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الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران
الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن الكنيست الإسرائيلي "البرلمان" وافق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T06:55+0000
2021-12-24T06:55+0000
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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الكنيست وافق على ميزانية سرية إضافية من أجل دعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمليارات الشواكل، بهدف الاستعداد للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.وأكدت أن لجنة المالية في الكنيست صادقت، أمس، على ميزانية سرية إضافية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأكثر من 7.387 مليارات شيكل، وهي الميزانية التي الموافقة عليها أو المصادقة عليها بعد ماراثون برلماني استمر 8 ساعات متواصلة.وأوضحت الصحيفة العبرية أنه يفترض زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي بما يزيد عن 7.3 مليارات شواكل، عن الميزانية الرسمية أو الميزانية العامة للدولة، والتي التصديق عليها قبل شهرين، وهي ميزانية تم تخصيصها بهدف الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت برئاسة نفتالي بينيت، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خطة الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، للإعداد للخيار العسكري ضد إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/الرئيس-الإسرائيلي-إيران-قنبلة-موقوتة-تهدد-منطقة-الشرق-الأوسط-1054453928.html
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أخبارالعالم العربي, إسرائيل, إيران

الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران

06:55 GMT 24.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWADالمشرعون الإسرائيليون يحضرون تصويتا على مشروع قانون في الكنيست
المشرعون الإسرائيليون يحضرون تصويتا على مشروع قانون في الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن الكنيست الإسرائيلي "البرلمان" وافق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران.
وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الكنيست وافق على ميزانية سرية إضافية من أجل دعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمليارات الشواكل، بهدف الاستعداد للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
المقاتلات الإسرائيلية إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
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وأكدت أن لجنة المالية في الكنيست صادقت، أمس، على ميزانية سرية إضافية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأكثر من 7.387 مليارات شيكل، وهي الميزانية التي الموافقة عليها أو المصادقة عليها بعد ماراثون برلماني استمر 8 ساعات متواصلة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه يفترض زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي بما يزيد عن 7.3 مليارات شواكل، عن الميزانية الرسمية أو الميزانية العامة للدولة، والتي التصديق عليها قبل شهرين، وهي ميزانية تم تخصيصها بهدف الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت برئاسة نفتالي بينيت، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خطة الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، للإعداد للخيار العسكري ضد إيران.
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