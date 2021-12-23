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https://arabic.sputniknews.com/20211223/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-310-مسلحين-من-أنصار-الله-في-عمليات-في-محافظة-مأرب-1054494151.html
التحالف العربي يعلن مقتل 310 مسلحين من "أنصار الله" في عمليات بمحافظة مأرب
التحالف العربي يعلن مقتل 310 مسلحين من "أنصار الله" في عمليات بمحافظة مأرب
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عن مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في عمليات له بمحافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T14:49+0000
2021-12-23T14:49+0000
اليمن
أخبار العالم العربي
السعودية
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القاهرة، 23 ديسمبر - سبوتنيك. ونشر تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، مساء اليوم الخميس، أنه نفذت 36 عملية استهداف ضد الميليشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث قتل خلالها 310 إرهابيين، وتم تدمير 28 آلية عسكرية حوثية خلال عمليات مأرب".يذكر أن التحالف العربي قد كثف من عملياته الجوية في محافظة مأرب من أجل دعم قوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة "أنصار الله" في مأرب الغنية بالنفط، على خلفية إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر التاسع، على التوالي، في مأرب.وكانت جماعة الحوثيين أعلنت، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب، التي تشهد منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالا عنيفا بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، بعد إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.ويمثل القتال في مدينة مأرب جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن، منذ نحو 7 أعوام بين الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة، بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باستهداف-سجن-يضم-3-آلاف-أسير-في-صنعاء-1054483477.html
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اليمن, أخبار العالم العربي, السعودية

التحالف العربي يعلن مقتل 310 مسلحين من "أنصار الله" في عمليات بمحافظة مأرب

14:49 GMT 23.12.2021
© AFP 2021 / Mohammed Huwaisقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عن مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في عمليات له بمحافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.
القاهرة، 23 ديسمبر - سبوتنيك. ونشر تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، مساء اليوم الخميس، أنه نفذت 36 عملية استهداف ضد الميليشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث قتل خلالها 310 إرهابيين، وتم تدمير 28 آلية عسكرية حوثية خلال عمليات مأرب".
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باستهداف سجن يضم 3 آلاف أسير في صنعاء
11:47 GMT
يذكر أن التحالف العربي قد كثف من عملياته الجوية في محافظة مأرب من أجل دعم قوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة "أنصار الله" في مأرب الغنية بالنفط، على خلفية إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر التاسع، على التوالي، في مأرب.
وكانت جماعة الحوثيين أعلنت، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب، التي تشهد منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالا عنيفا بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، بعد إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
ويمثل القتال في مدينة مأرب جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن، منذ نحو 7 أعوام بين الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة، بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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