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الأردن.. إلغاء 80% من حجوزات الفنادق بسبب كورونا
الأردن.. إلغاء 80% من حجوزات الفنادق بسبب كورونا
قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، اليوم السبت إن نسبة إلغاء الحجوزات في الفنادق ستصل خلال أسبوع إلى 90%، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T16:56+0000
2021-12-25T16:57+0000
الأردن
الفنادق
وزارة السياحة الأردنية
فيروس كورونا
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الهندي لقناة "المملكة"، دعا خلالها حكومة بلاده إلى إنقاذ قطاع الفندقة الذي قال إنه "يعيش أزمة كبيرة".ووصلت نسبة إلغاء الحجوزات الفندقية اليوم السبت، 80%، ومن المتوقع أن تصل خلال أسبوع إلى 90%، بحسب الهندي.ودعا الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم القطاع السياحي بشكل عام وليس القطاع الفندقي فقط، بما في ذلك من خلال تأجيل القروض المستحقة نهاية الشهر الحالي لمدة 6 أشهر على الأقل.وحذر رئيس جمعية الفنادق الأردنية من احتمالية عدم قدرة المنشآت الفندقية على دفع رواتب موظفيها مع هذا الكم الهائل من إلغاء الحجوزات.وقال الهندي إنه يتعين على الحكومة الوقوف بجانب القطاع الخاص ونحن في أزمة "كبيرة جدا"، مطالبا في الوقت نفسه شركة الكهرباء بـ"التوقف عن قطع التيار الكهربائي عن الفنادق، ونحن بأزمة والوضع سيء للغاية".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 41 وفاة و1164 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، لافتة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 4.65%.
https://arabic.sputniknews.com/20210806/تراجع-حاد-لعائدات-السياحة-في-الأردن-1049776974.html
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الأردن, الفنادق, وزارة السياحة الأردنية, فيروس كورونا

الأردن.. إلغاء 80% من حجوزات الفنادق بسبب كورونا

16:56 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 16:57 GMT 25.12.2021)
© Sputnik . Alexander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورالمدينة الأثرية التاريخية - البتراء في الأردن
المدينة الأثرية التاريخية - البتراء في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Alexander Melnikov
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قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، اليوم السبت إن نسبة إلغاء الحجوزات في الفنادق ستصل خلال أسبوع إلى 90%، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الهندي لقناة "المملكة"، دعا خلالها حكومة بلاده إلى إنقاذ قطاع الفندقة الذي قال إنه "يعيش أزمة كبيرة".
ووصلت نسبة إلغاء الحجوزات الفندقية اليوم السبت، 80%، ومن المتوقع أن تصل خلال أسبوع إلى 90%، بحسب الهندي.
ودعا الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم القطاع السياحي بشكل عام وليس القطاع الفندقي فقط، بما في ذلك من خلال تأجيل القروض المستحقة نهاية الشهر الحالي لمدة 6 أشهر على الأقل.
وحذر رئيس جمعية الفنادق الأردنية من احتمالية عدم قدرة المنشآت الفندقية على دفع رواتب موظفيها مع هذا الكم الهائل من إلغاء الحجوزات.
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وقال الهندي إنه يتعين على الحكومة الوقوف بجانب القطاع الخاص ونحن في أزمة "كبيرة جدا"، مطالبا في الوقت نفسه شركة الكهرباء بـ"التوقف عن قطع التيار الكهربائي عن الفنادق، ونحن بأزمة والوضع سيء للغاية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 41 وفاة و1164 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، لافتة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 4.65%.
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