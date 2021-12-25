تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211225/بشرط-الأردن-يبدأ-تطعيم-طلبة-المدارس-اعتبارا-من-الغد-1054552265.html
بشرط.. الأردن يبدأ تطعيم طلبة المدارس اعتبارا من الغد
بشرط.. الأردن يبدأ تطعيم طلبة المدارس اعتبارا من الغد
يبدأ الأردن، اعتبارا من غد الأحد إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لطلبة المدارس الراغبين في تلقيها. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T16:07+0000
2021-12-25T16:07+0000
أعياد الميلاد
شركات طيران
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/1046419948_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_381f2a34a54e71dec308abbbdfdee4cf.jpg
جاء ذلك وفق ما أفاد به المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، على ما نقلت وكالة "عمون" المحلية.كما أعلن المركز أنه اعتبارا من صباح الغد سيبدأ تقديم الجرعة الثالثة للكادر الإداري والتعليمي في المدارس.وفيما يتعلق بتعليم الطلاب قال المركز، إنه مشروط بإحضار الطالب شهادة موافقة ولي الأمر.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 41 وفاة و1164 اصابة جديدة بكورونا في المملكة، لافتة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 4.65%.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/1046419948_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_377525ea3a0404c3495f1c0da62538f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أعياد الميلاد, شركات طيران, فيروس كورونا, أوميكرون

بشرط.. الأردن يبدأ تطعيم طلبة المدارس اعتبارا من الغد

16:07 GMT 25.12.2021
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDتلاميذ أردنيون في اليوم الأول من الفصل الدراسي في مدينة عمّان، الأردن 1 سبتمبر 2020
تلاميذ أردنيون في اليوم الأول من الفصل الدراسي في مدينة عمّان، الأردن 1 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
تابعنا عبر
يبدأ الأردن، اعتبارا من غد الأحد إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لطلبة المدارس الراغبين في تلقيها.
جاء ذلك وفق ما أفاد به المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، على ما نقلت وكالة "عمون" المحلية.
كما أعلن المركز أنه اعتبارا من صباح الغد سيبدأ تقديم الجرعة الثالثة للكادر الإداري والتعليمي في المدارس.
وفيما يتعلق بتعليم الطلاب قال المركز، إنه مشروط بإحضار الطالب شهادة موافقة ولي الأمر.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 41 وفاة و1164 اصابة جديدة بكورونا في المملكة، لافتة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 4.65%.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:29 GMT3 أعشاب فعالة لتقليل ومنع ارتفاع ضط الدم
17:17 GMTإعلام: الأردن تنفي احتجاز شابة في سفارتها في بيروت
17:02 GMTوزير إعلام اليمن يطالب بمحاكمة قيادات أنصار الله باعتبارهم "مجرمي حرب"
16:56 GMTالأردن.. إلغاء 80% من حجوزات الفنادق بسبب كورونا
16:41 GMTإعلان الحياد... ما مدى إمكانية تطبيق مبادرة الراعي لإنقاذ لبنان؟
16:38 GMTبريطانيا... اعتقال مسلح داخل قلعة وندسور أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد
16:35 GMTقناة عبرية تكشف سبب إخلاء إسرائيل مستوطنة جديدة
16:33 GMTأغنى رجل على وجه الأرض عاش في بلد عربي
16:32 GMTمجلة أمريكية تنشر تقريرا عن "أخطر سلاح في العالم"
16:27 GMTإعلام: الغواصة الروسية "الأمير أوليغ" ستحول المدن الغربية إلى "أطلال"...فيديو
16:19 GMTأردوغان: صادرات تركيا بلغت أعلى مستوياتها منذ تأسيس الجمهورية
16:15 GMTسفير الكويت لدى العراق: لجنة التعويضات تصدر قرارا بغلق ملف التعويضات العراقية قريبا
16:08 GMTصحيفة تكشف عدد السيارات الفارهة التي يمتلكها محمد صلاح... صور
16:07 GMTبشرط.. الأردن يبدأ تطعيم طلبة المدارس اعتبارا من الغد
16:03 GMTارتفاع إصابات كورونا بين أعضاء فرقة "بي تي إس" الموسيقية إلى 3
16:02 GMTإيران تزيح الستار عن أسلحة جديدة
15:57 GMTإيران تدعو لرفع مستوى التعاون التجاري مع دولة عربية
15:55 GMTالوضع البيئي الصعب في العراق
15:51 GMTاحتفالات عيد السيد المسيح في لبنان وفلسطين في ظل الجائحة
15:49 GMTفرخ بطريق ينجو من الاختطاف من قبل عصابة بطاريق "عقيمة"...فيديو