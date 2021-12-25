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https://arabic.sputniknews.com/20211225/إلغاء-وتأخير-أكثر-من-4700-رحلة-جوية-في-جميع-أنحاء-العالم-تزامنا-مع-عطلة-عيد-الميلاد-1054539083.html
إلغاء وتأخير أكثر من 4700 رحلة جوية في جميع أنحاء العالم تزامنا مع عطلة عيد الميلاد
إلغاء وتأخير أكثر من 4700 رحلة جوية في جميع أنحاء العالم تزامنا مع عطلة عيد الميلاد
أدت موجة الإصابات المتزايدة بـ"كوفيد-19"، وخاصة بعد ظهور متحور أوميكرون، إلى زيادة الغموض والمشقة لدى المسافرين لقضاء العطلات، حيث تسببت في إلغاء أكثر من 4700... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T09:47+0000
2021-12-25T09:47+0000
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وأظهرت بيانات موقع "Flight Aware" أن شركات الطيران ألغت عالميا ما لا يقل عن 2350 رحلة، اليوم السبت، تزامنا مع عطلة عيد الميلاد، والذي عادة ما يكون يوما مزدحما بالنسبة للسفر جوا.وكشفت عن إلغاء 723 رحلة أخرى كانت مقررة يوم غد الأحد.كما أشارت بيانات الموقع إلى تأخير 2363 رحلة في يوم عيد الميلاد. وذلك بحلول الساعة 9:40 بتوقيت غرينتش.ووفقا للموقع الذي يتابع حركة الطيران العالمية، تمثل الحركة الجوية داخل الولايات المتحدة ومنها وإليها أكثر من ربع جميع الرحلات الجوية الملغاة خلال عطلة نهاية الأسبوع.وحذر كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن السفر في عيد الميلاد سيزيد من انتشار المتغير الجديد حتى بين الذين تم تلقيحهم بالكامل.وقالت شركات الطيران الأمريكية في ليلة عيد الميلاد أمس الجمعة، إنها تعاني بالفعل من نقص في الموظفين بسبب إصابة بعضهم بكوفيد وإجبار آخرين على عزل أنفسهم.وتستعد العديد من الدول الأوروبية لفرض قيود بعد فترة الأعياد مباشرة للحد من تزايد الإصابات بفيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/أكبر-شركة-طيران-ألمانية-تخطط-لإلغاء-33-ألف-رحلة-طيران-بسبب-أوميكرون-1054498542.html
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أخبار العالم الآن, عيد الميلاد, فيروس كورونا

إلغاء وتأخير أكثر من 4700 رحلة جوية في جميع أنحاء العالم تزامنا مع عطلة عيد الميلاد

09:47 GMT 25.12.2021
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصوررحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021
رحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Alexey Maishev
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أدت موجة الإصابات المتزايدة بـ"كوفيد-19"، وخاصة بعد ظهور متحور أوميكرون، إلى زيادة الغموض والمشقة لدى المسافرين لقضاء العطلات، حيث تسببت في إلغاء أكثر من 4700 رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد.
وأظهرت بيانات موقع "Flight Aware" أن شركات الطيران ألغت عالميا ما لا يقل عن 2350 رحلة، اليوم السبت، تزامنا مع عطلة عيد الميلاد، والذي عادة ما يكون يوما مزدحما بالنسبة للسفر جوا.
وكشفت عن إلغاء 723 رحلة أخرى كانت مقررة يوم غد الأحد.

كما أشارت بيانات الموقع إلى تأخير 2363 رحلة في يوم عيد الميلاد. وذلك بحلول الساعة 9:40 بتوقيت غرينتش.
مطار هامبورغ - ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
أكبر شركة طيران ألمانية تخطط لإلغاء 33 ألف رحلة طيران بسبب أوميكرون
23 ديسمبر, 16:37 GMT
ووفقا للموقع الذي يتابع حركة الطيران العالمية، تمثل الحركة الجوية داخل الولايات المتحدة ومنها وإليها أكثر من ربع جميع الرحلات الجوية الملغاة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وحذر كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن السفر في عيد الميلاد سيزيد من انتشار المتغير الجديد حتى بين الذين تم تلقيحهم بالكامل.
وقالت شركات الطيران الأمريكية في ليلة عيد الميلاد أمس الجمعة، إنها تعاني بالفعل من نقص في الموظفين بسبب إصابة بعضهم بكوفيد وإجبار آخرين على عزل أنفسهم.

وتستعد العديد من الدول الأوروبية لفرض قيود بعد فترة الأعياد مباشرة للحد من تزايد الإصابات بفيروس كورونا.
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09:47 GMTإلغاء وتأخير أكثر من 4700 رحلة جوية في جميع أنحاء العالم تزامنا مع عطلة عيد الميلاد
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