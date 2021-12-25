https://arabic.sputniknews.com/20211225/الحرس-الثوري-الإيراني-يطلق-16-صاروخا-باليستيا-من-مختلف-الفئات-بصورة-متزامنة-1054539905.html

الحرس الثوري الإيراني يطلق 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات بصورة متزامنة

الحرس الثوري الإيراني يطلق 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات بصورة متزامنة

أطلق الحرس الثوري الإيراني، 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات بصورة متزامنة، في مناورات "الرسول الأعظم" التي انتهت يوم أمس الجمعة. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T09:59+0000

2021-12-25T09:59+0000

2021-12-25T09:59+0000

أخبار إيران

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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "الحرس الثوري أطلق في المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم (ص) السابعة عشرة، 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات بصورة متزامنة حيث نجحت في تدمير الأهداف المحددة مسبقا"وتضمنت المناورات التي بدأت الاثنين وانتهت الجمعة، إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز. وقال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، إن المناورات كان هدفها تحذير إسرائيل، وسط مخاوف من خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية إيرانية.وأكد حسين سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "كانت لهذه التدريبات رسالة واضحة جدا. رد جاد وحقيقي على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة".وتابع سلامي: "سنقطع أيديهم إذا ارتكبوا أي خطأ... المسافة بين العمليات الحقيقية والمناورات الحربية هي فقط تغيير زوايا إطلاق الصواريخ".وقال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، إن 16 صاروخا باليستيا من طرز مختلفة أطلقت في نفس الوقت ودمرت أهدافا محددة سلفا.

https://arabic.sputniknews.com/20211224/إذا-أخطؤوا-سنقطع-أيديهم-الجيش-الإيراني-يعلن-أن-مناوراته-رد-على-تهديدات-إسرائيل-1054515321.html

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