن احتمال أي تردد على المستشفى للمصابين بأوميكرون أقل بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة من المصابين بالمتحور دلتا.
لكنهم يضيفون أنه لا بد من النظر إلى انخفاض دخول المستشفيات مقارنة بزيادة خطر الإصابة بأوميكرون بسبب تراجع الحماية التي يوفرها كل من التطعيم والإصابة الطبيعية بالعدوى.
وأعلنت بريطانيا تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء لأول مرة منذ إتاحة اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس على نطاق واسع.
وقال الباحثون إن تقديراتهم بناء على البحث أشارت إلى أن من تلقوا تطعيما بجرعتي لقاح لا يزالون محميين بدرجة كبيرة من دخول المستشفيات حتى لو تراجعت الحماية من الإصابة بأوميكرون إلى حد كبير.
منذ التعرف عليه من قبل علماء جنوب أفريقيا في 25 نوفمبر، أدى المتحور الجديد إلى زيادة أعداد الحالات بشكل قياسي في جميع أنحاء البلاد.
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