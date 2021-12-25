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ترودو يدعو الغرب إلى تشكيل اتحاد ضد الصين
ترودو يدعو الغرب إلى تشكيل اتحاد ضد الصين
قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إن الدول الغربية يجب أن تشكل جبهة موحدة ضد الصين، لمنعها من استخدام المصالح التجارية في دفع تلك الدول إلى مواجهة بعضها البعض. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
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الصين
كندا
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وأضاف ترودو في مقابلة مع تلفزيون غلوبال أذيعت اليوم السبت، أن الصين تدفع الدول الغربية لمواجهة بعضها البعض في الوقت الذي تتنافس فيه على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في البلاد.وتابع، "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بيننا و(تشكيل اتحاد) قوي بيننا حتى لا تتمكن الصين من... تفريقنا ودفعنا للعمل ضد بعضنا البعض"، وفقا لرويترز.
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الصين, كندا

ترودو يدعو الغرب إلى تشكيل اتحاد ضد الصين

23:23 GMT 25.12.2021
© REUTERS / Chris Wattieرئيس وزراء كندا جاستن ترودو
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Chris Wattie
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قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إن الدول الغربية يجب أن تشكل جبهة موحدة ضد الصين، لمنعها من استخدام المصالح التجارية في دفع تلك الدول إلى مواجهة بعضها البعض.
وأضاف ترودو في مقابلة مع تلفزيون غلوبال أذيعت اليوم السبت، أن الصين تدفع الدول الغربية لمواجهة بعضها البعض في الوقت الذي تتنافس فيه على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في البلاد.
لقد كنا نتنافس وكانت الصين، من وقت لآخر، تلعب مع كل منا بذكاء شديد في سوق مفتوحة وبطريقة تنافسية.
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو - سبوتنيك عربي
جاستن ترودو
رئيس وزراء كندا
وتابع، "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بيننا و(تشكيل اتحاد) قوي بيننا حتى لا تتمكن الصين من... تفريقنا ودفعنا للعمل ضد بعضنا البعض"، وفقا لرويترز.
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