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شجار على متن طائرة أمريكية لهذا السبب... فيديو
شجار على متن طائرة أمريكية لهذا السبب... فيديو
اندلع شجار بين مسافرين اثنين على متن طائرة أمريكية كانت متجهة من مدينة لوس أنجلس إلى ممفيس. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T15:05+0000
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وأظهر مقطع فديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شجارا عنيفا بالأيدي، اندلع بين اثنين من ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية "دلتا".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسافرين كانوا على متن الرحلة، قولهم إن الرجل الذي يرتدي اللون الأزرق كان يشرب وأنه كان ثملا، وكان يرتدي الكمامة بشكل متقطع ورفض ارتداءها بشكل لائق، مما أغضب بعض الركاب الآخرين.يذكر أن الرحلة وصلت إلى مدينة ممفيس دون تسجيل أي تأخير، فيما فتحت شركة "دلتا" التحقيق في الحادثة دون اعتقال المشاركين في الشجار.
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شجار على متن طائرة أمريكية لهذا السبب... فيديو

15:05 GMT 25.12.2021
© AFP 2021 / JIM WATSONمطار أمريكي
مطار أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / JIM WATSON
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اندلع شجار بين مسافرين اثنين على متن طائرة أمريكية كانت متجهة من مدينة لوس أنجلس إلى ممفيس.
وأظهر مقطع فديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شجارا عنيفا بالأيدي، اندلع بين اثنين من ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية "دلتا".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسافرين كانوا على متن الرحلة، قولهم إن الرجل الذي يرتدي اللون الأزرق كان يشرب وأنه كان ثملا، وكان يرتدي الكمامة بشكل متقطع ورفض ارتداءها بشكل لائق، مما أغضب بعض الركاب الآخرين.
يذكر أن الرحلة وصلت إلى مدينة ممفيس دون تسجيل أي تأخير، فيما فتحت شركة "دلتا" التحقيق في الحادثة دون اعتقال المشاركين في الشجار.
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