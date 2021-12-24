https://arabic.sputniknews.com/20211224/اليمن-طيران-التحالف-العربي-يستهدف-ثكنة-وسط-صنعاء-1054507560.html

اليمن... طيران التحالف العربي يستهدف ثكنة وسط صنعاء

اليمن... طيران التحالف العربي يستهدف ثكنة وسط صنعاء

نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، غارات جوية على على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في العاصمة صنعاء وسط اليمن. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T01:38+0000

2021-12-24T01:38+0000

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اليمن

أخبار السعودية اليوم

التحالف العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن غارتين على معسكر التموين المجاور لمقر اللواء الثاني حماية رئاسية بشارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء.وأضاف أن حريقاً اندلع جراء الغارتين الجويتين، وتضرر مستشفى ومنازل مجاورة للثكنة، مشيرا إلى "استهداف غارة جوية أخرى شارع الزبيري، أدت إلى إغلاق الطريق".من جهة ثانية، قال التحالف العربي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "راقب عمليات نقل أسلحة وجاري تدميرها في العاصمة صنعاء"، في إشارة إلى عمليات نقل أسلحة يتهم التحالف جماعة "أنصار الله" بتخزينها في ملعب مدينة الثورة الرياضية شمال العاصمة.وقال إن "تنفيذ العملية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية"، داعياً المدنيين إلى "عدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف".وتأتي الغارات بعد انتهاء المهلة التي أعلنها التحالف لـ "أنصار الله" وحددها بـ 6 ساعات لـ "إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي، وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية"، وتوعده بـ "إسقاط الحماية عن الملعب إذا لم تنصع لأحكام القانون الدولي الإنساني".وبوقت سابق من اليوم، اتهم التحالف، "أنصار الله" بتخزين أسلحة في ملعب الثورة بصنعاء، ممهلاً الجماعة 6 ساعات لـ "إخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية".وحذر التحالف، "أنصار الله" بـ "إسقاط الحماية عن الملعب إذا لم تنصاع لأحكام القانون الدولي الإنساني".من جهتها، نفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، الخميس، اتهام التحالف العربي بقيادة السعودية لها بتخزين أسلحة في ملعب مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء وسط اليمن.وقالت وزارة الشباب والرياضة بصنعاء، في بيان، حسب تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله":وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20211223/طيران-التحالف-العربي-ينفذ-غارات-على-العاصمة-صنعاء-وسط-اليمن-1054506973.html

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