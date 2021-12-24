https://arabic.sputniknews.com/20211224/إعلام-جائحة-كورونا-رفعت-أعداد-الأسر-الفقيرة-في-إسرائيل-1054512470.html

إعلام: جائحة كورونا رفعت أعداد الأسر الفقيرة في إسرائيل

إعلام: جائحة كورونا رفعت أعداد الأسر الفقيرة في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الخميس، بأن عدد الأسر القريبة من خط الفقر في إسرائيل، يزيد عن ربع المجتمع الإسرائيلي، بسبب أزمة كورونا. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T08:30+0000

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2021-12-24T08:30+0000

إسرائيل

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ونقلت صحيفة دافار العبرية، أمس الخميس، عن المنظمة الخيرية "لاتيت" أن هناك أسرا وعائلات إسرائيلية تعاني من انعدام الأمن الغذائي والضائقة المالية، وارتفعت نسبتهم في البلاد بما يزيد عن 25 % منذ بداية جائحة كورونا.وأكدت المنظمة في أحدث تقاريرها أن أكثر من 2.5 مليون إسرائيلي يعيشون في فقر، وهو ما يزيد عن ربع عدد سكان إسرائيل نفسها، والذي يقدر بحوالي 9 ملايين و327 ألف نسمة، بحسب التعداد السكاني للعام الحالي 2021، وبأن من بين نسبة ربع السكان التي تعيش في فقر، أكثر من 1.1 مليون طفل، و932 ألف أسرة أخرى تعيش في حالة ضائقة اقتصادية.وأوضحت الصحيفة العبرية أن هناك ارتفاعا مطردا في عدد الأسر والعائلات الفقيرة في إسرائيل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أشارت إلى أنه من بين الأسر البالغ عددها 932 ألف أسرة (31.6% من جميع الأسر في البلاد)، أضيفت 233 ألف أسرة الى هذه الفئة في العام الحالي 2021.وكشف تقرير المنظمة الإسرائيلية أن 652 ألف أسرة (22.1%) تفتقر إلى الضروريات الأساسية، مثل السكن والتعليم والرعاية الصحية والغذاء، وهو ما يعني أنها تعيش في فقر.ويذكر أن عدد سكان إسرائيل وفق إحصاء رسمي نشر في أبريل/نيسان الماضي، 9 ملايين و327 ألف نسمة، من بينهم نحو 1.9 مليون مواطن عربي.

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إسرائيل