تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211225/عبد-الرزاق-حمد-الله-يصل-مقر-الاتحاد-السعودي-لأول-مرة-منذ-انضمامه-للنادي-فيديو-1054549379.html
عبد الرزاق حمد الله يصل مقر الاتحاد السعودي لأول مرة منذ انضمامه للنادي... فيديو
عبد الرزاق حمد الله يصل مقر الاتحاد السعودي لأول مرة منذ انضمامه للنادي... فيديو
ظهر اللاعب المغربي، عبد الرزاق حمد الله، لأول مرة في تدريبات نادي الاتحاد السعودي بعد انضمامه إليه. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T14:23+0000
2021-12-25T14:24+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1054549487_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a3053b405929dc40782127e52f0468a8.jpg
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها جمهور نادي الاتحاد تواجد حمد الله في غرفة ملابس لاعبي نادي الاتحاد، وقيام العديد من اللاعبين بإلقاء التحية والترحيب بالنجم المغربي، كما ظهر مرتديا قميصا يحمل رقم 99.ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على"تويتر"، مقطع فيديو قصيرا لحمد الله يظهر فيه لحظة وصوله، كما وجه خلاله كلمة قصيرة للجماهير، قائلا: "ننتظركم بكرة إن شاء الله".وكان نادي الاتحاد، أعلن التعاقد مع المهاجم المغربي الأسبوع الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم، ليرتدي النجم البالغ 31 عاما، قميص ثاني فريق له في السعودية بعد النصر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1054549487_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b274ea32bdafb590886b022252d5a45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

عبد الرزاق حمد الله يصل مقر الاتحاد السعودي لأول مرة منذ انضمامه للنادي... فيديو

14:23 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 14:24 GMT 25.12.2021)
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEعبد الرزاق حمدالله
عبد الرزاق حمدالله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
ظهر اللاعب المغربي، عبد الرزاق حمد الله، لأول مرة في تدريبات نادي الاتحاد السعودي بعد انضمامه إليه.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها جمهور نادي الاتحاد تواجد حمد الله في غرفة ملابس لاعبي نادي الاتحاد، وقيام العديد من اللاعبين بإلقاء التحية والترحيب بالنجم المغربي، كما ظهر مرتديا قميصا يحمل رقم 99.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على"تويتر"، مقطع فيديو قصيرا لحمد الله يظهر فيه لحظة وصوله، كما وجه خلاله كلمة قصيرة للجماهير، قائلا: "ننتظركم بكرة إن شاء الله".
وكان نادي الاتحاد، أعلن التعاقد مع المهاجم المغربي الأسبوع الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم، ليرتدي النجم البالغ 31 عاما، قميص ثاني فريق له في السعودية بعد النصر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:23 GMTعبد الرزاق حمد الله يصل مقر الاتحاد السعودي لأول مرة منذ انضمامه للنادي... فيديو
14:14 GMTالكلاب تكشف انتهاك قوانين الجاذبية ومجالات مغناطيس تسونامي وجزءا جديدا في الجسم
14:13 GMTاليابان تقدم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 23 مليون دولار
14:10 GMTالكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران
13:55 GMTظهور علم الاتحاد السوفيتي على حائط السفارة الأمريكية بموسكو... فيديو
13:55 GMTالكويت... اتحاد النقابات يطالب بإلغاء "البصمة" بسبب الوضع الوبائي
13:51 GMT"الصحة الكينية" تعلن بدء التطعيم بالجرعة الثالثة لمن مر على تلقيهم اللقاح 6 أشهر
13:47 GMTناسا تطلق تلسكوب جيمس ويب "الأضخم في التاريخ" إلى الفضاء لفهم نشأة الكون
13:46 GMTالتحالف العربي يؤكد عرض أدلة على "تورط حزب الله" اللبناني في الصراع اليمني
13:30 GMTماذا وراء تصريحات الرئيس عون بأن لبنان بحاجة لـ 6-7 سنوات للخروج من أزمته؟
13:30 GMTنجاح إطلاق أكبر وأقوى تلسكوب فضائي في العالم لكشف أسرار الكون... فيديو
13:28 GMTرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لـ"سبوتنيك": لا نقبل بمفتشين كانوا عملاء لأجهزة مخابرات أجنبية
13:26 GMTراكب أمواج أمريكي يلقى حتفه إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش
13:19 GMTوزير الخارجية الإيراني يكشف رسالة المناورات الأخيرة الموجهة إلى الدول الصديقة والمجاورة
13:08 GMTمنسق لجان المقاومة السودانية لـ"سبوتنيك": لا نية للاعتصام... والمتظاهرون يتجهون للقصر الجمهوري
13:08 GMTالعملاق الروسي فالويف يلعب دور بابا نويل أمام الأطفال السوريين... فيديو
13:03 GMTأرنولد شوارزنيغر يتبرع بـ 25 منزلا للمشردين بمناسبة عيد الميلاد
12:56 GMTمسؤول مغربي يعلق على اتهام بلاده بالتجسس عن طريق "بيغاسوس"
12:54 GMTالبنك المركزي المغربي: نصف قطاع المقاولات الخاصة يعاني من هشاشة
12:37 GMTنجاة فتاة بأعجوبة بعدما رمت نفسها تحت عجلات ميترو... فيديو