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https://arabic.sputniknews.com/20211225/عبد-الرزاق-حمد-الله-يصل-مقر-الاتحاد-السعودي-لأول-مرة-منذ-انضمامه-للنادي-فيديو-1054549379.html
عبد الرزاق حمد الله يصل مقر الاتحاد السعودي لأول مرة منذ انضمامه للنادي... فيديو
عبد الرزاق حمد الله يصل مقر الاتحاد السعودي لأول مرة منذ انضمامه للنادي... فيديو
ظهر اللاعب المغربي، عبد الرزاق حمد الله، لأول مرة في تدريبات نادي الاتحاد السعودي بعد انضمامه إليه. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T14:23+0000
2021-12-25T14:23+0000
2021-12-25T14:24+0000
رياضة
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وأظهرت مقاطع فيديو تداولها جمهور نادي الاتحاد تواجد حمد الله في غرفة ملابس لاعبي نادي الاتحاد، وقيام العديد من اللاعبين بإلقاء التحية والترحيب بالنجم المغربي، كما ظهر مرتديا قميصا يحمل رقم 99.ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على"تويتر"، مقطع فيديو قصيرا لحمد الله يظهر فيه لحظة وصوله، كما وجه خلاله كلمة قصيرة للجماهير، قائلا: "ننتظركم بكرة إن شاء الله".وكان نادي الاتحاد، أعلن التعاقد مع المهاجم المغربي الأسبوع الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم، ليرتدي النجم البالغ 31 عاما، قميص ثاني فريق له في السعودية بعد النصر.
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رياضة
عبد الرزاق حمد الله يصل مقر الاتحاد السعودي لأول مرة منذ انضمامه للنادي... فيديو 14:23 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 14:24 GMT 25.12.2021)
ظهر اللاعب المغربي، عبد الرزاق حمد الله، لأول مرة في تدريبات نادي الاتحاد السعودي بعد انضمامه إليه.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها جمهور نادي الاتحاد تواجد حمد الله في غرفة ملابس لاعبي نادي الاتحاد، وقيام العديد من اللاعبين بإلقاء التحية والترحيب بالنجم المغربي، كما ظهر مرتديا قميصا يحمل رقم 99.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على"تويتر"، مقطع فيديو قصيرا لحمد الله يظهر فيه لحظة وصوله، كما وجه خلاله كلمة قصيرة للجماهير، قائلا: "ننتظركم بكرة إن شاء الله".
وكان نادي الاتحاد، أعلن التعاقد مع المهاجم المغربي الأسبوع الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم، ليرتدي النجم البالغ 31 عاما، قميص ثاني فريق له في السعودية بعد النصر.