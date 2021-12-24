ضابط مخابرات سابق: مرتزقة وعسكريون بريطانيون يتواجدون في أوكرانيا لبناء قاعدة عسكرية

وقال الضابط السابق في المخابرات الأوكرانية لوكالة "سبوتنيك" إن "بريطانيون يتواجدون في جنوبي البلاد وتحديدا في منطقة نيقولايف، حيث يتم نقلهم بالجو من منطقة ألبيون البريطانية إلى قاعدة كولباكينو الجوية الأوكرانية".وأضاف الضابط بروزوروف إن "الغاية الأساسية من عملية نقل هؤلاء المتخصصون والمرتزقة لبناء وحماية القاعدة العسكرية البحرية التي يتم إنشائها في مدينة أوتشاكوف على ساحل البحر الأسود". مشيرا إلى أن الطائرات القادمة من بريطانيا تحتوي على مهندسين ومتخصصين وعتاد ولوجستيات، بالإضافة إلى عناصر أمنية لحماية المشروع".واعتبر بروزوروف أن عدد العناصر المتواجدة لحماية المشروع البريطاني الجديد هم بالعشرات لكنه لا يملك المعلومات الكافية عن العدد المؤكد.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد كشفت في وقت سابق أن ضباط وعسكريون من بريطانيا يشرفون على تدريب الجيش الأوكراني في دونباس ما يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات مينسك التي تلزم على سحب جميع التشكيلات المسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية والمرتزقة من منطقة الصراع.
كشف العقيد السابق في جهاز الأمن المركزي الأوكراني، فاسيلي بروزوروف، عن وجود مرتزقة من الجنسية البريطانية يخدمون ويعملون على مشروع بناء قاعدة عسكرية في بلاده.
وقال الضابط السابق في المخابرات الأوكرانية لوكالة "سبوتنيك" إن "بريطانيون يتواجدون في جنوبي البلاد وتحديدا في منطقة نيقولايف، حيث يتم نقلهم بالجو من منطقة ألبيون البريطانية إلى قاعدة كولباكينو الجوية الأوكرانية".
وأضاف الضابط بروزوروف إن "الغاية الأساسية من عملية نقل هؤلاء المتخصصون والمرتزقة لبناء وحماية القاعدة العسكرية البحرية التي يتم إنشائها في مدينة أوتشاكوف على ساحل البحر الأسود". مشيرا إلى أن الطائرات القادمة من بريطانيا تحتوي على مهندسين ومتخصصين وعتاد ولوجستيات، بالإضافة إلى عناصر أمنية لحماية المشروع".
واعتبر بروزوروف أن عدد العناصر المتواجدة لحماية المشروع البريطاني الجديد هم بالعشرات لكنه لا يملك المعلومات الكافية عن العدد المؤكد.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد كشفت في وقت سابق أن ضباط وعسكريون من بريطانيا يشرفون على تدريب الجيش الأوكراني في دونباس ما يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات مينسك التي تلزم على سحب جميع التشكيلات المسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية والمرتزقة من منطقة الصراع.