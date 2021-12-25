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التحالف العربي يؤكد عرض أدلة على "تورط حزب الله" اللبناني في الصراع اليمني
التحالف العربي يؤكد عرض أدلة على "تورط حزب الله" اللبناني في الصراع اليمني
أكد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عرض "أدلة تورط حزب الله اللبناني في الصراع اليمني" واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T13:46+0000
2021-12-25T13:46+0000
أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
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وقال التحالف العربي، في بيان له، نقلته وكالة الأنباء السعودية- واس، إنه "يعتزم خلال إحاطة إعلامية شاملة حول الأزمة اليمنية غدا الأحد، عرض أدلة على تورط حزب الله اللبناني في اليمن، واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة".وأضاف بيان التحالف "سنعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية.وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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أنصار الله, أخبار السعودية اليوم

التحالف العربي يؤكد عرض أدلة على "تورط حزب الله" اللبناني في الصراع اليمني

13:46 GMT 25.12.2021
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
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أكد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عرض "أدلة تورط حزب الله اللبناني في الصراع اليمني" واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية.
وقال التحالف العربي، في بيان له، نقلته وكالة الأنباء السعودية- واس، إنه "يعتزم خلال إحاطة إعلامية شاملة حول الأزمة اليمنية غدا الأحد، عرض أدلة على تورط حزب الله اللبناني في اليمن، واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة".

وأضاف بيان التحالف "سنعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات".
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية.
وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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