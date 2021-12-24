تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/وزير-الصحة-الأردني-يعلن-إتاحة-أقراص-فايزر-لفئتين-فقط-1054508688.html
وزير الصحة الأردني يعلن إتاحة أقراص فايزر لفئتين فقط
وزير الصحة الأردني يعلن إتاحة أقراص فايزر لفئتين فقط
أعلن وزير الصحة الأردني، فراس هواري، أن أقراص فايزر سيتم إتاحتها في بلاده لفئتين فقط، هما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T06:38+0000
2021-12-24T06:38+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1047207842_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_84d4efa9f1d40f54b6dcdc17ca161e93.jpg
ووفقا لتصريحات نقلها موقع عمون الأدرني، أكد الهواري إن أقراص فايزر تمت الموافقة عليها أمس من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.وقال: "جرى بالأمس إتاحة أقراص فايزر من المنظمة الصحية الأمريكية، وسيتم إعطاؤها لمن هم فوق سن 65 عاما، فضلا عن ذوي الأمراض المزمنة".الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، فريد حداد، ومسؤولون صحيون في البلاد، ناقش كذلك موضوع التأمين الصحي الشامل للأردنيين.وأكد الهواري أن "التأمين الصحي من أهم المواضيع المطروحة أمام الحكومة في الوقت الحالي"، مشيرا إلى ما قال إنها "عدة سيناريوهات لتوسيع مظلة الشمول به، فضلا عن دخول شرائح جديدة"، مؤكدا أن "هناك تقدم واضح بهذه السيناريوهات".وعن التأمين الصحي لكل من الفئة الأولى والخاصة، قال الوزير: "الأمر يخضع لدراسة الأثر المالي"، لافتا إلى قابلية القوانين والأنظمة المتعلقة بذلك للتغيير والتعديل".
https://arabic.sputniknews.com/20211126/الأردن-يحظر-الالتحاق-بالعمل-دون-تلقي-جرعتي-لقاح-كورونا-بداية-من-هذا-التاريخ-1053290030.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1047207842_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_b9a811e37401d5934331b67f9bdc07a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, أوميكرون

وزير الصحة الأردني يعلن إتاحة أقراص فايزر لفئتين فقط

06:38 GMT 24.12.2021
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDمخاوف من فيروس كورونا في الأردن
مخاوف من فيروس كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
تابعنا عبر
أعلن وزير الصحة الأردني، فراس هواري، أن أقراص فايزر سيتم إتاحتها في بلاده لفئتين فقط، هما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع عمون الأدرني، أكد الهواري إن أقراص فايزر تمت الموافقة عليها أمس من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
أفراد من الجيش الأردني يقف أمام فندق تحول إلى حجر صحي بسبب فيروس كورونا، عمان، الأردن، 18 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
الأردن يحظر الالتحاق بالعمل دون تلقي جرعتي لقاح كورونا بداية من هذا التاريخ
26 نوفمبر, 07:35 GMT
وقال: "جرى بالأمس إتاحة أقراص فايزر من المنظمة الصحية الأمريكية، وسيتم إعطاؤها لمن هم فوق سن 65 عاما، فضلا عن ذوي الأمراض المزمنة".
تصريحات الوزير الأدرني جاءت خلال حضوره، أمس الخميس، اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية بمجلس النواب الأردني.
الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، فريد حداد، ومسؤولون صحيون في البلاد، ناقش كذلك موضوع التأمين الصحي الشامل للأردنيين.
وأكد الهواري أن "التأمين الصحي من أهم المواضيع المطروحة أمام الحكومة في الوقت الحالي"، مشيرا إلى ما قال إنها "عدة سيناريوهات لتوسيع مظلة الشمول به، فضلا عن دخول شرائح جديدة"، مؤكدا أن "هناك تقدم واضح بهذه السيناريوهات".
وأوضح وزير الصحة الأردني أن "هناك أيضا مناقشة لبعض البنود في التأمين الصحي الحالي، وستحصل قريبا على الموافقات".
وعن التأمين الصحي لكل من الفئة الأولى والخاصة، قال الوزير: "الأمر يخضع لدراسة الأثر المالي"، لافتا إلى قابلية القوانين والأنظمة المتعلقة بذلك للتغيير والتعديل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:49 GMTصحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل
07:46 GMTرئيس كوريا الجنوبية يوضح لماذا عفا عن الرئيسة السابقة المحكومة بـ20 عاما؟
07:31 GMTمحكمة تركية تقضي بتجميد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة.. والسبب "غولن" و "العمال الكردستاني"
07:26 GMTالمرزوقي: الدولة العميقة من جاءت بقيس سعيد إلى كرسي الرئاسة.. فيديو
07:25 GMTطبيبة نفسية توضح أسباب السير أثناء النوم عند الأطفال
07:08 GMTالإمارات تمنع دخول المسافرين القادمين إليها من 4 دول أفريقية
06:57 GMTأوكرانيا تُلزم جميع النساء بالمثول في مكاتب التجنيد العسكري في البلاد
06:55 GMTالكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران
06:52 GMTالكويت تمنع مواطنيها الذين مر على تطعيمهم 9 أشهر من السفر خارج البلاد إلا بشرط
06:46 GMTإعلام: أشهر مقاتلة أمريكية لا تستطيع الصمود أمام الأسلحة الروسية
06:44 GMTالإمارات تعلن تطعيم 91.6% من سكانها بجرعتي لقاح كورونا
06:43 GMTالخارجية الروسية لـ"سبوتنيك":جميع تدريبات حلف الناتو في أوكرانيا تحمل اتجاها معاديا لروسيا
06:41 GMTإيران تكشف ميزات صواریخ كروز البحرية الجديدة
06:38 GMTوزير الصحة الأردني يعلن إتاحة أقراص فايزر لفئتين فقط
06:34 GMTباحث يكشف عن وضع الولايات المتحدة الحقيقي
06:31 GMTاكتشاف بكتيريا تحول النفط إلى غاز طبيعي
05:32 GMTلافروف: نهج واشنطن غير الودي تجاه موسكو يخلق أجواء سامة تحول دون التواصل الهادئ
05:29 GMTطوكيو واليابان تضعان خطة لمواجهة أي طارئ في تايوان
04:22 GMTمصرع 32 شخصا جراء حريق عبارة في بنغلاديش
03:23 GMTرئيس كوريا الجنوبية يعفو عن الرئيسة السابقة باك جون هاي المسجونة بعد إدانتها بالفساد