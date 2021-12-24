إيران تصنع أقمشة ذكية قادرة على ثبات درجة حرارة الجسم

ونقلت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن علي قره خاني، الرئيس التنفيذي لشركة قائمة على المعرفة تنشط في مجال النانو، أن شركته نجحت في إنتاج أجهزة الاستشعار والدوائر مباشرة على الأسطح المرنة، التي بإمكانها إنتاج السخانات أو الأقمشة الذكية.وأكد المسؤول الإيراني أنه يمكن استخدام هذه الأقمشة الذكية أو السخانات للتدفئة في كثير من الحالات، مشيرا إلى أن شركته اكتسبت المعرفة التقنية والتكنولوجيا في صناعة دفايات النسيج، وهي صناعات إيرانية خالصة تتميز بمرونة عالية ووزن خفيف، يمكن استخدامها في أكياس النوم وحاملات الأطفال وجميع الملابس.وأوضح علي قره خاني أن هذه السخانات النانوية لا تخلق قيودا على الحركة للناس، حيث تعتبر مثالا على الأقمشة الذكية التي تستخدم في خلق إحساس بالدفء لجميع الملابس، مضيفا أن تلك السخانات القطنية مصنوعة بتقنية النانو، والتي لها القدرة على الحفاظ على درجة حرارة الجسم دون استخدام أجهزة تحكم أخرى.ولفت علي قره خاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيرانية قائمة على المعرفة تنشط في مجال النانو، إلى ميزات أخرى لهذه السخانات، وهي التدفئة السطحية الكبيرة مع قابلية الغسل.
وأكد المسؤول الإيراني أنه يمكن استخدام هذه الأقمشة الذكية أو السخانات للتدفئة في كثير من الحالات، مشيرا إلى أن شركته اكتسبت المعرفة التقنية والتكنولوجيا في صناعة دفايات النسيج، وهي صناعات إيرانية خالصة تتميز بمرونة عالية ووزن خفيف، يمكن استخدامها في أكياس النوم وحاملات الأطفال وجميع الملابس.
وأوضح علي قره خاني أن هذه السخانات النانوية لا تخلق قيودا على الحركة للناس، حيث تعتبر مثالا على الأقمشة الذكية التي تستخدم في خلق إحساس بالدفء لجميع الملابس، مضيفا أن تلك السخانات القطنية مصنوعة بتقنية النانو، والتي لها القدرة على الحفاظ على درجة حرارة الجسم دون استخدام أجهزة تحكم أخرى.
ولفت علي قره خاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيرانية قائمة على المعرفة تنشط في مجال النانو، إلى ميزات أخرى لهذه السخانات، وهي التدفئة السطحية الكبيرة مع قابلية الغسل.