https://arabic.sputniknews.com/20211224/أردوغان-احتياطي-النقد-الأجنبي-يتجاوز-115-مليار-دولار-1054528744.html

أردوغان: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 115 مليار دولار

أردوغان: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 115 مليار دولار

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T16:22+0000

2021-12-24T16:22+0000

2021-12-24T16:41+0000

العالم

تركيا

البنك المركزي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288559_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_94e83dc975db9761cea6afe6f5fbb620.jpg

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان في كلمة له خلال اجتماع مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين، في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشة في اسطنبول، "في الوقت الحالي لا يوجد علينا دين لصندوق النقد الدولي كما لا توجد أي محادثات معه".وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا كانت مديونة لصندوق النقد الدولي بـ 23.5 مليار دولار، حين تسلم حزب "العدالة والتنمية" السلطة عام 2002، منوها أن آخر قسط قد تم سداده عام 2013، وأغلق هذا الملف.من جهة ثانية، حث أردوغان من رفعوا الأسعار إبان ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا، على خفضها بنفس الشكل إثر انتعاش الليرة التركية، متعهدا بمتابعة هذا الموضوع عن كثب نيابة عن الشعب،وبين أردوغان أن من فشل في تركيع تركيا، يوجهون ضرباتهم الآن نحو اقتصادها، مشيرا إلى أن تركيا ستدخل في مناخ اقتصادي مختلف للغاية في أشهر الصيف المقبل، وذلك بعد أن يتم تحقيق التوازن على الصعيد المالي خلال فترة وجيزة.وكان الرئيس التركي قد أوضح خلال الاجتماع أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن.يذكر أن تقارير إعلامية كانت قد أشارت في وقت سابق اليوم، إلى أن الليرة التركية قد سجلت أكبر مكاسبها الأسبوعية على الإطلاق.

https://arabic.sputniknews.com/20211224/أردوغان-تركيا-قضت-على-فقاعة-سعر-الصرف-وتستعد-لنموذج-اقتصادي-جديد-1054521490.html

https://arabic.sputniknews.com/20211221/هل-تنجح-خطة-تركيا-لمواجهة-انهيار-الليرة-أم-تشكل-خطرا-اقتصاديا-جديدا؟-1054419551.html

https://arabic.sputniknews.com/20211224/الليرة-التركية-تسجل-أكبر-مكاسبها-الأسبوعية-1054522446.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, تركيا, البنك المركزي