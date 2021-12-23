فرض قيود جديدة في لبنان بسبب فيروس كورونا

وأعلنت وزارة السياحة اللبنانية في بيان لها، إصدار أوامر تلزم المطاعم والفنادق ومراكز اللياقة البدنية وأماكن الترفيه باشتراط تقديم الزائرين شهادة تطعيم ضد كوفيد-19 أو اختبار فحص سلبي قبل الدخول.وأكدت الوزارة في بيانها أنه يتعين على هذه الأماكن تطبيق القواعد الجديدة حتى التاسع من يناير/ كانون الثاني، بحسب وكالة "رويترز".ورجح نقيب الأطباء في لبنان، شرف أبو شرف، أمس الأربعاء، عودة البلاد للإغلاق التام بسبب ما وصفه بهشاشة الوضع الصحي.وحث أبو شرف في بيان، اللبنانيين على تلقي اللقاح والجرعات المعززة ضد وباء كورونا، بحسب موقع "النشرة".ووصف نقيب الأطباء الوضع في البلاد بأن فيه "هشاشة"، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا والمتحوّر أوميكرون.ورأى أن هذا الوضع يحمل على الاعتقاد بأن لبنان سيشهد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي والطبي والتمريضي، والعودة إلى الإغلاق التام مثل بعض البلدان الأوروبية.وخاطب المشككين باللقاح قائلا: "بات من المؤكد علميا أن مضاعفات اللقاح والوفيات هي أقل بكثير من مضاعفات الإصابة بالفيروس".وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون، من فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الحالتين لشخصين جاءا من أفريقيا.