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التحالف العربي يعلن مقتل 223 عنصرا من "أنصار الله" إثر تنفيذ 40 عملية استهداف بمأرب والجوف
التحالف العربي يعلن مقتل 223 عنصرا من "أنصار الله" إثر تنفيذ 40 عملية استهداف بمأرب والجوف
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مقتل 223 مسلحا من جماعة "أنصار الله" اليمنية، في عمليات له بمحافظتي مأرب والجوف شمالي اليمن. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T14:40+0000
2021-12-25T14:40+0000
أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
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وقال التحالف العربي، حسب في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه نفذ 40 عملية استهداف ضد أنصار الله في مأرب (شمال شرقي اليمن)، والجوف (محافظة محاذية لمأرب حدودية مع السعودية) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضاف أنه "نجح في تدمير 17 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 223 عنصراً إرهابياً"، مؤكدا أنه "نفذ عمليتي استهداف في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين".وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وأنصار الله، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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أنصار الله, أخبار السعودية اليوم

التحالف العربي يعلن مقتل 223 عنصرا من "أنصار الله" إثر تنفيذ 40 عملية استهداف بمأرب والجوف

14:40 GMT 25.12.2021
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مقتل 223 مسلحا من جماعة "أنصار الله" اليمنية، في عمليات له بمحافظتي مأرب والجوف شمالي اليمن.
وقال التحالف العربي، حسب في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه نفذ 40 عملية استهداف ضد أنصار الله في مأرب (شمال شرقي اليمن)، والجوف (محافظة محاذية لمأرب حدودية مع السعودية) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف أنه "نجح في تدمير 17 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 223 عنصراً إرهابياً"، مؤكدا أنه "نفذ عمليتي استهداف في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين".
وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وأنصار الله، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية،
ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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