الرئاسة الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين شمال الضفة الغربية

رام الله - سبوتنيك. وحملت الرئاسة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين والتي في حال استمرارها ستؤدي لدخول المنطقة إلى مربع العنف والتوتر، وهو ما تسعى إليه دوائر التطرف في إسرائيل حسب ما جاء في البيانوجددت الرئاسة مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وقالت الرئاسة: "لا يمكن أن تبقى إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون".وشددت الرئاسة على ضرورة العمل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان ولجم اعتداءات المستوطنين التي تهدف بالأساس إلى إفشال الجهود الأمريكية والدولية الرامية إلى إحياء العملية السياسية.
أدانت الرئاسة الفلسطينية اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وآخرها الاعتداءات المتواصلة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال التي يتعرض لها الفلسطينيون شمال الضفة الغربية خاصة في قرية برقة شمال غرب نابلس والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 125 من أهالي القرية علاوة على ترويع الأطفال وتخريب الممتلكات وقطع الطرق.
رام الله - سبوتنيك. وحملت الرئاسة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين والتي في حال استمرارها ستؤدي لدخول المنطقة إلى مربع العنف والتوتر، وهو ما تسعى إليه دوائر التطرف في إسرائيل حسب ما جاء في البيان