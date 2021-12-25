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https://arabic.sputniknews.com/20211225/ترودو-يدعو-الغرب-إلى-تشكيل-اتحاد-ضد-الصين-1054562669.html
ترودو يدعو الغرب إلى تشكيل اتحاد ضد الصين
ترودو يدعو الغرب إلى تشكيل اتحاد ضد الصين
قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إن الدول الغربية يجب أن تشكل جبهة موحدة ضد الصين، لمنعها من استخدام المصالح التجارية في دفع تلك الدول إلى مواجهة بعضها البعض. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T23:23+0000
2021-12-25T23:23+0000
2021-12-25T23:23+0000
الصين
كندا
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وأضاف ترودو في مقابلة مع تلفزيون غلوبال أذيعت اليوم السبت، أن الصين تدفع الدول الغربية لمواجهة بعضها البعض في الوقت الذي تتنافس فيه على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في البلاد.وتابع، "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بيننا و(تشكيل اتحاد) قوي بيننا حتى لا تتمكن الصين من... تفريقنا ودفعنا للعمل ضد بعضنا البعض"، وفقا لرويترز.
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, كندا
ترودو يدعو الغرب إلى تشكيل اتحاد ضد الصين
قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إن الدول الغربية يجب أن تشكل جبهة موحدة ضد الصين، لمنعها من استخدام المصالح التجارية في دفع تلك الدول إلى مواجهة بعضها البعض.
وأضاف ترودو في مقابلة مع تلفزيون غلوبال أذيعت اليوم السبت، أن
الصين تدفع الدول الغربية لمواجهة بعضها
البعض في الوقت الذي تتنافس فيه على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في البلاد.
لقد كنا نتنافس وكانت الصين، من وقت لآخر، تلعب مع كل منا بذكاء شديد في سوق مفتوحة وبطريقة تنافسية.
جاستن ترودو
رئيس وزراء كندا
وتابع، "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بيننا و(تشكيل اتحاد) قوي بيننا حتى لا تتمكن الصين من... تفريقنا ودفعنا للعمل ضد بعضنا البعض"، وفقا لرويترز.