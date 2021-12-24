https://arabic.sputniknews.com/20211224/تشرد-المئات-من-ميانمار-على-الحدود-مع-تايلاند-بسبب-غارات-الجيش-1054514913.html

تشرد المئات من ميانمار على الحدود مع تايلاند بسبب غارات الجيش

تشرد المئات من ميانمار على الحدود مع تايلاند بسبب غارات الجيش

تسببت الغارات الجوية لجيش ميانمار على منطقة خاضعة لمتمردين من الأقليات العرقية، اليوم الجمعة، في تشرد المئات على الحدود مع تايلاند. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T09:48+0000

2021-12-24T09:48+0000

2021-12-24T09:48+0000

ميانمار

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وأعلنت جماعة متمردة، اليوم، أن جيش ميانمار قام بتنفيذ المزيد من الضربات الجوية على منطقة خاضعة لسيطرة المتمردين قرب الحدود مع تايلاند، في أحدث تصعيد للعنف مما تسبب في فرار المئات إلى داخل تايلاند، بحسب وكالة "رويترز".وكشف اتحاد كارين الوطني، أن جيش ميانمار، شن غارتين جويتين على الأقل، وأطلق قذائف مدفعية على المنطقة التي يسيطر عليها، قرب الحدود بين ميانمار وتايلاند، مساء أمس الخميس.وأفادت وكالة "رويترز"، بتعرض بلدة ماي سوت الحدودية مع تايلاند، لعدة انفجارات في حوالي الساعة 11 مساء الخميس بالتوقيت المحلي. ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على اتصالات تطلب التعليق.وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أطاح الجيش بحكومة مدنية تقودها أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في أول فبراير شباط مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واشتباكات متقطعة في المناطق الريفية بين الجيش وميليشيا مناهضة للمجلس العسكري.يشار إلى أن ميانمار تعيش في حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بحكومة مدنية بقيادة أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل في الأول من فبراير/ شباط الماضي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات في المدن واشتباكات متفرقة في الريف بين الميليشيات المناهضة للمجلس العسكري والجيش.

https://arabic.sputniknews.com/20211217/فرار-أكثر-من-2500-شخصا-إلى-تايلاندا-بعد-اشتباكات-بين-جيش-ميانمار-ومسلحيين-عرقيين-1054272050.html

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