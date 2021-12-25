الأردن.. إلغاء 80% من حجوزات الفنادق بسبب كورونا

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الهندي لقناة "المملكة"، دعا خلالها حكومة بلاده إلى إنقاذ قطاع الفندقة الذي قال إنه "يعيش أزمة كبيرة".ووصلت نسبة إلغاء الحجوزات الفندقية اليوم السبت، 80%، ومن المتوقع أن تصل خلال أسبوع إلى 90%، بحسب الهندي.ودعا الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم القطاع السياحي بشكل عام وليس القطاع الفندقي فقط، بما في ذلك من خلال تأجيل القروض المستحقة نهاية الشهر الحالي لمدة 6 أشهر على الأقل.وحذر رئيس جمعية الفنادق الأردنية من احتمالية عدم قدرة المنشآت الفندقية على دفع رواتب موظفيها مع هذا الكم الهائل من إلغاء الحجوزات.وقال الهندي إنه يتعين على الحكومة الوقوف بجانب القطاع الخاص ونحن في أزمة "كبيرة جدا"، مطالبا في الوقت نفسه شركة الكهرباء بـ"التوقف عن قطع التيار الكهربائي عن الفنادق، ونحن بأزمة والوضع سيء للغاية".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 41 وفاة و1164 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، لافتة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 4.65%.