https://arabic.sputniknews.com/20211223/قطاع-طرق-يختطفون-70-مسافرا-على-طريق-في-نيجيريا-1054499967.html

قطاع طرق يختطفون 70 مسافرا على طريق في نيجيريا

قطاع طرق يختطفون 70 مسافرا على طريق في نيجيريا

أفاد موقع "ديتلاين" الإخباري، باختطاف أكثر من 70 مسافرا من قبل مسلحين، يوم أمس الأربعاء، وذلك على طول طريق كادونا- بيرنين جواري في نيجيريا. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T17:00+0000

2021-12-23T17:00+0000

2021-12-23T17:00+0000

العالم

نيجيريا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1049822284_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_add1a1a14a3a0f1376df917964823d17.jpg

وبحسب رواية شهود عيان، فإن السيارات التي كانت تقل المسافرين، ومعظمهم من التجار، كانت قد تعرضت لهجوم من قبل عدد كبير من المسلحين صباح الأربعاء، حيث قاموا باقتياد المسافرين باتجاه الغابة.وفي وقت لاحق، أعلنت سلطات قيادة شرطة ولاية كادونا أنها أنقذت 48 من الضحايا المختطفين، بحسب الموقع.وقال الناطق باسم القيادة، محمد جليج، إن عناصر مركز شرطة فرقة بوروكو، الذين كانوا يرافقون الركاب على طول الطريق، قد تعرضوا لهجوم من قبل عدد غير محدد من المسلحين الذين فتحوا النار على السيارات، موضحا أن عناصر الشرطة نجحوا في صد الهجوم بقوة نارية متفوقة وإنقاذ 48 من الركاب.وبحسب جليج، لم تقع إصابات من جانب عناصر الشرطة وأيضا المسلحين، مبينا أن الضحايا الذين تم إنقاذهم هم في صحة جيدة وقد أكملوا رحلتهم.

https://arabic.sputniknews.com/20211208/مقتل-أكثر-من-30-شخصا-بعدما-أحرق-مسلحون-حافلة-ركاب-في-نيجيريا-1053687824.html

https://arabic.sputniknews.com/20211102/نيجيريا-مسلحون-يختطفون-4-موظفين-وأسرهم-بجامعة-أبوجا--1050604095.html

نيجيريا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, نيجيريا