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https://arabic.sputniknews.com/20211223/التحالف-العربي-يهدد-بقصف-ملعب-رياضي-في-صنعاء-ويتهم-الحوثيين-بتخزين-أسلحة-داخله-1054500571.html
التحالف العربي يهدد بقصف ملعب رياضي في صنعاء ويتهم الحوثيين بتخزين أسلحة داخله
التحالف العربي يهدد بقصف ملعب رياضي في صنعاء ويتهم الحوثيين بتخزين أسلحة داخله
هدد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، بإسقاط الحماية عن ملعب الثورة الرياضي في صنعاء، متهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بتخزين أسلحة في... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T17:28+0000
2021-12-23T17:28+0000
اليمن
أنصار الله
التحالف العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العربية السعودية (واس)، عن التحالف العربي أنه يمهل الجماعة 6 ساعات تبدأ من الثامنة مساء لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة.وقال التحالف العربي إن إسقاط الحماية عن الملعب سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.ووجه التحالف نداء إلى جماعة أنصار الله قائلا: "على الحوثيين إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بصنعاء".وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي، تدمير زورق مفخخ "قبل تنفيذ هجوم وشيك" جنوبي البحر الأحمر.وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف في بيان، إن "ميليشيا الحوثي أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة".كما أكد تدمير 99 زورقاً مفخخاً هدد حرية الملاحة البحرية بباب المندب وجنوب البحر الأحمر.وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
اليمن
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اليمن, أنصار الله, التحالف العربي

التحالف العربي يهدد بقصف ملعب رياضي في صنعاء ويتهم الحوثيين بتخزين أسلحة داخله

17:28 GMT 23.12.2021
© AFP 2021القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021
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هدد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، بإسقاط الحماية عن ملعب الثورة الرياضي في صنعاء، متهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بتخزين أسلحة في الملعب.
ونقلت وكالة الأنباء العربية السعودية (واس)، عن التحالف العربي أنه يمهل الجماعة 6 ساعات تبدأ من الثامنة مساء لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة.
وقال التحالف العربي إن إسقاط الحماية عن الملعب سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.
ووجه التحالف نداء إلى جماعة أنصار الله قائلا: "على الحوثيين إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بصنعاء".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي، تدمير زورق مفخخ "قبل تنفيذ هجوم وشيك" جنوبي البحر الأحمر.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف في بيان، إن "ميليشيا الحوثي أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة".
كما أكد تدمير 99 زورقاً مفخخاً هدد حرية الملاحة البحرية بباب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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