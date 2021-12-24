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https://arabic.sputniknews.com/20211224/أردوغان-احتياطي-النقد-الأجنبي-يتجاوز-115-مليار-دولار-1054528744.html
أردوغان: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 115 مليار دولار
أردوغان: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 115 مليار دولار
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T16:22+0000
2021-12-24T16:41+0000
العالم
تركيا
البنك المركزي
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ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان في كلمة له خلال اجتماع مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين، في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشة في اسطنبول، "في الوقت الحالي لا يوجد علينا دين لصندوق النقد الدولي كما لا توجد أي محادثات معه".وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا كانت مديونة لصندوق النقد الدولي بـ 23.5 مليار دولار، حين تسلم حزب "العدالة والتنمية" السلطة عام 2002، منوها أن آخر قسط قد تم سداده عام 2013، وأغلق هذا الملف.من جهة ثانية، حث أردوغان من رفعوا الأسعار إبان ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا، على خفضها بنفس الشكل إثر انتعاش الليرة التركية، متعهدا بمتابعة هذا الموضوع عن كثب نيابة عن الشعب،وبين أردوغان أن من فشل في تركيع تركيا، يوجهون ضرباتهم الآن نحو اقتصادها، مشيرا إلى أن تركيا ستدخل في مناخ اقتصادي مختلف للغاية في أشهر الصيف المقبل، وذلك بعد أن يتم تحقيق التوازن على الصعيد المالي خلال فترة وجيزة.وكان الرئيس التركي قد أوضح خلال الاجتماع أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن.يذكر أن تقارير إعلامية كانت قد أشارت في وقت سابق اليوم، إلى أن الليرة التركية قد سجلت أكبر مكاسبها الأسبوعية على الإطلاق.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/أردوغان-تركيا-قضت-على-فقاعة-سعر-الصرف-وتستعد-لنموذج-اقتصادي-جديد-1054521490.html
https://arabic.sputniknews.com/20211221/هل-تنجح-خطة-تركيا-لمواجهة-انهيار-الليرة-أم-تشكل-خطرا-اقتصاديا-جديدا؟-1054419551.html
https://arabic.sputniknews.com/20211224/الليرة-التركية-تسجل-أكبر-مكاسبها-الأسبوعية-1054522446.html
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العالم, تركيا, البنك المركزي

أردوغان: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 115 مليار دولار

16:22 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 16:41 GMT 24.12.2021)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Sputnik . POOL
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن.
ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان في كلمة له خلال اجتماع مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين، في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشة في اسطنبول، "في الوقت الحالي لا يوجد علينا دين لصندوق النقد الدولي كما لا توجد أي محادثات معه".
وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا كانت مديونة لصندوق النقد الدولي بـ 23.5 مليار دولار، حين تسلم حزب "العدالة والتنمية" السلطة عام 2002، منوها أن آخر قسط قد تم سداده عام 2013، وأغلق هذا الملف.
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من جهة ثانية، حث أردوغان من رفعوا الأسعار إبان ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا، على خفضها بنفس الشكل إثر انتعاش الليرة التركية، متعهدا بمتابعة هذا الموضوع عن كثب نيابة عن الشعب،
وبين أردوغان أن من فشل في تركيع تركيا، يوجهون ضرباتهم الآن نحو اقتصادها، مشيرا إلى أن تركيا ستدخل في مناخ اقتصادي مختلف للغاية في أشهر الصيف المقبل، وذلك بعد أن يتم تحقيق التوازن على الصعيد المالي خلال فترة وجيزة.
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وكان الرئيس التركي قد أوضح خلال الاجتماع أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن.
يذكر أن تقارير إعلامية كانت قد أشارت في وقت سابق اليوم، إلى أن الليرة التركية قد سجلت أكبر مكاسبها الأسبوعية على الإطلاق.
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