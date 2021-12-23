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https://arabic.sputniknews.com/20211223/كبير-مبعوثي-روسيا-يعلق-على-تحديد-موعد-استئناف-المحادثات-النووية-الإيرانية-1054484185.html
كبير مبعوثي روسيا يعلق على تحديد موعد استئناف المحادثات النووية الإيرانية
كبير مبعوثي روسيا يعلق على تحديد موعد استئناف المحادثات النووية الإيرانية
علق ميخائيل أوليانوف، كبير مبعوثي روسيا في المحادثات النووية الإيرانية على إعلان موعد استئناف تلك المحادثات المخصصة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:13+0000
2021-12-23T12:13+0000
إيران
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ونقلت رويترز عن أوليانوف، تغريدة على تويتر اليوم الخميس قال فيها: "عادة ليس من الشائع الانخراط في أعمال جادة قبل عيد الميلاد الكاثوليكي ورأس السنة الجديدة".في السياق ذاته، قالت الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الاجتماع الذي سيشهد استناف المحادثات سيحضره ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.وأوضح بيان خدمة العمل الخارجي أن "المشاركين سيواصلون المناقشات حول احتمال عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف".يذكر أن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، كان قد أعلن استئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الدولية الكبرى حول الاتفاق النووي يوم الاثنين المقبل.
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إيران

كبير مبعوثي روسيا يعلق على تحديد موعد استئناف المحادثات النووية الإيرانية

12:13 GMT 23.12.2021
© Sputnik . Alexander Natruskinمدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Alexander Natruskin
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علق ميخائيل أوليانوف، كبير مبعوثي روسيا في المحادثات النووية الإيرانية على إعلان موعد استئناف تلك المحادثات المخصصة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، يكون يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ونقلت رويترز عن أوليانوف، تغريدة على تويتر اليوم الخميس قال فيها: "عادة ليس من الشائع الانخراط في أعمال جادة قبل عيد الميلاد الكاثوليكي ورأس السنة الجديدة".

وأضاف أوليانوف أن "في هذه الحالة بالذات، يعد هذا دليلا على أن جميع المفاوضين لا يريدون إضاعة وقتهم ويسعون إلى استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة في أسرع وقت ممكن".

في السياق ذاته، قالت الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الاجتماع الذي سيشهد استناف المحادثات سيحضره ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.
وأوضح بيان خدمة العمل الخارجي أن "المشاركين سيواصلون المناقشات حول احتمال عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف".
يذكر أن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، كان قد أعلن استئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الدولية الكبرى حول الاتفاق النووي يوم الاثنين المقبل.
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