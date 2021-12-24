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مسؤول يمني: 4 خطوات نفذها التحالف العربي في الأيام الماضية أرعبت "أنصار الله"
مسؤول يمني: 4 خطوات نفذها التحالف العربي في الأيام الماضية أرعبت "أنصار الله"
قال مستشار وزير الإعلام اليمني فهد طالب الشرفي، إن التحالف العربي نفذ 4 خطوات في اليمن خلال الأيام الماضية أرعبت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وكسرت غطرستهم. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T09:52+0000
2021-12-24T10:07+0000
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وأوضح الشرفي عبر حسابه بـ"تويتر"، أن الـ 4 خطوات هي تعليق مطار صنعاء، رفع الكارت الأحمر بوجه المنظمات المتواطئة التي تمول حربهم، رفع الغطاء عن قياداتهم ومخازنهم وغرف عملياتهم، وأخيرا مصرع قائدهم إيرلو (السفير الإيراني لدى الحوثيين)". وأضاف أن "استمرار هذه الاستراتيجية تضمن النصر السريع للتحالف العربي".وأشار المسؤول اليمني إلى أن تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض، والتحرك نحو صنعاء كفيلان بكتابة نهاية "أنصار الله" في اليمن.وتابع في تغريدة أخرى أنه "يتبقى 4 خطوات لو تمت فسينقشع هذا الكابوس الجاثم على صدر اليمنيين في وقت قياسي"، حسب تعبيره.ولفت أن الخطوات الباقية هي تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض، إصلاح منظومة الشرعية وتنحية الفاسدين والفاشلين، تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، وتحريك كل الجبهات الميدانية وفق خطة مدروسة ومتناغمة والتوجه صوب صنعاء.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, التحالف العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية

مسؤول يمني: 4 خطوات نفذها التحالف العربي في الأيام الماضية أرعبت "أنصار الله"

09:52 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 10:07 GMT 24.12.2021)
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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قال مستشار وزير الإعلام اليمني فهد طالب الشرفي، إن التحالف العربي نفذ 4 خطوات في اليمن خلال الأيام الماضية أرعبت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وكسرت غطرستهم.
وأوضح الشرفي عبر حسابه بـ"تويتر"، أن الـ 4 خطوات هي تعليق مطار صنعاء، رفع الكارت الأحمر بوجه المنظمات المتواطئة التي تمول حربهم، رفع الغطاء عن قياداتهم ومخازنهم وغرف عملياتهم، وأخيرا مصرع قائدهم إيرلو (السفير الإيراني لدى الحوثيين)".
وأضاف أن "استمرار هذه الاستراتيجية تضمن النصر السريع للتحالف العربي".
وأشار المسؤول اليمني إلى أن تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض، والتحرك نحو صنعاء كفيلان بكتابة نهاية "أنصار الله" في اليمن.
وتابع في تغريدة أخرى أنه "يتبقى 4 خطوات لو تمت فسينقشع هذا الكابوس الجاثم على صدر اليمنيين في وقت قياسي"، حسب تعبيره.
ولفت أن الخطوات الباقية هي تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض، إصلاح منظومة الشرعية وتنحية الفاسدين والفاشلين، تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، وتحريك كل الجبهات الميدانية وفق خطة مدروسة ومتناغمة والتوجه صوب صنعاء.
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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أمس, 17:28 GMT
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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