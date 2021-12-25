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زعيم طالبان يوجه رسالة للشعب الأفغاني بعد صلاة استسقاء
زعيم طالبان يوجه رسالة للشعب الأفغاني بعد صلاة استسقاء
أدى الآلاف من الأفغان صلاة الاستسقاء، من أجل هطول الأمطار، في قندهار، صباح اليوم السبت، وقدم زعيم طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T11:56+0000
2021-12-25T11:56+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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كابول - سبوتنيك. وقال أحد المشاركين في الصلاة، رفض ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، إن "رسالة الملا هبة الله أكدت على ضرورة تجنب الخلافات بين العلماء".وأكد أن "هبة الله دعا قادة وعلماء طالبان إلى إصدار أحكام إسلامية وحماية المستسلمين وخفض الضرائب".يذكر أن صلاة الاستسقاء، هي جزء من الدين الإسلامي، يصلي فيها المسلمون إذا انقطع الغيث وقل المطر ويصبح الناس معرضين لخطر الجفاف.أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، مطلع ديسمبر/كانون الأول، أن نحو 44 دولة حول العالم، بحاجة إلى مساعدات غذائية خارجية، بسبب الفقر والجفاف وعوامل أخرى، وتشمل هذه القائمة، على وجه الخصوص، أفغانستان والعراق واليمن ولبنان وليبيا وسوريا والسودان وإثيوبيا وغيرها.هذا وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، من أن ما يقارب 18 مليون فرد بأفغانستان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ومن المتوقع أن يزداد العدد بسبب الجفاف ونقص السيولة والغذاء.
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

زعيم طالبان يوجه رسالة للشعب الأفغاني بعد صلاة استسقاء

11:56 GMT 25.12.2021
© REUTERS / Handoutزعيم حركة "طالبان" الجديد هبة الله أخوند زاده، أفغانستان
زعيم حركة طالبان الجديد هبة الله أخوند زاده، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Handout
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أدى الآلاف من الأفغان صلاة الاستسقاء، من أجل هطول الأمطار، في قندهار، صباح اليوم السبت، وقدم زعيم طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) هبة الله أخوند زاده، رسالة للشعب بعد هذه الصلاة.
كابول - سبوتنيك. وقال أحد المشاركين في الصلاة، رفض ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، إن "رسالة الملا هبة الله أكدت على ضرورة تجنب الخلافات بين العلماء".

وأكد أن "هبة الله دعا قادة وعلماء طالبان إلى إصدار أحكام إسلامية وحماية المستسلمين وخفض الضرائب".
عناصر حركة طالبان في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
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11:44 GMT
يذكر أن صلاة الاستسقاء، هي جزء من الدين الإسلامي، يصلي فيها المسلمون إذا انقطع الغيث وقل المطر ويصبح الناس معرضين لخطر الجفاف.

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، مطلع ديسمبر/كانون الأول، أن نحو 44 دولة حول العالم، بحاجة إلى مساعدات غذائية خارجية، بسبب الفقر والجفاف وعوامل أخرى، وتشمل هذه القائمة، على وجه الخصوص، أفغانستان والعراق واليمن ولبنان وليبيا وسوريا والسودان وإثيوبيا وغيرها.

هذا وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، من أن ما يقارب 18 مليون فرد بأفغانستان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ومن المتوقع أن يزداد العدد بسبب الجفاف ونقص السيولة والغذاء.
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