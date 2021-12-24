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روسيا: هناك 4 آلاف عسكري أمريكي يتواجدون في أوكرانيا حاليا
روسيا: هناك 4 آلاف عسكري أمريكي يتواجدون في أوكرانيا حاليا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن حجم التواجد العسكري الأجنبي في أوكرانيا في تزايد من عام لآخر. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T10:41+0000
2021-12-24T10:41+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أوكرانيا
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وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، أن "من بين هذه القوات يتواجد حاليا بشكل مباشر 4000 عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية".ولفتت إلى أن أوكرانيا تستعد لحل النزاع في دونباس بالقوة، بدلا من وضع حد للحرب الأهلية المستمرة منذ 8 سنوات.وأوضحت أنه "في الـ 17 ديسمبر الجاري أعلنت أوكرانيا زيادة الميزانية العسكرية للبلاد في العام المقبل لما يقرب 12 مليار دولار بنسبة 20 بالمئة، وتخطط لشراء أسلحة هجومية".وفي وقت سابق، صرح مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليشوك في وقت سابق مدربين من الدول الغربية يدربون الجيش الأوكراني، وهو ما ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبا على التسوية في دونباس. وفقا للمسؤول الروسي، يتمركز الآن حوالي 10 آلاف عسكري من دول الناتو في منشآت عسكرية وقواعد بحرية في أوكرانيا. وكانت موسكو قد أشارت إلى أن كييف أرسلت نصف قوات الجيش الأوكراني إلى دونباس. كما أعربت عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول الناتو إلى الحدود الروسية وزيادة عدد المدربين الغربيين في دونباس، بالإضافة إلى تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.ورجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي الموسع أمس الخميس، أن التطورات الأخيرة حول منطقة دونباس تشير إلى أن كييف تستعد لشن عملية عسكرية جديدة على تلك المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيكجميع-تدريبات-حلف-الناتو-في-أوكرانيا-تحمل-اتجاها-معاديا-لروسيا--1054508961.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أوكرانيا

روسيا: هناك 4 آلاف عسكري أمريكي يتواجدون في أوكرانيا حاليا

10:41 GMT 24.12.2021
© flickr.com / Expert Infantryجندي من الجيش الأمريكي
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© flickr.com / Expert Infantry
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن حجم التواجد العسكري الأجنبي في أوكرانيا في تزايد من عام لآخر.
وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، أن "من بين هذه القوات يتواجد حاليا بشكل مباشر 4000 عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية".
ولفتت إلى أن أوكرانيا تستعد لحل النزاع في دونباس بالقوة، بدلا من وضع حد للحرب الأهلية المستمرة منذ 8 سنوات.
وأوضحت أنه "في الـ 17 ديسمبر الجاري أعلنت أوكرانيا زيادة الميزانية العسكرية للبلاد في العام المقبل لما يقرب 12 مليار دولار بنسبة 20 بالمئة، وتخطط لشراء أسلحة هجومية".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك":جميع تدريبات حلف الناتو في أوكرانيا تحمل اتجاها معاديا لروسيا
06:43 GMT
وفي وقت سابق، صرح مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليشوك في وقت سابق مدربين من الدول الغربية يدربون الجيش الأوكراني، وهو ما ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبا على التسوية في دونباس.
وفقا للمسؤول الروسي، يتمركز الآن حوالي 10 آلاف عسكري من دول الناتو في منشآت عسكرية وقواعد بحرية في أوكرانيا.
وكانت موسكو قد أشارت إلى أن كييف أرسلت نصف قوات الجيش الأوكراني إلى دونباس.
كما أعربت عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول الناتو إلى الحدود الروسية وزيادة عدد المدربين الغربيين في دونباس، بالإضافة إلى تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
ورجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي الموسع أمس الخميس، أن التطورات الأخيرة حول منطقة دونباس تشير إلى أن كييف تستعد لشن عملية عسكرية جديدة على تلك المنطقة.
وأوضح أن السلطات الأوكرانية، حاولت مرتين حسم قضية دونباس بالقوة، لكن كلا هجوميهما العسكريين على هذه المنطقة باءا بالفشل.
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