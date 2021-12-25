زعيم طالبان يوجه رسالة للشعب الأفغاني بعد صلاة استسقاء

كابول - سبوتنيك. وقال أحد المشاركين في الصلاة، رفض ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، إن "رسالة الملا هبة الله أكدت على ضرورة تجنب الخلافات بين العلماء".وأكد أن "هبة الله دعا قادة وعلماء طالبان إلى إصدار أحكام إسلامية وحماية المستسلمين وخفض الضرائب".يذكر أن صلاة الاستسقاء، هي جزء من الدين الإسلامي، يصلي فيها المسلمون إذا انقطع الغيث وقل المطر ويصبح الناس معرضين لخطر الجفاف.أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، مطلع ديسمبر/كانون الأول، أن نحو 44 دولة حول العالم، بحاجة إلى مساعدات غذائية خارجية، بسبب الفقر والجفاف وعوامل أخرى، وتشمل هذه القائمة، على وجه الخصوص، أفغانستان والعراق واليمن ولبنان وليبيا وسوريا والسودان وإثيوبيا وغيرها.هذا وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، من أن ما يقارب 18 مليون فرد بأفغانستان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ومن المتوقع أن يزداد العدد بسبب الجفاف ونقص السيولة والغذاء.
أدى الآلاف من الأفغان صلاة الاستسقاء، من أجل هطول الأمطار، في قندهار، صباح اليوم السبت، وقدم زعيم طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) هبة الله أخوند زاده، رسالة للشعب بعد هذه الصلاة.
كابول - سبوتنيك. وقال أحد المشاركين في الصلاة، رفض ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، إن "رسالة الملا هبة الله أكدت على ضرورة تجنب الخلافات بين العلماء".
وأكد أن "هبة الله دعا قادة وعلماء طالبان إلى إصدار أحكام إسلامية وحماية المستسلمين وخفض الضرائب".
يذكر أن صلاة الاستسقاء، هي جزء من الدين الإسلامي، يصلي فيها المسلمون إذا انقطع الغيث وقل المطر ويصبح الناس معرضين لخطر الجفاف.
أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، مطلع ديسمبر/كانون الأول، أن نحو 44 دولة حول العالم، بحاجة إلى مساعدات غذائية خارجية، بسبب الفقر والجفاف وعوامل أخرى، وتشمل هذه القائمة، على وجه الخصوص، أفغانستان والعراق واليمن ولبنان وليبيا وسوريا والسودان وإثيوبيا وغيرها.
هذا وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، من أن ما يقارب 18 مليون فرد بأفغانستان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ومن المتوقع أن يزداد العدد بسبب الجفاف ونقص السيولة والغذاء.