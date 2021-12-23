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فرض قيود جديدة في لبنان بسبب فيروس كورونا
فرض قيود جديدة في لبنان بسبب فيروس كورونا
فرضت السلطات في لبنان، اليوم الخميس، قيودا جديدة بسبب انتشار فيروس كورونا. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T15:23+0000
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أخبار لبنان
فيروس كورونا
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وأعلنت وزارة السياحة اللبنانية في بيان لها، إصدار أوامر تلزم المطاعم والفنادق ومراكز اللياقة البدنية وأماكن الترفيه باشتراط تقديم الزائرين شهادة تطعيم ضد كوفيد-19 أو اختبار فحص سلبي قبل الدخول.وأكدت الوزارة في بيانها أنه يتعين على هذه الأماكن تطبيق القواعد الجديدة حتى التاسع من يناير/ كانون الثاني، بحسب وكالة "رويترز".ورجح نقيب الأطباء في لبنان، شرف أبو شرف، أمس الأربعاء، عودة البلاد للإغلاق التام بسبب ما وصفه بهشاشة الوضع الصحي.وحث أبو شرف في بيان، اللبنانيين على تلقي اللقاح والجرعات المعززة ‏ضد وباء كورونا، بحسب موقع "النشرة".ووصف نقيب الأطباء الوضع في البلاد بأن فيه "هشاشة"، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا والمتحوّر أوميكرون.ورأى أن هذا الوضع يحمل على الاعتقاد بأن لبنان سيشهد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي والطبي والتمريضي، والعودة إلى الإغلاق التام مثل بعض البلدان الأوروبية.وخاطب المشككين باللقاح قائلا: "بات من المؤكد علميا أن مضاعفات اللقاح والوفيات هي أقل‏ بكثير من مضاعفات الإصابة بالفيروس".وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون، من فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الحالتين لشخصين جاءا من أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/نقيب-الأطباء-اللبنانيين-يرجح-عودة-بلاده-للإغلاق-التام--1054458847.html
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أخبار لبنان, فيروس كورونا

فرض قيود جديدة في لبنان بسبب فيروس كورونا

15:23 GMT 23.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري، محمود حسون، يتلقى أول جرعة من لقاح "فايرز/ بيونتك" ضد فيروس "كورونا" المستجد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2021
رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري، محمود حسون، يتلقى أول جرعة من لقاح فايرز/ بيونتك ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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فرضت السلطات في لبنان، اليوم الخميس، قيودا جديدة بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة السياحة اللبنانية في بيان لها، إصدار أوامر تلزم المطاعم والفنادق ومراكز اللياقة البدنية وأماكن الترفيه باشتراط تقديم الزائرين شهادة تطعيم ضد كوفيد-19 أو اختبار فحص سلبي قبل الدخول.
بيروت، الصحة، كورونا، لبنان 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
نقيب الأطباء اللبنانيين يرجح عودة بلاده للإغلاق التام
أمس, 16:34 GMT
وأكدت الوزارة في بيانها أنه يتعين على هذه الأماكن تطبيق القواعد الجديدة حتى التاسع من يناير/ كانون الثاني، بحسب وكالة "رويترز".
ورجح نقيب الأطباء في لبنان، شرف أبو شرف، أمس الأربعاء، عودة البلاد للإغلاق التام بسبب ما وصفه بهشاشة الوضع الصحي.
وحث أبو شرف في بيان، اللبنانيين على تلقي اللقاح والجرعات المعززة ‏ضد وباء كورونا، بحسب موقع "النشرة".
ووصف نقيب الأطباء الوضع في البلاد بأن فيه "هشاشة"، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا والمتحوّر أوميكرون.
ورأى أن هذا الوضع يحمل على الاعتقاد بأن لبنان سيشهد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي والطبي والتمريضي، والعودة إلى الإغلاق التام مثل بعض البلدان الأوروبية.
وخاطب المشككين باللقاح قائلا: "بات من المؤكد علميا أن مضاعفات اللقاح والوفيات هي أقل‏ بكثير من مضاعفات الإصابة بالفيروس".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون، من فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الحالتين لشخصين جاءا من أفريقيا.
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