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الرئاسة الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين شمال الضفة الغربية
الرئاسة الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين شمال الضفة الغربية
أدانت الرئاسة الفلسطينية اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وآخرها الاعتداءات المتواصلة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال التي يتعرض لها الفلسطينيون شمال... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T00:18+0000
2021-12-24T00:18+0000
الضفة الغربية
فلسطين
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رام الله - سبوتنيك. وحملت الرئاسة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين والتي في حال استمرارها ستؤدي لدخول المنطقة إلى مربع العنف والتوتر، وهو ما تسعى إليه دوائر التطرف في إسرائيل حسب ما جاء في البيانوجددت الرئاسة مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وقالت الرئاسة: "لا يمكن أن تبقى إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون".وشددت الرئاسة على ضرورة العمل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان ولجم اعتداءات المستوطنين التي تهدف بالأساس إلى إفشال الجهود الأمريكية والدولية الرامية إلى إحياء العملية السياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-البيرة-بالضفة-الغربية--1054467999.html
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الضفة الغربية, فلسطين

الرئاسة الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين شمال الضفة الغربية

00:18 GMT 24.12.2021
© REUTERS / Raneen Sawafta جندية إسرائيلية تقوم برش رذاذ الفلفل باتجاه صحفي خلال تغطيتها لمظاهرة ضد إقامة المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من طوباس في الضفة الغربية المحتلة ، 27 يوليو 2021
جندية إسرائيلية تقوم برش رذاذ الفلفل باتجاه صحفي خلال تغطيتها لمظاهرة ضد إقامة المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من طوباس في الضفة الغربية المحتلة ، 27 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Raneen Sawafta
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أدانت الرئاسة الفلسطينية اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وآخرها الاعتداءات المتواصلة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال التي يتعرض لها الفلسطينيون شمال الضفة الغربية خاصة في قرية برقة شمال غرب نابلس والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 125 من أهالي القرية علاوة على ترويع الأطفال وتخريب الممتلكات وقطع الطرق.
رام الله - سبوتنيك. وحملت الرئاسة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين والتي في حال استمرارها ستؤدي لدخول المنطقة إلى مربع العنف والتوتر، وهو ما تسعى إليه دوائر التطرف في إسرائيل حسب ما جاء في البيان
وجددت الرئاسة مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
الذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى ونقل جرحى أثناء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في البيرة بالضفة الغربية
22 ديسمبر, 21:33 GMT
وقالت الرئاسة: "لا يمكن أن تبقى إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون".
وشددت الرئاسة على ضرورة العمل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان ولجم اعتداءات المستوطنين التي تهدف بالأساس إلى إفشال الجهود الأمريكية والدولية الرامية إلى إحياء العملية السياسية.
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