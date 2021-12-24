https://arabic.sputniknews.com/20211224/وزير-الصحة-الأردني-يعلن-إتاحة-أقراص-فايزر-لفئتين-فقط-1054508688.html

وزير الصحة الأردني يعلن إتاحة أقراص فايزر لفئتين فقط

وزير الصحة الأردني يعلن إتاحة أقراص فايزر لفئتين فقط

أعلن وزير الصحة الأردني، فراس هواري، أن أقراص فايزر سيتم إتاحتها في بلاده لفئتين فقط، هما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T06:38+0000

2021-12-24T06:38+0000

2021-12-24T06:38+0000

فيروس كورونا

أوميكرون

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ووفقا لتصريحات نقلها موقع عمون الأدرني، أكد الهواري إن أقراص فايزر تمت الموافقة عليها أمس من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.وقال: "جرى بالأمس إتاحة أقراص فايزر من المنظمة الصحية الأمريكية، وسيتم إعطاؤها لمن هم فوق سن 65 عاما، فضلا عن ذوي الأمراض المزمنة".الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، فريد حداد، ومسؤولون صحيون في البلاد، ناقش كذلك موضوع التأمين الصحي الشامل للأردنيين.وأكد الهواري أن "التأمين الصحي من أهم المواضيع المطروحة أمام الحكومة في الوقت الحالي"، مشيرا إلى ما قال إنها "عدة سيناريوهات لتوسيع مظلة الشمول به، فضلا عن دخول شرائح جديدة"، مؤكدا أن "هناك تقدم واضح بهذه السيناريوهات".وعن التأمين الصحي لكل من الفئة الأولى والخاصة، قال الوزير: "الأمر يخضع لدراسة الأثر المالي"، لافتا إلى قابلية القوانين والأنظمة المتعلقة بذلك للتغيير والتعديل".

https://arabic.sputniknews.com/20211126/الأردن-يحظر-الالتحاق-بالعمل-دون-تلقي-جرعتي-لقاح-كورونا-بداية-من-هذا-التاريخ-1053290030.html

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فيروس كورونا, أوميكرون