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إيران: بيان لندن بشأن قدرتنا الدفاعية تدخل في شؤونا الداخلية
إيران: بيان لندن بشأن قدرتنا الدفاعية تدخل في شؤونا الداخلية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، إن التصريحات البريطانية بشأن قدرة إيران الدفاعية والمناورات، تعتبر تدخلا في شؤون... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T19:01+0000
2021-12-24T19:01+0000
العالم
أخبار إيران
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موسكو - سبوتنيك. وأكد زاده على أن بلاده تعمل في إطار القوانين الدولية.وقال خطيب زاده: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل في إطار القوانين الدولية ووفقا لاحتياجاتها الدفاعية، لذلك لا تعتبر هذه المواقف والتصريحات تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران فحسب، بل تشير إلى استمرار سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها لندن".وكانت الخارجية البريطانية اعلنت، اليوم الجمعة، أنها تدين استخدام إيران للصواريخ الباليستية خلال إطلاق تجريبي.واعتبرت لندن أن الإطلاق "ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يطالب إيران بعدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المعدة لنقل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".
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العالم, أخبار إيران

إيران: بيان لندن بشأن قدرتنا الدفاعية تدخل في شؤونا الداخلية

19:01 GMT 24.12.2021
© AFP 2021 / -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
© AFP 2021 / -
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، إن التصريحات البريطانية بشأن قدرة إيران الدفاعية والمناورات، تعتبر تدخلا في شؤون إيران.
موسكو - سبوتنيك. وأكد زاده على أن بلاده تعمل في إطار القوانين الدولية.
وقال خطيب زاده: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل في إطار القوانين الدولية ووفقا لاحتياجاتها الدفاعية، لذلك لا تعتبر هذه المواقف والتصريحات تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران فحسب، بل تشير إلى استمرار سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها لندن".
وتابع مشددا: "لم ولن تكون لدى إيران خطط لعسكرة برنامجها النووي ابدا وطهران تعمل في إطار القوانين الدولية والتصريحات البريطانية تدخل في شؤونها الداخلية".
وكانت الخارجية البريطانية اعلنت، اليوم الجمعة، أنها تدين استخدام إيران للصواريخ الباليستية خلال إطلاق تجريبي.
واعتبرت لندن أن الإطلاق "ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يطالب إيران بعدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المعدة لنقل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".
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