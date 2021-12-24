أردوغان: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 115 مليار دولار

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان في كلمة له خلال اجتماع مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين، في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشة في اسطنبول، "في الوقت الحالي لا يوجد علينا دين لصندوق النقد الدولي كما لا توجد أي محادثات معه".وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا كانت مديونة لصندوق النقد الدولي بـ 23.5 مليار دولار، حين تسلم حزب "العدالة والتنمية" السلطة عام 2002، منوها أن آخر قسط قد تم سداده عام 2013، وأغلق هذا الملف.من جهة ثانية، حث أردوغان من رفعوا الأسعار إبان ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا، على خفضها بنفس الشكل إثر انتعاش الليرة التركية، متعهدا بمتابعة هذا الموضوع عن كثب نيابة عن الشعب،وبين أردوغان أن من فشل في تركيع تركيا، يوجهون ضرباتهم الآن نحو اقتصادها، مشيرا إلى أن تركيا ستدخل في مناخ اقتصادي مختلف للغاية في أشهر الصيف المقبل، وذلك بعد أن يتم تحقيق التوازن على الصعيد المالي خلال فترة وجيزة.وكان الرئيس التركي قد أوضح خلال الاجتماع أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن.يذكر أن تقارير إعلامية كانت قد أشارت في وقت سابق اليوم، إلى أن الليرة التركية قد سجلت أكبر مكاسبها الأسبوعية على الإطلاق.
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن.
ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان في كلمة له خلال اجتماع مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين، في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشة في اسطنبول، "في الوقت الحالي لا يوجد علينا دين لصندوق النقد الدولي كما لا توجد أي محادثات معه".
وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا كانت مديونة لصندوق النقد الدولي بـ 23.5 مليار دولار، حين تسلم حزب "العدالة والتنمية" السلطة عام 2002، منوها أن آخر قسط قد تم سداده عام 2013، وأغلق هذا الملف.
من جهة ثانية، حث أردوغان من رفعوا الأسعار إبان ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا، على خفضها بنفس الشكل إثر انتعاش الليرة التركية، متعهدا بمتابعة هذا الموضوع عن كثب نيابة عن الشعب،
وبين أردوغان أن من فشل في تركيع تركيا، يوجهون ضرباتهم الآن نحو اقتصادها، مشيرا إلى أن تركيا ستدخل في مناخ اقتصادي مختلف للغاية في أشهر الصيف المقبل، وذلك بعد أن يتم تحقيق التوازن على الصعيد المالي خلال فترة وجيزة.