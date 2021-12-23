قطاع طرق يختطفون 70 مسافرا على طريق في نيجيريا

وبحسب رواية شهود عيان، فإن السيارات التي كانت تقل المسافرين، ومعظمهم من التجار، كانت قد تعرضت لهجوم من قبل عدد كبير من المسلحين صباح الأربعاء، حيث قاموا باقتياد المسافرين باتجاه الغابة.وفي وقت لاحق، أعلنت سلطات قيادة شرطة ولاية كادونا أنها أنقذت 48 من الضحايا المختطفين، بحسب الموقع.وقال الناطق باسم القيادة، محمد جليج، إن عناصر مركز شرطة فرقة بوروكو، الذين كانوا يرافقون الركاب على طول الطريق، قد تعرضوا لهجوم من قبل عدد غير محدد من المسلحين الذين فتحوا النار على السيارات، موضحا أن عناصر الشرطة نجحوا في صد الهجوم بقوة نارية متفوقة وإنقاذ 48 من الركاب.وبحسب جليج، لم تقع إصابات من جانب عناصر الشرطة وأيضا المسلحين، مبينا أن الضحايا الذين تم إنقاذهم هم في صحة جيدة وقد أكملوا رحلتهم.
وقال الناطق باسم القيادة، محمد جليج، إن عناصر مركز شرطة فرقة بوروكو، الذين كانوا يرافقون الركاب على طول الطريق، قد تعرضوا لهجوم من قبل عدد غير محدد من المسلحين الذين فتحوا النار على السيارات، موضحا أن عناصر الشرطة نجحوا في صد الهجوم بقوة نارية متفوقة وإنقاذ 48 من الركاب.
وبحسب جليج، لم تقع إصابات من جانب عناصر الشرطة وأيضا المسلحين، مبينا أن الضحايا الذين تم إنقاذهم هم في صحة جيدة وقد أكملوا رحلتهم.