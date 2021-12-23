https://arabic.sputniknews.com/20211223/أكبر-شركة-طيران-ألمانية-تخطط-لإلغاء-33-ألف-رحلة-طيران-بسبب-أوميكرون-1054498542.html

أكبر شركة طيران ألمانية تخطط لإلغاء 33 ألف رحلة طيران بسبب أوميكرون

أكبر شركة طيران ألمانية تخطط لإلغاء 33 ألف رحلة طيران بسبب أوميكرون

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية عن نيتها إلغاء قرابة 33 ألف رحلة طيران، بسبب متحور فيروس كورونا الجديد "اوميكرون". 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T16:37+0000

2021-12-23T16:37+0000

2021-12-23T16:37+0000

ألمانيا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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وحسب تصريحات نقلتها رويترز، قال رئيس مجلس إدارة الشركة التي تعتبر أكبر شركة طيران ألمانية، كارستن سبور، إن لوفتهانزا تخطط لإلغاء 33 ألف رحلة طيران من جدولها الشتوي بسبب انتشار نوع أوميكرون من فيروس كورونا.وأوضح أن هذا القرار يأتي تحسبا لما سيفرضه انتشار هذا المتحور من قيود على السفر.وقال: "من منتصف يناير وحتى فبراير، نتوقع انخفاضًا حادًا في الحجوزات"، مضيفًا أن 33 ألف رحلة ملغاة تتوافق مع حوالي 10% من جدول رحلات الشتاء".ولفت إلى أن هذا الانخفاض يتضح في الحجوزات بشكل خاص في ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا، وجميع البلدان المتأثرة بشكل خاص باستئناف الوباء.وأشار كارستن إلى أن عدد الرحلات التي تم إلغاؤها في يناير/ كانون الثاني بسبب انخفاض الطلب كان ينبغي أن يكون أعلى إذا لم تضطر المجموعة إلى استئجار رحلات لضمان احتفاظها بمواعيد الإقلاع والهبوط.وشدد على أنه "يتعين علينا تشغيل 18000 رحلة طيران إضافية زائدة عن الحاجة خلال فترة الشتاء فقط لتأمين فتحات الإقلاع والهبوط".يشار إلى أن القواعد الأوروبية، التي تجبر شركات الطيران على استخدام 80 % من تعاقداتها للاحتفاظ بها في العام التالي، منذ بداية الوباء، قد تم تخفيفها.وحددت المفوضية الأوروبية معدل استخدامها عند 50% لفصل الشتاء 2021-2022، وفي منتصف ديسمبر اعتمدت معدل 64% لجدول الرحلة التالي خلال فترة الصيف (من 28 مارس إلى 29 أكتوبر 2022).

https://arabic.sputniknews.com/20211221/ألمانيا-تشديد-الإجراءات-للحد-من-تفشي-أوميكرون-عقب-أعياد-الميلاد-1054425258.html

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ألمانيا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون