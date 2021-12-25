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https://arabic.sputniknews.com/20211225/بشرط-الأردن-يبدأ-تطعيم-طلبة-المدارس-اعتبارا-من-الغد-1054552265.html
بشرط.. الأردن يبدأ تطعيم طلبة المدارس اعتبارا من الغد
بشرط.. الأردن يبدأ تطعيم طلبة المدارس اعتبارا من الغد
يبدأ الأردن، اعتبارا من غد الأحد إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لطلبة المدارس الراغبين في تلقيها. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T16:07+0000
2021-12-25T16:07+0000
2021-12-25T16:07+0000
أعياد الميلاد
شركات طيران
فيروس كورونا
أوميكرون
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جاء ذلك وفق ما أفاد به المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، على ما نقلت وكالة "عمون" المحلية.كما أعلن المركز أنه اعتبارا من صباح الغد سيبدأ تقديم الجرعة الثالثة للكادر الإداري والتعليمي في المدارس.وفيما يتعلق بتعليم الطلاب قال المركز، إنه مشروط بإحضار الطالب شهادة موافقة ولي الأمر.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 41 وفاة و1164 اصابة جديدة بكورونا في المملكة، لافتة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 4.65%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أعياد الميلاد, شركات طيران, فيروس كورونا, أوميكرون
بشرط.. الأردن يبدأ تطعيم طلبة المدارس اعتبارا من الغد
يبدأ الأردن، اعتبارا من غد الأحد إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لطلبة المدارس الراغبين في تلقيها.
جاء ذلك وفق ما أفاد به المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، على ما نقلت وكالة "
عمون
" المحلية.
كما أعلن المركز أنه اعتبارا من صباح الغد سيبدأ تقديم الجرعة الثالثة للكادر الإداري والتعليمي في المدارس.
وفيما يتعلق بتعليم الطلاب قال المركز، إنه مشروط بإحضار الطالب شهادة موافقة ولي الأمر.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت
وزارة الصحة الأردنية
تسجيل 41 وفاة و1164 اصابة جديدة بكورونا في المملكة، لافتة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 4.65%.